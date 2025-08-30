タレント・かとうれいこが水着姿のグラビアショットをアップした。

「かとうれいこ２７年ぶり最新写真集『ＡＲＯＵＮＤ』（講談社）が１０月３日（金）に発売します」と３０日までに更新したインスタグラムで告知。「２７年ぶり？！多分私が１番びっくりしています。素敵なチームの皆さんと初めて訪れたオーストラリアで、大人の夏を撮影していただきました」と伝え、細いストラップのワンショルダーの水着で魅惑的なまなざしでカメラを見る自身のショットをアップした。

そして「２０代を一緒に駆けてきてくれた皆さんはもちろん、同世代の女性にも見ていただきたい、そんな大切な作品です。皆さんにそっと寄り添える様な、時々見返したくなる様な、そんな写真集になってくれたら嬉（うれ）しいです」とつづった。

この投稿には「衝撃的 あなたの美しさ、あなたの可愛さ、あなたのセクシーさ」「今も輝いてます」「ビーナス」「完璧です！」「爽やかでも色っぽいちゃんでもあり…女性にとって憧れの存在だと思います！」「マジで綺麗過ぎる」「全然変わらないどころか、よりオンナとしての魅力が増してる！」「大人の色気がハンパない」などの声が寄せられている。

昨年、２６年ぶりにグラビア復帰したことが話題となったかとうは２００１年にプロゴルファー・横尾要と結婚、０３年２月に長女を出産した。２月には誕生日が「１日違いの娘」の顔出し写真を投稿。これまでもＳＮＳで長女の写真を姿を公開し、「目元が似てますね」「ママそっくりで、美人さん」と反響を呼んでいた。