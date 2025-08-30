¡¡Ê¡²¬¸©ÂçÌî¾ë»ÔÄ¹Áª¤¬31Æü¡¢¹ð¼¨¤µ¤ì¤ë¡£6ÁªÉÔ½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿°æËÜ½¡»Ê»ÔÄ¹¤Î¸å·Ñ¤È¤Ê¤ë¸µ»Ô¶µ°éÄ¹¤Î°ËÆ£·¼Æó»á¡Ê63¡Ë¡á¼«Ì±¡¢¸øÌÀ¿äÁ¦¡á¤È¡¢¸µ½°±¡µÄ°÷¤ÎÄé¤«¤Ê¤á»á¡Ê64¡Ë¡¢¸µ²ñ¼Ò°÷¤ÎµÜËÜÍ´¼ù»á¡Ê48¡Ë¤Î¤¤¤º¤ì¤âÌµ½êÂ°¤Î¿·¿Í3¿Í¤¬Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡Î©¸õÊä¤ÎÆÏ¤±½Ð¤Ï31Æü¸áÁ°8»þÈ¾¤«¤é¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç»ÔÌò½ê¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£Åê³«É¼¤Ï9·î7Æü¡£Í­¸¢¼Ô¿ô¤Ï8Ëü4139¿Í¡Ê7·î2Æü¸½ºß¡¢»ÔÁª´ÉÄ´¤Ù¡Ë¡£

¡¡¡Ê¾åÌîÍÎ¸÷¡Ë