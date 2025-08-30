Image: DZT

物干しラックの悩みといえば、使っていないときの「居座り感」ではないでしょうか。

収納先がないから、ずっと出しっぱなし…そんな日常あるあるに終止符を打つのが、物干しハンガーラック「HFRT-1309」。

この室内物干し最大の特長は、使い終わったあとの「収まりの良さ」です。

しまうのではなく、「隠れる」という選択肢

「HFRT-1309」は、数ステップで棒状に折りたたまれ、ソファと壁の隙間なんかにもスッと収納できます。折りたたみ時はわずか16.5 × 14.5cmの面積に。

見た目のスマートさだけでなく、「しまえる自由」があるだけで、気分が軽くなります。

付属のバンドを使えば、よりしっかりまとまるのも気が利いてる。

360°回転が、部屋干し効率を上げる

特に効率的な部屋干しに効いてくるのが、次の2つのギミックです。

もう裾を気にしない、高さ1.4mの安心感

物干し竿が360°回転：干し終わったあと、そのまま風通しのいい方向へクルッとひと回し。移動ゼロで風の通り道をつくりやすく、乾きやすさに繋がりそうです。横幅が83〜140cmで可変：洗濯物の量に合わせて調整可能。来客用の寝具も一気に対応できて、まさに「伸びしろ」のある使い方ができます。

部屋干しあるあるの一つが、「丈の長い服の裾が床に付く問題」。お気に入りのロングワンピースやコートを干すとき、結構気を使いますよね。「HFRT-1309」は高さが1.4mある高位置設計。

この「気にしなくていい」安心感、すごく大きいです。

この高さのおかげで、シーツや布団のような大きなモノも、しっかり広げて干せる。全体に風が通りやすくなるからか、乾きムラが抑えられそうなのも嬉しいポイントです。

耐荷重100kg以上の頼れるやつ

こんなにスリムになるのに、本当に丈夫なの？

……いや、普通にそう思いますよね。

でも、スペックを見て納得。なんと耐荷重は100kg以上とあります

これなら、水分を吸って重くなったジーンズやバスタオルをまとめて干しても、安定感がありそう。フレームにはサビや塗装剥がれを抑制する5層のコーティングも施されていて、長く使えそうな安心感もあります。

大家族の大量の洗濯物や、分厚い冬物の布団を干すときも、安心して任せられるのはいいですね。

折りたたんで壁際に立てかけるだけで、生活空間が整う。存在感を消すこともまた、デザインのひとつなんだ…と思わせてくれる道具は、そう多くありません。

物干しラックが幅を利かせすぎている、とお悩みの方、以下から「HFRT-1309」のスペック詳細を要チェックです。

