¡ÖÎø¤ÎÄ¾´¶¡×¤ÏÅö¤Æ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¡¸¦µæ·ë²Ì¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë
¡ÖÈà¡ÊÈà½÷¡Ë¤Ï±¿Ì¿¤Î¿Í¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Îø¤ÎÄ¾´¶¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÅö¤Æ¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢Ä¹¤¯ÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÎø¿Í¤Ç¤â¡¢¤¹¤°¤ËÊÌ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Áê¼ê¤Ç¤â¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Î´¶¤¸Êý¤ËÂçº¹¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¡ÖÄ¾´¶¡×¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤âÅö¤¿¤é¤Ê¤¤
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥Ç¡¼¥Ó¥¹¹»¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢´ûº§ÃË½÷800Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£Áê¼ê¤ËÊú¤¤¤¿Âè°ì°õ¾Ý¤È¡¢¸òºÝ´ü´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤ä¿¿·õÅÙ¤ÎÁê´Ø´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢·ëº§¤Ë»ê¤ë¤è¤¦¤Ê¸òºÝ¤Ç¤â¡¢¤¹¤°¤ËÊÌ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¸òºÝ¤Ç¤â¡¢¤É¤Á¤é¤â½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¿Í¡×¤È´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ë¤Ï±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¾´¶¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÅö¤Æ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¡ÖÄ¾´¶¡×¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤âÅö¤¿¤é¤Ê¤¤
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥Ç¡¼¥Ó¥¹¹»¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢´ûº§ÃË½÷800Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£Áê¼ê¤ËÊú¤¤¤¿Âè°ì°õ¾Ý¤È¡¢¸òºÝ´ü´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤ä¿¿·õÅÙ¤ÎÁê´Ø´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢·ëº§¤Ë»ê¤ë¤è¤¦¤Ê¸òºÝ¤Ç¤â¡¢¤¹¤°¤ËÊÌ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¸òºÝ¤Ç¤â¡¢¤É¤Á¤é¤â½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¿Í¡×¤È´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ë¤Ï±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¾´¶¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÅö¤Æ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£