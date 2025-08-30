ママに撫でられて嬉しそうな大型犬に「仕事行ってくるね」とパパが声をかけたところ、あからさまに態度が違う！？衝撃的な対応の違いはTikTokに投稿されると、記事執筆時点で再生回数6万2000回を突破。「つらいw」「戻んのむっちゃ早かったw」「塩対応で草」などの声が寄せられ、投稿には1000件以上の高評価がつくこととなりました。

【動画：ママに撫でられて嬉しそうな大型犬→パパが『仕事に行ってくるね』と声をかけた結果…『あからさまな態度の違い』】

ママに撫でられて上機嫌な蘭ちゃん

TikTokアカウント「ゴールデンレトリバー蘭ちゃん（@ran20200920）」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの蘭ちゃんが見せたママとパパに対する衝撃的な態度の違いです。

毎朝、ママさんや蘭ちゃんのために頑張って職場へと出勤するパパさん。大好きなママさんに撫でられて上機嫌な蘭ちゃんに「行く前に見送ってほしい」と「お仕事行ってくるよ」と声をかけたのだそう。

「おいで」と手を差し出して見せるパパさん。しかし、どうやら蘭ちゃんはママにナデナデしてもらうのが最優先！まるで「行っていいよ」とでも言いたげに、ただパパさんの方をチラッと見るだけだったとか……！

パパの呼びかけはガン無視！

その後もしばらく「蘭ちゃん！」「おいで！」と何度も声をかけてお見送りをしてもらおうと必死なパパ。しかし、そんなパパに対して寄り添うことなく、「行っていいよ」スタンスを崩さない蘭ちゃん。

とうとうパパさんの声かけに振り向くこともなくなり、「ママ、もっとナデナデして～」と完全に視線はママさんへ……。なんだか、思春期に入った娘とお父さんのやりとりを見ているようで、ちょっぴり切ない……！

最後はサービス精神で神（？）対応

しかしそれでも諦めないパパさん。その粘り強さに心を打たれたのか、はたまた軽く対応して早く行ってもらおうと思ったのか……とうとう、蘭ちゃんがパパさんの元へ。

ようやく見送りに来てくれた蘭ちゃんにとっても嬉しそうなパパさん！しかし……

パパさんの要望に応えた蘭ちゃんは、「バイバイ」の合図に颯爽とママの元へとUターン！！なんとも悲しい結末を迎え、パパさんはお仕事へ向かうのでした……。パパさん、頑張って！

あまりにも態度の違う蘭ちゃんの様子は、TikTokに投稿されると「つらいw」「戻んのむっちゃ早かったw」「塩対応で草」「おそらくママさんには一生勝てないw」などの声が寄せられ、多くの人がその塩対応っぷりに笑ってしまったようです。

ちょっぴりパパさんに冷たいゴールデンレトリバーの蘭ちゃんの様子は、TikTokアカウント「ゴールデンレトリバー蘭ちゃん」でご覧いただけます。

他の日にもパパさんと蘭ちゃんの可愛らしいやりとりがたくさん投稿されているので、ぜひ覗いてみてくださいね。

