¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡½¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ê£²£¹Æü¡¢ÊÆ¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¥Ü¥¹¥È¥ó¡á¥Õ¥§¥ó¥¦¥§¥¤¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¤¬£²£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³£°Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤Ë¡Ö£µÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤Ç£²»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÉ¸æÎ¨¥È¥Ã¥×¤Î¹äÏÓ¥¹¥¡¼¥ó¥º¤ËÂè£±ÂÇÀÊ¤Ç£±£µ£¸¥¥í¤ÎÄ¾µå¤òº¸Á°°ÂÂÇ¡¢Âè£²ÂÇÀÊ¤Ï»Íµå¤«¤é¸åÂ³¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ÇÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ£²£¸Æü¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤ÏÁê¼êÀèÈ¯¤¬º¸ÏÓ¥Ý¥Ó¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿µÈÅÄ¡£ºÇ¶á£µ»î¹ç¤Ï£±£¶ÂÇ¿ô£³°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¹äÏÓÂÇ¤Á¤«¤éÌÔÂÇÉü³è¤È¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£