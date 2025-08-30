¡ÖÂçÅ´¤Î¥Ö¥ë¥È¥ìEL¤¬¡ØÉÙ»Î¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡×¡Ö¸µÁÄ»£¤êÅ´¤Î¥Ò¥®¥ó¥º¤µ¤ó¤È¤Ï¡©¡×Å´Æ»ÌÏ·¿¤Îº×Åµ¡ÖJAM¡×2025Ç¯¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¡Ú¥³¥é¥à¡Û
²ÆµÙ¤ß¤ÎÅ´Æ»¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¡Ö¹ñºÝÅ´Æ»ÌÏ·¿¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¡ÊJAM¡Ë¡×¡£24²óÌÜ¤Îº£²ó¤Ï2025Ç¯£¸·î£¸Æü¤«¤é£³Æü´Ö¡¢ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤ÎÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤ÇÀ¹Âç¤Ë³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö²ßÊªÎó¼Ö¡×¡£¹ñÅ´²þ³×¤ÇÃÏ°è¤´¤È¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿JRÎ¹µÒ²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢JR²ßÊª¤ÏÁ´¹ñ°ìËÜ¡£ÀèÆ¬¤Îµ¡´Ø¼Ö¤¬¸åÂ³¤Î²ß¼Ö¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥È¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÅ´Æ»¤Î¸¶ÅÀ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
JAM¤Ï¡ÖÌÏ·¿¡×¤ò·Ç¤²¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂÊª¥Õ¥¡¥ó¤âËþÂ¤µ¤»¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£²ñ¾ì¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¡¢Å´Æ»°¦¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ëý¤ÎÌÏ·¿¤ò»×¤¦Â¸Ê¬Áö¤é¤»¤ë
¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñÊý¼°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¼Â¼Á¼çºÅ¼Ô¤ÏÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¤ÎÌÏ·¿¥á¡¼¥«¡¼¡¦°æÌç¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£½ÐÅ¸¤Ï°¦¹¥²È¡Ê¥â¥Ç¥é¡¼¡ËÌó70ÃÄÂÎ¡¢ÌÏ·¿¥á¡¼¥«¡¼Ìó50¼Ò¡£ÌÏ·¿¥¯¥é¥Ö¤ä¸Ä¿Í¤¬¡¢¹Âç¤Ê²ñ¾ì¤Ç¼«Ëý¤ÎÌÏ·¿¤òÂ¸Ê¬¤ËÁö¤é¤»¤ë¤Î¤¬¥â¥Ç¥é¡¼½ÐÅ¸¤Ç¤¹¡£
¥á¡¼¥«¡¼¤¬²ñ¾ì¸ÂÄê¤ÇÇä¤ê½Ð¤¹¡¢¥ì¥¢¤ÊÌÏ·¿ÌÜÅö¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÁ´¹ñ¤«¤éË¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¸Æ¤Ó¤â¤Î¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÁ´Éô¤Ç£¹ËÜ¡£½éÆü¤Î¡ÖÅ´Æ»¤Ë¤è¤ëÃÏ°èÁÏÀ¸¡×¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¨¸ú¤ÇÁö¹Ô²ÄÇ½¡¢²Á³Ê¤â¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë
ÅÐÃÅ¼Ô¤ÏÂç°æÀîïÄÆ»¡ÊÂçÅ´¡Ë¤ÎÄ»ÄÍÎ¼¼ÒÄ¹¡£ËÜ¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÀâÌÀ¤´ÉÔÍ×¡¢ÀéÍÕ¸©¤Î¤¤¤¹¤ßÅ´Æ»¡¢¿·³ã¸©¤Î¤¨¤Á¤´¥È¥¤á¤Å´Æ»¤ÎÂè»°¥»¥¯¥¿¡¼£²¼Ò¤Î¥È¥Ã¥×¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢2024Ç¯£¶·î¤«¤éÀÅ²¬¸©¤ÎÂçÅ´¤ËÅ¾¤¸¤ÆÅ´Æ»ºÆÀ¸¤äÍøÍÑÂ¥¿Ê¤Î´ú¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä»ÄÍ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤¬Ç®¿´¤ÊÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¡£¤¤¤¹¤ß¤Ç¤Ï¹ñÅ´·Áµ¤Æ°¼Ö¤Î¥¥Ï28¤È¥¥Ï52¡¢¥È¥Å´¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤¯¹ñÅ´·Á¤Î455¡¦413·ÏÅÅ¼Ö¤ò¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¤´Ö¤Ç¤Ï¡¢Å´Æ»¥ª¥¿¥¯¤Î¼ÒÄ¹¤¬ÄÁ¤·¤¤¼ÖÎ¾¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÂç¤¤¤Ê¤ë¸í²ò¡£JR¤äÂç¼ê»äÅ´¤ÎàÃæ¸Å¼Öá¤Ï¼ÖÎ¾ÉÔÂ¤òÃ»»þ´Ö¤Ç²ò¾Ã¤Ç¤¡¢¹ØÆþÈñÍÑ¤âºï¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¿Áê¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢ÀÎ¤âº£¤âÃÏÊýÅ´Æ»¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¾ù¼õ¼Ö¤¬¼çÎÏ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥ë¥È¥ìEL¤Ï¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥Ë¥¯¤¤¤ä¤Ä¡×
ÂçÅ´¤ÇÄ¾¶á¤ÎÏÃÂê¤¬¡¢à¥Ö¥ë¥È¥ì¤±¤ó°úµ¡¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óá¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿EL¡ÊED31 4¡Ë¡£Ä»ÄÍ¤µ¤ó¤Ï¼ÒÄ¹½¢Ç¤Á°¤«¤éµìÀ¾Éð¡¢ºÙÌÜ¤ÎEL¤Ï¥Ö¥ë¥È¥ìÀèÆ¬¤ÎEF65¤ËÊÑ¿È¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤µ¤¹¤¬¡£
¥Ö¥ë¥È¥ìEL¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ï2009Ç¯¤Þ¤ÇÅìµþ¡ÁÂçÊ¬¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì¾ÆÃµÞ¡ÖÉÙ»Î¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¿´¤Ï¡©¡¡EL¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤Î¤Ï»º·Ð¿·Ê¹¼Ò¡£¥µ¥ó¥±¥¤¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ä¡Ä¡£¥Ò¥ó¥È¤Ï¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥Ë¥¯¤¤¤ä¤Ä¡×¡£¤´Â¸¤¸¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤ò¡£
EL¤ËÂ³¤¯12·ÏµÒ¼Ö¤â¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤«¤éÀîº¬Ï©Æþ¤ê¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤â¿ôÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀJR²ßÊª¤Î¿¿³¹¯°ì²ñÄ¹¤Î¹Ö±é¤ä¡¢Å´Æ»¹¥¤ÇÐÍ¥¡õ¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¦Ï»³ÑÀº»ù¤µ¤ó¤Î¥È¡¼¥¯¡¢·î´©»ï¡¦Å´Æ»ÌÏ·¿¼ñÌ£¤ÎÌ¾¼èµªÇ·ÊÔ½¸Ä¹¤é¤Ë¤è¤ë¡ÖTMS1000¹æ¤ò¸ì¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¤¤¤º¤ì¤â½¼¼Â¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£
ÌÏ·¿¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¥×¥í
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÎ¥¤ì¤Æ²ñ¾ì¤ò°ì¼þ¡£Å´Æ»¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤«¤â¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¡¢¥¯¥ë¥Þ¤òµðÂç¥È¥ó¥Í¥ë¡ÊÆ¶¤¯¤Ä¡©¡Ë¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢£Î¥²¡¼¥¸¤òÁö¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÅìµþÅÔÉÜÃæ»Ô¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¡ÖÅ´Æ»ÌÏ·¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¡¦ÌÏÎØ¡×¡£SUV¤ÏEV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¡¢¼ÖºÜ¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤¬Æ°ÎÏ¸»¤Ç¤¹¡£
ÌÏÎØ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦ÃæÀî»°Ïº¤µ¤ó¡¢Éû¶È¤ÇÅ´Æ»¥¸¥ª¥é¥Þ¤ä¼ÖÎ¾¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤òÀÁ¤±Éé¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÈ¾¤Ð¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤«¤é°ÍÍê¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£²÷Å¬¤ÊÁö¤ê¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î´î¤Ó¡£Å´Æ»ÌÏ·¿¤Ï¤¤Á¤Ã¤È¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¹¤ì¤Ð¡¢Ä¹¤¯³Ú¤·¤á¤ë¼ñÌ£¤Ç¤¹¡×¡£
Å´Æ»¤Ï¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Âè°ì¡£ËÜÊª¤âÌÏ·¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¾è¤ì¤ëÌÏ·¿¤¬¥Ù¥¹¥È¡×
ÆüËÜ¤Î½»Âð»ö¾ð¤â¤¢¤Ã¤Æ¾®·¿²½¤¬¿Ê¤àÌÏ·¿³¦¤ËÈ¿´ú¤òËÝ¤¹¡¢Âç·¿ÌÏ·¿¤ÎÆ±¹¥²ñ¤¬¡ÖÏ¡ÅÄÂè°ìµ¡´Ø¶è¡×¡£ÀþÏ©Éý127¥ß¥ê¤Î£µ¥¤¥ó¥Á¥²¡¼¥¸¤Î°¦¹¥²È£¸¿Í¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥ÖÌ¾ÄÌ¤ê¡¢ºë¶Ì¸©Ï¡ÅÄ»Ô¤Ë±¿Å¾¾ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤ª°ì¿Í¤¬¿ÀÆàÀî¸©ºß½»¤Î´¥½¨µ£¤µ¤ó¡££Î¥²¡¼¥¸¤«¤éÌÏ·¿¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤¬¾è¤ì¤ëÂç·¿¤¬¤¤¤¤¡×¤È£µ¥¤¥ó¥Á¤ËÅ¾¸þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½êÍµ¡¤ÏSL¡ÊC12¡Ë¤ÈEL¡ÊED26¡£»äÅ´¤«¤é¤Î¹ñÅ´¤Ø¤ÎÇã¼ýµ¡¡Ë¤Î£²Âæ¡£¥Ö¡¼¥¹¤Ø¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ËÇ®¿´¤ËÀâÌÀ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖËÜÊª¤ÎÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¡×¤ÎÇ®°Õ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ô´ñ¤Ê±ï¤Ç¥Ò¥®¥ó¥º¤µ¤ó¤Î¥Ý¥¸°ú¤·Ñ¤°
¥é¥¹¥È¤Ï¥»¥ß¥Ê¡¼¡£ÌÏ·¿¡¢¼ÂÊª¤¢¤ï¤»¤Æ27¹ÖºÂ¤¬³«¹Ö¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£É®¼Ô¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢NPOË¡¿Í¤ÎÌ¾¸Å²°¥ì¡¼¥ë¡¦¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥¹¤ÎÉþÉô½Å·ÉÍý»öÄ¹¤¬¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÊÆ¹ñ¿Í¥Ò¥®¥ó¥º¤µ¤ó¤¬»£±Æ¤·¤¿¾¼ÏÂ30Ç¯Âå¤ÎÆüËÜ¤ÎÅ´Æ»¡×¡£
°¦ÃÎºß½»¤ÎÉþÉô¤µ¤ó¡¢¸½¿¦»þÂå¤Î¤ª»Å»ö¤ÏÂç¼ê»äÅ´¡¢¼ñÌ£¤âÅ´Æ»¤È¤¤¤¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¡¢¡Ö¾¼ÏÂ¡ÁÊ¿À®»þÂå¤ÎÌ¾¸Å²°Å´Æ»¡Ê¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¡×¡¢¡ÖLRT¡Á¼¡À¤Âå·¿Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤È¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡Á¡×¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£¥ì¡¼¥ë¡¦¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ËÏÃÂê¤ÎÅ´Æ»¼Ì¿¿½¸¡Ö¥Ò¥®¥ó¥º¤µ¤ó¤¬»£¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡Ê¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¡×¤Î»Å³Ý¤±¿Í¤Î´é¤â»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¥¸¥§¥¤¡¦¥¦¥©¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ò¥®¥ó¥º¤µ¤ó¤Ï¡¢1927Ç¯¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼À¸¤Þ¤ì¡£¥ß¥·¥¬¥óÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢³¤·³¤ËÆþ¤ê¡¢1956Ç¯¤È1958Ç¯¤Î£²²ó¡¢ÆüËÜ¤ËÃóÎ±¡£ºßÆüÃæ¡¢¥«¥á¥é¤òÃ´¤¤¤ÇÁ´¹ñ¤Î¥í¡¼¥«¥ëÅ´Æ»¤òÇ®¿´¤Ë²ó¤ê¡¢¥Ý¥¸¥Õ¥£¥ë¥à¡Ê¥¹¥é¥¤¥É¡Ë¤ËµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥¹¤¬À¤¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë21À¤µª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡£ÉþÉô¤µ¤ó¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿Í¤ÎÃÎ¿Í¤ò²ð¤·¤Æ¥Ò¥®¥ó¥º¤µ¤ó¤òÃÎ¤ê¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¤Î´ÉÍý¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ò¥®¥ó¥º¤µ¤ó¤ÎÆüËÜ¤ÎÅ´Æ»°¦¤Ï¿Ô¤¤ë¤³¤È¤·¤é¤º¡£°ìÈÌÅ´Æ»¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼¯»ùÅç¸©²°µ×Åç¤Î¿¹ÎÓÅ´Æ»¡Ê¿¹ÎÓµ°Æ»¡Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÄ®±Äµ°Æ»¡¢¤½¤·¤ÆÍ·±àÃÏ¤Î¤ª¤È¤®ÅÅ¼Ö¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉþÉô¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿ôÀéËç¤Î¥Ý¥¸¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬°ìÃÊÍî¡£¤¿¤À¤·¡¢ËÄÂç¤Ê¤¤Ã¤×Îà¤ä»ñÎÁ¤ÎÀ°Íý¤Ï¼ê¤Ä¤«¤º¤Î¤Þ¤Þ¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
µ»ö¡§¾åÎ¤²ÆÀ¸