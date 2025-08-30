IU、“13年の付き合い”になる男性ボディガードとのツーショットに胸キュン「2人とも可愛すぎ」【PHOTO】

韓国の歌手兼女優IUが、“13年の付き合い”になる男性ボディガードとツーショットを撮って話題だ。

【写真】IUの“キスマーク投稿”

IUのボディガードを務めるパク・グヌさんは最近、自身のインスタグラムを更新。

「私たちのジウン大将、文化体育観光部長官賞受賞おめでとう。久しぶりに待機室でツーショット」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、IUがパク・グヌさんとツーショットを撮る様子が写っている。IUはフリルが特徴的な上品なワンピース姿で、鏡越しやインカメラでキュートな笑顔を披露。パク・グヌさんはボディガードらしくグレーのスーツをぱりっと着こなし、IUの背後で控えめに微笑えんでいる。

パク・グヌさんは2012年よりIUのボディガードを務めており、恵まれた体格で彼女の身辺を警護する姿でファンから多くの人気を集めている。実際、パク・グヌさんの今回の投稿にも、「いい写真すぎます」「2人とも可愛すぎ」「本当に大成功した男」「ありがとう」「羨ましい…」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝パク・グヌさんInstagram）

なお、IUは8月28日に行われた「第7回NEWSIS韓流エキスポ（2025 K-EKPO）」に出席し、文化体育観光部長官賞を受賞した。

◇IU プロフィール

1993年5月16日生まれ。本名イ・ジウン。韓国・ソウル出身。2008年9月にソロ歌手としてデビューした。芸名のIU（アイユー）は“I”と“YOU”の合成語で「あなたと私が音楽で1つになる」という意味が込められている。女性ソロ歌手としてトップに君臨しつつ、女優業も並行。2011年のドラマ『ドリームハイ』で連ドラ初出演＆初主演を果たし、『麗＜レイ＞〜花萌ゆる8人の皇子たち〜』『マイ・ディア・ミスター〜私のおじさん〜』『ホテルデルーナ〜月明かりの恋人〜』などで主演を務めた。2022年12月、俳優イ・ジョンソクと交際中であることを認めた。同年3月30日、映画『ドリーム〜狙え、人生逆転ゴール！〜』の制作報告会で女優活動時の名前を本名から「IU」に統一すると発表した。