¡Ö¤³¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï²¿¤«¤¤¤ë¡Ä¡×¥ê¥â¥³¥ó¤¬¾Ã¤¨¤ë²ø´ñ¸½¾Ý¡£¤½¤Î¡È¿¿Áê¡É¤Ë»×¤ï¤ºÊø¤ìÍî¤Á¤¿
¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Ç¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤ÉÔ²Ä»×µÄ¤Ê¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤º²¿¤òµ¿¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÉÝ¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½÷À¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÉô²°¤Ç¡¢¥ê¥â¥³¥ó¤¬ÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¡¡°æ¸ý³¨Íü»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30ºÐ¡¿·ÀÌó¼Ò°÷¡Ë¤Ï¡¢·òÂÀ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦34ºÐ¡¿²ñ¼Ò°÷¡Ë¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ2Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ç¤¹¤¬·òÂÀ¤¬Å¾¶Ð¤Ë¤Ê¤êºòÇ¯¤«¤éÌ¾¸Å²°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï±óµ÷Î¥¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éËèÈÕLINEÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê²Æ¤Î½ë¤¤Æü¡¢³¨Íü»Ò¤µ¤ó¤¬»Å»ö¤ò½ª¤¨°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¼«¼¼¤ËÌá¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¾ì½ê¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¥ê¥â¥³¥ó¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÀäÂÐ¤ËËè²ó¥µ¥¤¥É¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Îº¸Ã¼¤ËÃÖ¤¯¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡´À¤ò¿â¤é¤·¤Ê¤¬¤é¥ê¥â¥³¥ó¤òÃµ¤·²ó¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤ÈÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¤¨¤Ã¡© ¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòÆü¤Ï¤ª¼ò¤â°û¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢º£Ä«¤À¤Ã¤ÆÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ«¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¾ì½ê¤Ë¥ê¥â¥³¥ó¤òÃÖ¤¤¤¿µ²±¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÉÝ¤¯¤Ê¤ê¡¢·òÂÀ¤µ¤ó¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤½¤Î¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡Ö¹Í¤¨¤´¤È¤«¤Ê¤Ë¤«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤¦¤Ã¤«¤ê²¿¤«¤È´Ö°ã¤¨¤Æ¥ê¥â¥³¥ó¤òÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÆÝµ¤¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¤¤Ã¤È¤³¤ÎÉô²°¤Ë¤ÏÍ©Îî¤¬¤¤¤ë¤ó¤À
¡Ö»ä¤â¿¼¤¯¹Í¤¨¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¼¡¤ÎÆü¤â¡¢µ¢¤Ã¤¿¤é¥ê¥â¥³¥ó¤¬¤¤¤Ä¤â¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤½¤ÎÆü¤ÎÄ«¤Ï¥ê¥â¥³¥ó¤ò¤¤¤Ä¤â¤Î¾ì½ê¤ËÃÖ¤¡¢ÆþÇ°¤Ë»Øº¹¤·³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Ç¼Ì¿¿¤Þ¤Ç»£¤Ã¤Æ²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤ÈÇØ¶Ú¤¬¥¾¥Ã¤È¤·¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¤¤Ã¤È¤³¤ÎÉô²°¤Ë¤ÏÍ©Îî¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤È¥Ù¥Ã¥É¤Î²¼¤Ë¥ê¥â¥³¥ó¤òÈ¯¸«¤·¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢Á´¿ÈÄ»È©¤¬Î©¤Áº£¤Þ¤Ç¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤´¨µ¤¤ò´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¤½¤ÎÈÕ¤âÉÝ¤¯¤Æ·òÂÀ¤µ¤ó¤Ë²¿ÅÙ¤âÅÅÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«½Ð¤Æ¤¯¤ì¤º¡Öº£Æü¤Ï»Å»öÃç´Ö¤È¤Î°û¤ß²ñ¤À¤«¤é¤´¤á¤ó¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¡¢³¨Íü»Ò¤µ¤ó¤Ï¸ª¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤¤¤Á¤Ð¤ó¶á¤¯¤Ëµï¤Æ¤Û¤·¤¯¤Æ¡¢À¼¤¬Ä°¤¤¿¤¤»þ¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¡©¡Ù¤È¤«¤Ê¤êµ¤»ý¤Á¤¬ÄÀ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÝ¤¯¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«Ì²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¯¤È¤â¤¦Ä«Êý¤Ç¡¢·ë¶É¥Õ¥é¥Õ¥é¤·¤Ê¤¬¤é½Ð¶Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¢¡»×¤ï¤ºÊø¤ìÍî¤Á¤¿¡Ä¡Ä²ø´ñ¸½¾Ý¤Î¿¿Áê¤Ï
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ÎÆü¤â¥ê¥â¥³¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¤¤Ä¤â¤Î¾ì½ê¤ËÃÖ¤¡¢²È¤ò½Ð¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¡Ø¤É¤¦¤»µ¢¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿¥ê¥â¥³¥ó¤¬¤Ê¤¯¤ÆÉÝ¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤È½Å¤¤Â¼è¤ê¤ÇÉô²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¡Ä¤¤¤Ä¤â¤Î¾ì½ê¤Ë¥ê¥â¥³¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸«´·¤ì¤Ê¤¤¾®È¢¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¶²¤ë¶²¤ëÃæ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤é¤Ê¤ó¤È»ØÎØ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤¹¤ë¤È¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤¬³«¤¡¢Ãæ¤«¤é·òÂÀ¤µ¤ó¤¬¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¤òÌÄ¤é¤·¤Ä¤ÄÈô¤Ó½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢²ÖÂ«¤È¶¦¤Ë¡ÖËÍ¤È·ëº§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÊÒÉ¨¤ò¤Ä¤¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¤³¤È¤ËÆ¬¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ø²¿¤ÇÌ¾¸Å²°¤Ë¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î·òÂÀ¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¡© ¥ê¥â¥³¥ó¤Î¾ì½ê¤Ë»ØÎØ¤Ã¤Æ¡© ¤¨¡© ¤¨¡©¡Ù¤È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¼Â¤Ï½ÐÄ¥¤Ç¿ôÆüÁ°¤«¤éÅìµþ¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿·òÂÀ¤µ¤ó¤Ï¡¢Ãë´Ö¤Ë³¨Íü»Ò¤µ¤ó¤ÎÉô²°¤Ë¹ç¸°¤ÇÇ¦¤Ó¤³¤ß¥ê¥â¥³¥ó¤Î°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¡ØÉÔ»×µÄ¤Ê½ÐÍè»ö¤Î¸å¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤¿¤é¡¢¡ÈÄß¤ê¶¶¸ú²Ì¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¡© ¤½¤ì¤ÇËÍ¤Î¤³¤È¤ò¤µ¤é¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æµ²±¤Ë»Ä¤ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡Ù¤È·òÂÀ¤Ï¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Äß¤ê¶¶¸ú²Ì¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢»ä¤Ï¿´Îî¸½¾Ý¤À¤È»×¤¤¹þ¤ß¿´Äì¥Ó¥Ó¥Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤ï¤º¹ø¤¬È´¤±¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ê¤êÊø¤ìÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡ÉÝ¤¬¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢Èà»á¤Ï¤¤Ã¤Á¤ê¼Õºá
¡¡¤Ç¤¹¤¬¥ê¥â¥³¥ó»ö·ï¤Î¿¿Áê¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¡¢¤·¤«¤â¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¥Û¥Ã¤È¤·¤¿³¨Íü»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬°î¤ì¤Æ¤¤Æµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤·¤Æ·òÂÀ¤Ë¡¢¶²¤í¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ä¼ä¤·¤«¤Ã¤¿ÉÔËþ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Ä¤Ä¡Ø¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¡£·ëº§¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¡Ù¤ÈOK¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡»×¤¤¤Î¤Û¤«³¨Íü»Ò¤µ¤ó¤òÉÝ¤¬¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿·òÂÀ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¼Õ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤«¡£
¡Ö·òÂÀÅª¤Ë¤Ï¡È¥×¥Á¥É¥Ã¥¥ê¡É¤°¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤Î¤ª±¢¤Ç¿·º§Î¹¹Ô¤Ï»ä¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤Ë¤·¤è¤¦¤«¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÈù¾Ð¤à³¨Íü»Ò¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡ãÊ¸¡¦¥¤¥é¥¹¥È¡¿ÎëÌÚ»í»Ò¡ä
¡ÚÎëÌÚ»í»Ò¡Û
Ì¡²è²È¡£¡Ø¥¢¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ä±üÍÍ¸þ¤±¼ÂÏÃÌ¡²è»ï¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°Ãæ¡£¹¥¤¤Ê¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÏÃª¶¶¹°»ê¡£Ãø½ñ¡Ø½÷¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼ÄìÊÕ¾¯½÷¡Ù¡ÊÀÄÎÓ¹©éº¼Ë¡Ë¤¬±Ç²è²½¡£Twitter¡§@skippop
