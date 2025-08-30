わが家がドッグランに！犬を連れてきた5歳児のまさかの行動に絶句【ママリ】

かかじりさんは、2児の母。新居へ引っ越したところ、5歳の息子・かいくんと同じ年のこうたくんと出会います。こうたくんは、毎日、かかじりさん宅のドアを乱暴にたたき、遊びにくるようになります。そして、唐突に「犬を飼うことにした」と告げられ、事件が起こります…。かかじり(@kakaziri)さんが実際に体験した近隣トラブル『毎日来るご近所こうた君』をダイジェスト版でごらんください。

©kakaziri

©kakaziri

©kakaziri

©kakaziri

©kakaziri

5歳児の予測不能な行動にパニック！

近所に住む、5歳のこうたくん。かかじりさんの息子・かいくんと仲良しのため、毎日のように遊んでいました。ところが、こうたくんはかいくんに意地悪をしたり、勝手にかかじりさん宅に入ったり…。こうたくんの行動は日に日にエスカレートします。



そんな、こうたくんですが、「犬を飼った」と、かかじりさん宅に訪れました。この日は、たまたま親も外に出てきますが、こうたくんの親は放任主義のようで…。

間に合わなかった…犬と5歳児がわが家に…

©kakaziri

©kakaziri

©kakaziri

©kakaziri

©kakaziri

まさか、突然、他人の子どもが犬を連れて家の中に勝手に入るなんて…。リビングで走り回る犬の姿に、動揺が隠せないかかじりさん…。

本当にありえない…今後の付き合いに悩む

©kakaziri

©kakaziri

©kakaziri

©kakaziri

©kakaziri

©kakaziri

©kakaziri

こうたくん一家にとって、犬は家族かもしれません。ですが、動物への免疫がない かかじりさん一家にとっては、困惑してしまうできごとでした。中には、動物アレルギーを持っている方もいるので、注意が必要ですね。



この一件をきっかけに、かかじりさんはこうたくん親子との付き合い方について悩みます。価値観があまりにも違う場合、深入りするとトラブルになってしまう場合もありますね。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）