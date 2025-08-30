「もう分かるよね？」かまいたち山内、息子との夏休みショット公開「これは沖縄のあのスポットですね」
お笑いコンビ・かまいたちの山内健司さんは8月29日、自身のInstagramを更新。夏休みに息子と訪れたある場所のショットを披露しました。
【写真】かまいたち山内＆息子の姿
「沖縄！気になってたとこです」山内さんは「3ouTubeで夏休みの過ごし方を近日アップします もう分かるよね？ 最高だよね？ 行くしかないよね」と報告し、3枚の写真を載せています。1枚目は夏らしい装いで、息子を抱っこする姿です。7月にオープンした「ジャングリア沖縄」と思われる場所で、息子と景色を眺めています。
コメントでは「どの写真も素敵ですね」「沖縄！気になってたとこです」「わー行かれたんですね！」「ついにいったのかーー！」「ジャングリアレポ楽しみにしてます！」「家族のみなさんで、いい夏休みを過ごしてくださいね」「これは沖縄のあのスポットですね」「パパとしてのお仕事お疲れ様です」と、称賛の声が多数上がりました。
夏休みショットは他にも山内さんは自身のInstagramでさまざまなショットを披露しています。27日にも「夏休みもらって親友家族と とある場所へ」と、夏休みショットを公開しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:鎌田 弘)
