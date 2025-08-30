¡¡¼Ö¤Î²¼Éß¤­¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ­¤òµß½õ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬»Ô¾ÃËÉ¶ÉÅì¾ÃËÉ½ð¡Ê²¬¸­°ìÏº½ðÄ¹¡Ë¤Ï²ñ¼Ò°÷ÅÄÃæ¹­ÌÀ¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¡¢µÜÅÄ¸­¼£¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¡¢»ûËÜ½¤°ì¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¡á¤¤¤º¤ì¤âÆ±»ÔÅì¶è¡á¤Ë´¶¼Õ¾õ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£

¡¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢7·î26Æü¡¢Ì±²È¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ÇÃËÀ­¤¬¼Ö¤Î²¼¤ËÀø¤Ã¤ÆÀ°È÷Ãæ¡¢¼Ö¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¥Ã¥­¤¬¤Ï¤º¤ì¤Æ²¼Éß¤­¤Ë¡£½õ¤±¤òµá¤á¤ëÀ¼¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¶á½ê¤ÎÅÄÃæ¤µ¤ó¤é3¿Í¤Ï119ÈÖÄÌÊó¤·¡¢»ý»²¤·¤¿ÊÌ¤ÎÂç·¿¥¸¥ã¥Ã¥­¤Ç¼Ö¤ò»ý¤Á¾å¤²¡¢ÃËÀ­¤ò½õ¤±½Ð¤·¤¿¡£

¡¡ÃËÀ­¤ÏÊ¢Éô¤ò¶´¤Þ¤ì·Ú½ý¡£µß½õ¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤ÈÌ¿¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£·î20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Â£Äè¼°¤Ç3¿Í¤Ï¡ÖÀ¼¤ò¤«¤±¹ç¤¤¡¢Áá¤¯µß½õ¤Ç¤­¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£

¡¡¡Ê¿¿µÝ°ìÉ×¡Ë