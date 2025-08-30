¡Ö¿ÍºÊ¤Ç½é¡©¡×28ºÐ¿·º§¸µHKT48¡Ö¸å¤í¤¬¡Ä¡×£³Ç¯¤Ö¤ê¿åÃå»Ñ¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×
¸µHKT48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³ËÜçý±û¡Ê28¡Ë¤¬¡¢29Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿åÃå»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
»³ËÜ¤Ï¡Öº£Ç¯½é¿åÃå¡¡3Ç¯¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¤Ë¿åÃåÃå¤¿¡×¤È¡¢Çò¤È¹õ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¡£ÇØÃæ¤ä¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡Ö¸å¤í¤¬²Ä°¦¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿·º§¤µ¡¼¡¼¡¼¤ó¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¤ª¤·¤ê¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¿ÍºÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é!?¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
»³ËÜ¤Ï13Ç¯¤Î¡ÖÂè1²óAKB48¥°¥ë¡¼¥×¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡×¤ÇHKT48¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢18Ç¯¤ËÂ´¶È¡£Â´¶È¸å¤Ï¡¢ÆÃµ»¤ò¤¤¤«¤·¤¿¥´¥ë¥Õ¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢YouTube¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌöÃæ¡£º£·î¤Ë¤ÏYouTube¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡Ö¡Ö·ëº§¤Ç¤¤¿¡¼¡ª¡¡¤Ï¤¡¡ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡Çä¤ì¤¿¡£¤ä¤Ã¤ÈÇä¤ì¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£