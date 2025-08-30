久々の立体ゲーム機キタ！

2011年に発売した携帯ゲーム機のニンテンドー3DSは、 裸眼で立体視ができるオドロキの一品でしたよね。あれ以降、ゲーム機に3Dブームが来なかったのは、ちょっと残念に思います。

ホントはPCですけどね

米国abxyluteの「abxylute 3D One」は、裸眼で立体視ができる携帯PC。Nintendo Switchと同じスタイルで、15.6型ディスプレイを挟む左右のコントローラーを分離することができます。手持ちでゲームをするにはデカすぎるかもしれませんが、コントローラーだけ持てば遊びやすいでしょうね。

トップ50タイトルのSteamゲームが立体で遊べるというから、奥行きのあるグラフィックなら迫力と没入感が期待できそうです。

ゲーム以外も立体視

しかしゲーム機ではなくPCなので、映画や配信動画などのエンタメだって3D化できちゃいます。個人の写真や動画も立体で楽しめるのはスゴい。VRやARゴーグル不要で飛び出すワケです。

技術的な詳細はありませんが、革新的な液晶格子技術とAIによる深度プロセッシングが採用されるとあります。YANKO DESIGNいわく、CPUはインテルの次世代型・Lunar Lakeと32GBのLPDDR5X RAM、120Hzで稼働するWQXGAディスプレイを搭載。ゲーム用のノートPCに匹敵するパワーとのこと。立体視は決まった位置に頭がなくても3Dに見えるアイ・トラッキング技術で、頭痛や目の疲れは少なさそう。

価格は1,699ドル（約25万円）と報告されている様子。ゲーム機やPCよりちょっとお高めって感じですね。

Image: abxylute

立体視いろいろ

3DSは左目と右目で違った映像を見せる「視差バリア」という方式を利用し、左右の目で見た物体が若干ズレているのを脳が立体物だと認識させていました。

他にはレンズが左右片方ずつ開閉するアクティブシャッターメガネを利用し、微妙にズレた映像を見せる「フレームシーケンシャル方式」や、左右の目で別々の特殊レンズを配置したメガネで、左右で違った映像を見せる「偏光方式」というものがあります。

「視差バリア」だけが裸眼なので、「abxylute 3D One」も同じ方式になるのかも？

平面が物足りなく感じたり？

3DSは小さいですし、「立体なのはゲームだけ」と頭の切り替えができていました。でも、もし何でもかんでも立体視に慣れたら、平面的な画面が物足りなく感じるのでしょうか？

表計算や文章入力も立体に慣れちゃったりして？ 発売は近日とのことです。

Source: abxylute via YANKO DESIGN

Reference: Nintendo