Íè½µ¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡È¿ó¡ÉËÌÂ¼¾¢³¤¡¢¥é¥¸¥ª¥É¥é¥ÞÊüÁ÷¸å¤Ë»º¤ß¤ÎÊì¡ÈÅÐÈþ»Ò¡É¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤ÈºÆ²ñ
¡¡º£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè23½µ¡Ö¤Ü¤¯¤é¤ÏÌµÎÏ¤À¤±¤ì¤É¡×¤¬9·î1Æü¡Á9·î5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸±¤·¤¤É½¾ð¤ÇÅÐÈþ»Ò¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥Þ¥ó¥¬²È¤Ç³¨ËÜºî²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡Ê1919¡¾2013¡Ë¤È¡¢¾®¾¾Äª¤µ¤ó¡Ê1918¡¾1993¡Ë¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ò³è¼Ì¤¹¤ë¡£µÓËÜ¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ä¡ØDoctor-X ³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÃæ±à¥ß¥Û¤¬¼ê¤¬¤±¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤òº£ÅÄ¡¢¤Î¤Ö¤ÎÉ×¡¦Ìø°æ¿ó¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè23½µ¡Ö¤Ü¤¯¤é¤ÏÌµÎÏ¤À¤±¤ì¤É¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¡Ø¤ä¤µ¤·¤¤¥é¥¤¥ª¥ó¡Ù¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸åÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤ë¤¬¡¢¿ó¤ÏÅÐÈþ»Ò¡Ê¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ë¤ÎÈ¿±þ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Î¤Ö¤«¤é»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤¿±©Â¿»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤¬¡¢ÅÐÈþ»Ò¤òÌø°æ²È¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡±©Â¿»Ò¤¬¡Ø¤ä¤µ¤·¤¤¥é¥¤¥ª¥ó¡Ù¤ÎÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¤Î¤Ö¤«¤é¤Ï¿ó¤¬Êú¤¨¤ëÅÐÈþ»Ò¤Ø¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ä¤ì¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤ÎÅÐÈþ»Ò¤Ï¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¿ó¤Ë¤â¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÍá¤Ó¤»¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ôÆü¸å¡¢½µ´©»ï¤ÎÌ¡²è·ü¾Þ¤ÎÊç½¸Í×¹à¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¿ó¤Ï¡¢¤Î¤Ö¤Î´«¤á¤â¤¢¤êÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¿ó¤Ï¤³¤ì¤Ç¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤éÌ¡²è²È¤ò¤ä¤á¤ë¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¡Ä¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÏNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸±¤·¤¤É½¾ð¤ÇÅÐÈþ»Ò¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥Þ¥ó¥¬²È¤Ç³¨ËÜºî²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡Ê1919¡¾2013¡Ë¤È¡¢¾®¾¾Äª¤µ¤ó¡Ê1918¡¾1993¡Ë¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ò³è¼Ì¤¹¤ë¡£µÓËÜ¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ä¡ØDoctor-X ³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÃæ±à¥ß¥Û¤¬¼ê¤¬¤±¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤òº£ÅÄ¡¢¤Î¤Ö¤ÎÉ×¡¦Ìø°æ¿ó¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¡Ø¤ä¤µ¤·¤¤¥é¥¤¥ª¥ó¡Ù¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸åÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤ë¤¬¡¢¿ó¤ÏÅÐÈþ»Ò¡Ê¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ë¤ÎÈ¿±þ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Î¤Ö¤«¤é»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤¿±©Â¿»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤¬¡¢ÅÐÈþ»Ò¤òÌø°æ²È¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡±©Â¿»Ò¤¬¡Ø¤ä¤µ¤·¤¤¥é¥¤¥ª¥ó¡Ù¤ÎÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¤Î¤Ö¤«¤é¤Ï¿ó¤¬Êú¤¨¤ëÅÐÈþ»Ò¤Ø¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ä¤ì¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤ÎÅÐÈþ»Ò¤Ï¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¿ó¤Ë¤â¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÍá¤Ó¤»¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ôÆü¸å¡¢½µ´©»ï¤ÎÌ¡²è·ü¾Þ¤ÎÊç½¸Í×¹à¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¿ó¤Ï¡¢¤Î¤Ö¤Î´«¤á¤â¤¢¤êÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¿ó¤Ï¤³¤ì¤Ç¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤éÌ¡²è²È¤ò¤ä¤á¤ë¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¡Ä¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÏNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡£