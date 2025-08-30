FAST、BBM、CCCMKホールディングスは、視聴時間に応じてVポイントが貯まる「V FASTチャンネル」のiOS版アプリの提供を開始した。テレビ、Androidデバイスに続き、iPhoneでも利用できるようになる。

「V FASTチャンネル」は、アウトドアやビジネス情報、ペット、バラエティ、ドラマなどのコンテンツを無料で楽しめる動画配信サービス。6月にスマートテレビ版、7月にAndroid版が登場し、今回、iOS版アプリが提供されることになった。

V FASTチャンネルでは、何かをしながら映像コンテンツを楽しむ人が多いという調査データをもとに「＃ゆる見」と題した視聴スタイルを提案。これまでの利用動向として、平均視聴時間は約4時間、視聴のピーク時間帯は17時～19時と23時～25時台という。

Vポイントがもらえる二大キャンペーンを開始

iOS版アプリのスタートを記念し、Vポイントがもらえる二大キャンペーンを9月30日まで開催する。

「アプリリリース記念！ダウンロードキャンペーン」では、スマートフォンアプリ（iOS・Android）をダウンロードし、「V会員番号」でログインのうえ1時間以上番組を視聴すると50ポイントがもらえる。

「継続視聴応援キャンペーン」では、キャンペーンサイトからエントリーのうえ、スマートフォンアプリ（iOS・Android）またはテレビ版アプリから「V会員番号」でログインのうえ番組を視聴すると、5時間視聴ごとに10ポイントがもらえる。最大50ポイントまで獲得できる。