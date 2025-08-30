

50歳になって出会った女友だちは、ビール好きでした（写真：veryverystrong／PIXTA）

世間を沸かしたバツ3の叶井俊太郎氏との結婚から16年。漫画家・くらたまに降りかかったのは、夫の死と、残りの人生をどう独りで生きるかという「新たな人生設計」だった――。

夫亡き後の日々の暮らしや感じたこと、そして新たな挑戦の日々を漫画とエッセイでお届けする（漫画はページの最後に掲載）。

同い年の女友だちミカン

五十路を越えて知り合った、同い年の女友だちミカンと2人で「深大寺」に行ってきました。

深大寺は東京都調布市にあるお寺ですが、周辺に風情のあるそば屋や甘味屋がたくさん幟をはためかせていて、ちょっとした観光地になっています。すぐ近くには植物園もあり、都心から遠くないのに緑豊かな場所です。

ただ、アクセスが少し厄介なんですよね。車なら問題ないでしょうが、公共の交通機関で行く場合、バスを使う必要があります。でも、そのせいかインバウンドでとんでもない人出になるということもなく、程よい賑わいで観光気分を楽しめます。

ミカンとは、以前も2人で行ったことのあるそば屋で待ち合わせました。

人気の店なので、11時と昼食には早めの時刻にもかかわらず、既に席が空くのを待っている人たちがいました。幸い私たちはギリギリ涼しい店内で待つことができましたが、みるみる外に行列ができていきました。

「大盛りにするよね？」

「するよ！」

2人とも迷わず大盛りを選択。私は天ぷらそば、ミカンは大根そばを注文しました。

上京して知ったそばのうまさ

私は福岡生まれ福岡育ち。当時の土地柄もあって、子どもの頃は麺類といえばラーメンかうどんで、手打ちそばを初めて食べたのは、大学で上京してからでした。

「そばってこんなにおいしかったのか！」

という衝撃は、今も忘れられません。



そばを堪能（写真：筆者撮影）

深大寺で注文したそばは約3000円と少々値段は張ったけど、期待を裏切らないおいしい十割の手打ち麺、そしてつゆ。

東京のすっきりキリッとしたそばつゆ、大好きなんですよね。福岡ではうどんやそばの汁やつゆが甘いところも多くて、父なんかはそれが好きでしたが、私は東京風のほうが好みです。

そばを堪能したあとは、少し坂を上がって植物園へ。ここの植物園は「神代植物公園」といい、「深大寺」と発音が同じ「じんだい」ですが、漢字が違います。「神代植物公園」は、かつてあった村の名称「神代村」の名残りのようです。

日差しが強く、暑い日だったので、植物園を歩く人は多くありませんでした。でも、大きな樹木の陰がそこかしこにあって、ビル群の中、アスファルトの上を歩くのとは全然違います。

広大なバラ園は季節外れで花が咲いていなかったけど、大きな蓮の花を見ることができました。温室は逆に外より涼しくて、蘭など鉢植えの豪華な花々をゆっくり鑑賞して回れました。



青空に映えるハスの花（写真：筆者撮影）

植物園での散歩の次は…

子どもの頃は、植物園より動物園や水族館のほうがずっとおもしろいと思っていましたが、歳を重ねるにつれ、植物園の良さがわかるようになってきました。緑が生い茂る場所というのは、ともかく気分が落ち着き、空気がおいしいように感じられます。

ぐるりと植物園を1周し、出口近くのベンチでひと休み。大きな木に囲まれているから、日差しも遮られているうえに風が通ります。

「これからどうする？」

持参したお茶を飲みながら、ミカンと相談しました。

「もう行っちゃおうか」

歩いていける距離に天然温泉があり、帰る前にそこに行く予定でした。まだ午後1時前、時間はたっぷりあります。

甘味屋でかき氷を食べる誘惑にもかられましたが、酒好きのミカンの気持ちは風呂上がりの1杯のほうにすっかり傾いていました。私たちは植物園を出て寺を参拝してから、徒歩で温泉に向かいました。

深大寺近くの温泉「湯守の里」は、住宅街の中にあります。古い木造の風情ある建屋は、近代的な温浴施設とは一線を画します。

黒光りする廊下を渡り、休憩室の横を通って浴場へ向かいました。

「ああ、ビール……」

既にかなり汗をかいている私たち。ミカンは休憩室のメニュー表にある生ビールに吸い寄せられそうになりましたが、「風呂のあとのほうがおいしいから」と、止めました。名残惜しげなミカンの背中を押して、「女」と書かれた暖簾をくぐりました。

広さはさほどないけれど、露天風呂が複数あり、サウナもついています。私たちは早速露天風呂へ。強い日差しのなか、墨のように真っ黒なお湯に浸かりました。黒湯に入るのは初めてではありませんが、ひときわ黒く、いったん浸かると体がまったく見えません。

熱すぎず、入りやすい好みの温度だったのもあり、何度も上がったり浸かったりを繰り返しました。しびれるような寒さの中での露天風呂もいいですが、真夏も悪くないものです。汗がたっぷりかけます。

さあ、飲むよー！

充分すぎるほど体を温めたあと、冷たいシャワーを浴びて、風呂を出ました。すっきり、さっぱりです。

「さあ、飲むよー！」

大のビール党のミカンは、鼻息荒く食堂に向かいます。そして迷わず注文した生ビールメガジョッキ。店員さんが少し心配げに「大きいですよ」と言いましたが、私が「彼女は大丈夫です」と、笑顔で返しておきました。

私は帰宅後に仕事が残っているため、生グレープフルーツを絞ったソーダにしました。汗をかいたあと、冷え冷えの炭酸を喉に流し込む幸せ！都内にいながら、日帰りでこんな贅沢ができるのはありがたいことです。



ビールの大ジョッキとグレープフルーツジュース（写真：筆者撮影）

帰りは無料送迎バスで調布駅まで送ってもらい、まだ充分日があるうちに帰途に就きました。

「少し寄り道して行こう」と、途中の駅で降りて、ホルモン焼き屋に入りました。ハッピーアワーで、なんと各種サワーが29円！ソフトドリンクより安い。

299円の生ビールをあおるミカンを横目に見ながら、なんとなく腑に落ちない気持ちでホルモンを頬張り199円のウーロン茶を飲みました。

寄り添ってくれたミカン

ミカンとは、3年前に飲み会で知り合いました。



専業主婦の彼女と私は年齢以外あまり共通項はありませんが、気が合ってしばしば一緒に食事をしたり飲みにいったりしています。私の夫が亡くなったときも、うちに来て数日間そばにいて寄り添ってくれました。

歳を重ねてからの出会いでも、ずっと続きそうな深い友だち関係を築けるのだ、と知れたのは彼女のおかげです。出会いの機会には、何歳になっても、思わぬ宝が潜んでいることがあります。

漫画ページに続きます。



©倉田真由美

（倉田 真由美 ： 漫画家）