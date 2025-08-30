『鬼滅の刃』PROPLICAに「胡蝶しのぶ」の日輪刀が約1／1スケールで登場
バンダイスピリッツは、『鬼滅の刃』より「PROPLICA 日輪刀(胡蝶しのぶ)」(22,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年6月発送予定。
2026年6月発送予定「PROPLICA 日輪刀(胡蝶しのぶ)」(22,000円)
『鬼滅の刃』より「胡蝶しのぶ」の日輪刀が約1／1スケールで公式立体化。
「蟲柱・胡蝶しのぶモード」「無限城決戦モード」2種のモードを収録！さらに、「蟲の呼吸」も発動可能となっている。
「蟲柱・胡蝶しのぶ」ならではのギミックを搭載。通常の日輪刀シリーズの音声再生ボタンに加え、本商品には“蟲の呼吸”ならではの専用ボタンが実装されている。さらに、納刀・抜刀を感知する「納刀・抜刀判定ギミック」や、PROPLICA 日輪刀シリーズでは初となる「振動ギミック」も搭載。
(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
