ÊÝ·ò»Õ¤¬12kgÁé¤»¤¿¡Ö·Ü¤¿¤ó¤Ñ¤¯¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤È¤Ï¡© °Â¤¤¡¦¤¦¤Þ¤¤¡¦Â³¤±¤ä¤¹¤¤3¤Ä¤ÎÍýÍ³
¡¡ÊÝ·ò»Õ¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¹Ö»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾ÅÄ¥ê¥¨¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤¬12¥¥íÁé¤»¤¿·Ð¸³¤È¡¢ÊÝ·ò»Õ¤ÎÃÎ¼±¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ÆÁé¤»¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÀìÌç²È¡×¤È¤·¤Æ3000¿Í°Ê¾å¤ÎÊý¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¾¾ÅÄ¥ê¥¨¤µ¤ó¤Î¿·½ñ¡Ø¤º¤Ü¤é¤ä¤»12kg¡ª·Ü¤¿¤ó¤Ñ¤¯¥À¥¤¥¨¥Ã¥È200¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤è¤ê¡¢¤ª¤¤¤·¤¯3¿©¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤ß¤ëÁé¤»¤ë¡¢·Ü¤¿¤ó¤Ñ¤¯¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãËÜµ»ö¤Ï¡Ø¤º¤Ü¤é¤ä¤»12kg¡ª·Ü¤¿¤ó¤Ñ¤¯¥À¥¤¥¨¥Ã¥È200¡Ù¡Ê¾¾ÅÄ¥ê¥¨Ãø¡¡¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤è¤êÈ´¿è¡¦¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ä
¢¡°Â¤¤¡¦¤¦¤Þ¤¤¡¦·ò¹¯Åª¤ÇÂ³¤±¤ä¤¹¤¤¡ª
Âå¼ÕUP¤Î´ðËÜ¤Ï¡È¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡Ü¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¡É¤ò°ì½ï¤Ë¤È¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ç¶ÚÆùÎÌ¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¤Ç¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¢Åü¼Á¡¢»é¼Á¤ÎÂå¼Õ¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¡£Âå¼Õ¤¬ÂÚ¤ë¤ÈÍ¾¤Ã¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬ÂÎ»éËÃ¤ËÊÑ²½¤·¡¢ÂÎ½ÅÁý²Ã¤äÉÂµ¤¤ÎÍ×°ø¤Ë¡£¤½¤³¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤¬·ÜÆù¤Î±ÉÍÜÁÇ¤Ç¤¹¡£
·ÜÆù¤Ï¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB6¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢B1¤äB2¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ëÍýÁÛÅª¤Ê¿©ºà¡£¸úÎ¨Åª¤Ë¥«¥í¥ê¡¼¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
½÷À¤Ï30ºÐ¤ò²á¤®¤ë¤È1Ç¯¤Ë1¡ó¤º¤Ä¶ÚÆù¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¸À¤ï¤ì¡¢¶ÚÆù¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Ç´ðÁÃÂå¼ÕÎÌ¤â¸º¤ê¡¢»éËÃ¤ÎÇ³¾Æ¸úÎ¨¤¬¥À¥¦¥ó¡£²ÃÎð¤Ç¤É¤ó¤É¤óÂÀ¤ë¤Î¤ò»ß¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢±¿Æ°¤è¤ê¤â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ÎÀÝ¼è¤¬¶áÆ»¡ª ·ÜÆù¤Ï¶ÚÆù¤ÎºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢¶ÚÆù¤Î¹çÀ®¤òÂ¥¤¹BCAA¡ÊÊ¬´ôº¿¥¢¥ß¥Î»À¡Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÉÔÂ¤Ï¶ÚÆù¤ÎÊ¬²ò¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢1Æü3¿©¤Ç¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
±ÉÍÜ²ÁÈ´·²¤Î·ÜÆù¤Ï²Á³Ê¤ÎÌÌ¤Ç¤âÍ¥ÅùÀ¸¡£°é¤ÁÀ¹¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤Ç¤â¡¢¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤ò¥¡¼¥×¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËèÆüÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤âÉô°Ì¤´¤È¤Î¤¦¤ÞÌ£¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¡¢Ì£¤ËÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯Ë°¤¤Þ¤»¤ó¡£µíÆù¤äÆÚÆù¤ËÈæ¤Ù¤ÆÄã»é¼Á¤ÊÉô°Ì¤¬Â¿¤¯°ßÄ²¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÀÖ¿ÈÆù¤Î¿©¤Ù¤¹¤®¤Ë¤è¤ë¤¬¤ó¤äÉÂµ¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¢¡Éô°ÌÊÌ¡ª ·ÜÆù¤Î±ÉÍÜ¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ü·Ü¤µ¤µ¤ß
¤à¤ÍÆù¤Ë±è¤Ã¤Æº¸±¦¤Ë1ËÜ¤º¤Ä¤¢¤ê¡¢½À¤é¤«¤¯¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¡£Åü¼Á¤ÎÂå¼Õ¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óB1¡¢Åü¼Á¡¦»é¼Á¡¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ÎÂå¼Õ¤ò½õ¤±¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óB2¡¢ÈéÉæ¤äÇ´Ëì¤Î·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£Äã»é¼Á¡¢¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¤Ç¾Ã²½¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤Í¼¿©¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¤è¤¤¡£
¡ü¼ê±©Àè
Íã¤ÎÀèÃ¼ÉôÊ¬¤ÇÈé¤Ë¥¼¥é¥Á¥ó¼Á¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¡¢Ç»¸ü¤Ê¤¦¤ÞÌ£¤¬¤¢¤ë¡£¹ü¤ÎºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¥«¥ë¥·¥¦¥à¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢¿Ý¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈµÛ¼ý¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢»À¤ÎÎÏ¤ÇÆù¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¡£¹ü¤ò¾æÉ×¤Ë¤¹¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óK¡¢ÌÈ±ÖºÙË¦¤ÎÆ¯¤¤ò³èÀ²½¤¹¤ë°¡±ô¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü·Ü¤à¤Í
Íã¤ÎÉÕ¤±º¬¤«¤é¸ª¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¡¢»éËÃ¤¬¾¯¤Ê¤¯½¤ß¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£Ã¸Çñ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¥¤¥Î¥·¥ó»À¤ä¥°¥ë¥¿¥ß¥ó»À¤Ê¤É¤Î¤¦¤ÞÌ£À®Ê¬¤¬ËÉÙ¡£ÈèÏ«²óÉü¸ú²Ì¡¢³èÀ»ÀÁÇ¤òÍÞ¤¨¤ë¹³»À²½ºîÍÑ¤ò¤â¤Ä¥¤¥ß¥À¥Ú¥×¥Á¥É¤¬·ÜÆù¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¡¢±¿Æ°¸å¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤ä¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤ËÌòÎ©¤Ä¡£
¡ü·Ü¤â¤â
¤â¤â¤«¤éÂ¤Ë¤«¤±¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤¦¤ÞÌ£¤¬¶¯¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿³ú¤ß¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ë¡£¹³»À²½ºîÍÑ¤äÌÈ±ÖºÙË¦¤Îµ¡Ç½¤ò¹â¤á¤ëÆ¯¤¤ò¤â¤Ä¥»¥ì¥ó¡¢ÀÖ·ìµå¤ÎºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ëÅ´¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¡£Èé¤ò¤Ï¤°¤³¤È¤Ç100g¤¢¤¿¤êÌó100kcal¸º¤é¤»¤Æ¡¢»é¼Á¤âÂçÉý¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡£³èÆ°ÎÌ¤ÎÂ¿¤¤Ãë¿©¤Ë¡ý¡£
¡ü¼ê±©¸µ
Íã¤ÎÉÕ¤±º¬¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Û¤É¤è¤¤ÃÆÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢Å¬ÅÙ¤Ê»éËÃ¤Ç¤¦¤ÞÌ£¤â¤¢¤ë¡£¼ê±©Àè¤è¤ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬Â¿¤¯¡¢»é¼Á¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¥³¥é¡¼¥²¥ó¤Î¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥óC¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç°ì½ï¤Ë¤È¤ë¤ÈµÛ¼ýÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£Âå¼Õ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óB6¤Ï¿åÍÏÀ¤Î¤¿¤á¡¢¼Ñ¹þ¤ó¤Ç½Á¤´¤ÈÀÝ¼è¤¬¥Ù¥¿¡¼¡£
¡ü¤Ò¤Æù
Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¤Ò¤Æù¤Ï¡¢¤â¤âÆù¤Þ¤¿¤Ï¤à¤ÍÆù¤ò¤Ò¤¤¤¿¤â¤Î¡£¥«¥í¥ê¡¼¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢·Ü¤à¤ÍÆù¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
