¶ÛµÞÈòÇ¥Ìô¡Ö»ÔÈÎ²½¡×Î»¾µ Ç¯ÎðÀ©¸Â¤Ê¤· ÂÐÌÌÈÎÇä¤Ë¸ÂÄê
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÀìÌçÉô²ñ¤Ï¡¢Í½´ü¤»¤ÌÇ¥¿±¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¡Ö¶ÛµÞÈòÇ¥Ìô¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½èÊýäµ¤¬Ìµ¤¯¤Æ¤âÌô¶É¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡Ö»ÔÈÎ²½¡×¤òÎ»¾µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¶ÛµÞÈòÇ¥Ìô¡Ö»ÔÈÎ²½¡×Î»¾µ Ç¯ÎðÀ©¸Â¤Ê¤· ÂÐÌÌÈÎÇä¤Ë¸ÂÄê
¡¡Ë¾¤Þ¤Ê¤¤Ç¥¿±¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÉþÍÑ¤¹¤ë¶ÛµÞÈòÇ¥Ìô¡Ö¥Î¥ë¥ì¥Ü¡×¤Ï¡¢¹ØÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸¶Â§¡¢°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¸üÏ«¾Ê¤ÎÀìÌçÉô²ñ¤Ï29Æü¡¢¡Ö¥Î¥ë¥ì¥Ü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½èÊýäµ¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢Ìô¶É¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÎ»¾µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹ØÆþ¼Ô¤ËÇ¯ÎðÀ©¸Â¤ÏÀß¤±¤º¡¢Ì¤À®Ç¯¤Ø¤ÎÈÎÇä¤Ç¤âÊÝ¸î¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤ÏÉÔÍ×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê»ÈÍÑ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢ÌôºÞ»Õ¤Ë¤è¤ëÂÐÌÌ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ë¸Â¤é¤ì¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÉþÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥³¥á¥ó¥È¤ò·Ð¤ÆÀµ¼°¤Ë¾µÇ§¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë