¡ÖÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡Ä¡×¤¤¤¶½Ð¿Ø¡ª¾å¿ù¸¬¿®Ìò¡¦¾¾Ê¿·ò¤µ¤óÇ÷ÎÏ¤Î»¦¿Ø¤Ç´ÑµÒÌ¥Î»¡ÖÀ¼¤âÉ½¾ð¤âºÇ¹â¡× Ç®±é¤Î¥¦¥é¤ËÂç¿Íµ¤¥¹¥¿ー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇº¤ß¤â¡Ä
Àï¹ñÉð¾¡¦¾å¿ù¸¬¿®¸ø¤ÎÉðÍ¦¤ò¤¿¤¿¤¨¡¢°äÆÁ¤ò¤·¤Î¤Ö¸¬¿®¸øº×¤¬¿·³ã¸©¾å±Û»Ô¤Ç8·î23Æü¡¦24Æü¤Î2Æü´Ö¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£µÇ°¤¹¤Ù¤100²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤ò·Þ¤¨¤¿º£²ó¡¢¾å¿ù¸¬¿®Ìò¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤ÏÇÐÍ¥¤Î¾¾Ê¿·ò¤µ¤ó¡£Á°Æü¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤äÂç¿Íµ¤¥¹¥¿ー¤¬¸¬¿®¸øº×¤ËÊú¤¤¤¿°Õ³°¤ÊÉÔ°Â¡¢¤½¤·¤ÆÂçÀ¹¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅöÆü¤Î²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
¢£¾¾Ê¿·ò¤µ¤ó¤¬¾å±Û»Ô¤Ë¡ª100²óÌÜ¤Î¸¬¿®¸øº×¤Ç¡È¸¬¿®Ìò¡ÉÌ³¤á¤ë
¸¬¿®¸øº×³«ºÅ¤ÎÁ°Æü¡£¿·³ã¸©¾å±Û»ÔÌò½ê¤Ë¤Ï¡¢1³¬¤«¤é3³¬¤Þ¤Ç¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¾¾Ê¿¤µ¤ó¤¬¾å¿ù¸¬¿®Ìò¤òÌ³¤á¤ë100²óÌÜ¤Î¡Ø¸¬¿®¸øº×¡Ù¤Î³«ºÅ¤òÁ°¤Ë¡¢¾å±Û»ÔÄ¹¤òË¬¤Í¤¿¡£
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤Èº×¤ê¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¾å±Û»Ô¤ÎÃæÀî´´ÂÀ»ÔÄ¹¤Ë¡¢¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀáÌÜ¤ÎÂç»ö¤Ê»þ¤Ë»ä¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¾å¿ù¸¬¿®¤ÎÊèÁ°¤Ë½Ð¿ØÊó¹ð ¹ñÌ±ÅªÂç¥¹¥¿ーÅÐ¾ì¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â
ÌÌ²ñ¸å¡¢¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Ï¾å¿ù¸¬¿®¤¬Ì²¤ëÎÓÀô»û¤ä¾å¿ù¸¬¿®¤òº×¿À¤Ëã«¤Ã¤¿½ÕÆü»³¿À¼Ò¤òË¬¤ì¡¢½Ð¿ØÊó¹ð¤äº×¤ê¤¬°ÂÁ´¤Ë¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦µ§´ê¤·¤¿¡£
¸·¤·¤¤½ë¤µ¤ÎÃæ¡¢¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¤·¤¿¾¾Ê¿¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ñÌ±ÅªÂç¥¹¥¿ー¤Î¿Íµ¤¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¤¡£
Á°Æü¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¸½¾ì¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¡¢¥µ¥¤¥ó¤Ë²÷¤¯ÂÐ±þ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¸½¾ì¤ËË¬¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö100¼þÇ¯¤À¤«¤é¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËºÇ¹â¤Ê¸¬¿®Ìò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¡£
¢£¿ô¡¹¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¾¾Ê¿·ò¤µ¤ó ¸¬¿®Ìò¥ª¥Õ¥¡ー¤Ë¡È¿´ÇÛ¡É¤â¡©
¤µ¤¹¤¬¤Î¿Íµ¤¤Ã¤×¤ê¤ò¸«¤»¤¿¾¾Ê¿¤µ¤ó¤À¤¬¡¢NST¤Î¼èºà¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¿´ÇÛ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢°ÊÁ°Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÇÉðÅÄ¿®¸¼Ìò¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¡£
¿ô¡¹¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾å±Û»Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢½Ð±é¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º×¤ê¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö³§ÍÍ¤¬¸Ø¤ë¸¬¿®¸ø¤òÎ©ÇÉ¤ËÌ³¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£ÇòÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤¿¾¾Ê¿¤µ¤óÅÐ¾ì¡ª²ñ¾ì¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡Ö¤Þ¤µ¤·¤¯¸æ²°·ÁÍÍ¡×
¤½¤·¤Æ¡¢·Þ¤¨¤¿ÅöÆü¡£
Ëë³«¤±¤Ï¡¢³»¤È³õ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À»ÔÌ±¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë½Ð¿Ø¹ÔÎó¡£¾¾Ê¿¤µ¤ó¤¬ÇòÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡ÖÀîÃæÅç¤Ë¸þ¤±¡¢¤¤¤¶½Ð¿Ø¤¸¤ã～¡ª¡×
¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÌîÂÀ¤¤À¼¤¬¾å±Û»Ô¤Ë¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ç¡¢¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ë¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤ª¼êÀ½¤Î¤¦¤Á¤ï¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ï¡ÖÀ¼¤âºÇ¹â¤À¤·¡¢É½¾ð¤âºÇ¹â¤À¤·¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¸æ²°·ÁÍÍ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÈÀîÃæÅç¹çÀï¡É¤òºÆ¸½¡ªÇ÷ÎÏ¤¢¤ë»¦¿Ø¤Ë´ÑµÒ¤¯¤®ÉÕ¤±
¤Þ¤¿¡¢Æü¤¬Êë¤ì¤Æ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°ìÈÌ±þÊç¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿Ìó350¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¤È¶¦¤Ë·«¤ê¹¤²¤ë¾å¿ù¸¬¿®¤ÈÉðÅÄ¿®¸¼¤¬°ìµ³ÂÇ¤Á¤ò±é¤¸¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÀîÃæÅç¹çÀï¤ÎºÆ¸½¡£
¿ô¡¹¤Î»þÂå·à¤Ç³èÌö¤¹¤ë¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Î³Ý¤±À¼¤ä¡¢ÇòÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÈäÏª¤·¤¿Ç÷ÎÏ¤¢¤ë»¦¿Ø¤Ë´ÑµÒ¤Ï¤¯¤®ÉÕ¤±¤ÎÍÍ»Ò¡£
º×¤ê¤ò½ª¤¨¡¢¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾å¿ù¸¬¿®¸ø¡¢100²ó¡¢¤½¤·¤Æ101²ó¤È¡¢¤³¤ÎÎò»Ë¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£ºÇ¸å¤Ï¡È¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¡É¤Ë¹ç¤ï¤»²Ö²ÐÂÇ¤Á¾å¤²¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¡¢Ê¹¤³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¤¢¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬Î®¤ì¡¢²ñ¾ì¤«¤é´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤ë¡£
¾¾Ê¿¤µ¤ó¤òÂåÉ½¤¹¤ë³Ú¶Ê¡Ø¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¡Ù¤À¡£
²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¡¢¾å±Û¤ÎÌë¶õ¤ò¾È¤é¤·¤¿¡£
¼ã¼Ô¤«¤é¤â¸ü¤¤»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤ë¾¾Ê¿¤µ¤ó¡£Ë¬¤ì¤¿¼ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÊª¤¬¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£À¸¤À¤ÈÇ÷ÎÏ¤â°ã¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£
¾å±Û»Ô¤Î¿åÉÔÂ¤Ë¤è¤ê¡¢¿åÃæ¹çÀï¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤100²óÌÜ¤Î¸¬¿®¸øº×¤ÏÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë¤½¤ÎËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
