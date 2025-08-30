米カリフォルニア州サンタアナの連邦地裁は29日（日本時間30日）、ドジャース・大谷翔平投手の元通訳、水原一平受刑者（40）が参加した違法賭博の胴元だったマシュー・ボウヤー被告（50）に禁錮12カ月1日と保護観察2年の判決を言い渡した。米スポーツ専門局ESPNなどが報じた。求刑は禁錮1年3カ月だった。

ジョン・ホルコム判事はボウヤー被告に対し、ギャンブル依存症カウンセリングの受講と、10月10日までの出頭を命じた。また、ボウヤー被告は判決前に160万ドル（約2億3500万円）の賠償金を支払った。

ボウヤー被告は判決後、「もし私が大谷翔平選手に会えたら、この件に関わったことで彼の名前に少しばかり傷がついたことを申し訳なく思うだろう」と謝罪。「彼はただ野球をプレーし、最高レベルのパフォーマンスを発揮している無実の人間だ」と大谷選手は無関係であることを強調した。

ボウヤー被告は違法なスポーツ賭博を運営して700人以上の顧客を抱えていたとされ、昨年8月に違法賭博事業の運営、マネーロンダリング、虚偽の納税申告の罪を認めていた。水原受刑者もボウヤー被告の運営する違法賭博サイトを通じ21年12月から24年1月の間に少なくとも1万9000回の賭博を行い、結果的に約4067万8436ドル（約60億円）の負債を抱え、大谷選手の口座から約1659万ドル（約26億円）を盗んだ。水原受刑者は銀行詐欺罪などの罪で禁錮4年9カ月が確定し、今年6月からペンシルベニア州の連邦刑務所に収監されている。