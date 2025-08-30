DeNAµßÀ¤¼ç¥É¥é1ÃÝÅÄ¡¡2·³¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹ÀïÀèÈ¯Ç»¸ü¡¡Ãæ6¥í¡¼¥Æ¤Ç7Æü¥ä¥¯¥ë¥ÈÀïËÜµòÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â
¡¡DeNA¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦ÃÝÅÄÍ´Åê¼ê¤¬¡¢¤¢¤¹31Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¦¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê²£¿Ü²ì¡Ë¤ÇÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡±¦ÏÓ¤Ï16Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¶ÛµÞ½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£Â³¤¯24Æüµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç2¾¡ÌÜ¡£µßÀ¤¼ç¤È¤·¤Æ»°±ºDeNA¤Î¡Ö¿¿²Æ¡×¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸åÅÐÈÄµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¯½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢31Æü¿·³ãÀï¤Ë¡ÖÃæ6¡×¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡ÖÃæ6¡×¤òÂ³¤±¤Æ¡¢7Æü¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç¡ÖËÜµòÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¤ÎÆ»¤â³«¤«¤ì¤ë¡£
¡¡31Æü¤Î²£¿Ü²ìÃÏÊý¤Ïµ¤²¹35ÅÙÍ½Êó¡£»Ä½ë¤Î¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤ÇÏÓ¤ò¤Õ¤ê¡¢¥É¥é1¤¬¡Ö3Àï3¾¡¡×¤Ë¸þ¤±½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¡£