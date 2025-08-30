ÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤Ë¸þ¤± NISA ÂÐ¾ÝÇ¯Îð°ú¤²¼¤²Í×Ë¾
¡¡¶âÍ»Ä£¤ÏÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤Ë¸þ¤±¡¢NISA¡Ê¡á¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡Ë¤ÎÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤Î°ú¤²¼¤²¤ä¾¦ÉÊ¤Î³ÈÂç¤Ê¤É¤òµá¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡NISA¤Ï¸½ºß¡¢18ºÐ°Ê¾å¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢¶âÍ»Ä£¤Ï»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡×¤ÎÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤Î°ú¤²¼¤²¤òÍ×Ë¾¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯ÎðÀ©¸Â¤ÎÅ±ÇÑ¤â»ëÌî¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÀ©ÅÙÀß·×¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¤¤ºÄ·ô·¿¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤ä¡¢º£¤Ï°ìÅÙÇäµÑ¤¹¤ë¤ÈÍâÇ¯¤Þ¤Ç»È¤¨¤Ê¤¤Èó²ÝÀÇ¤Ç¤ÎÊÝÍÏÈ¤ò¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¤¦¤Á¤ËÉü³è¤Ç¤¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë