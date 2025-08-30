1ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸Â¸Î¨Ìó10¡ó¡¡18¥È¥ê¥½¥ßー¤Î½÷¤Î»Ò¡¡²ÈÂ²¤Î»Ù¤¨¤ÎÃæ¡¢1ºÐ·Þ¤¨¤ë¡Ö°ì½ï¤Ë1Æü¤Ç¤âÄ¹¤¯¡×
À÷¿§ÂÎ¤Î°Û¾ï¤Ç¿´Â¡¤Ê¤É¤Ë½Å¤¤¼À´µ¤òÈ¼¤¦ÀèÅ·À¤ÎÉÂµ¤¡Ö18¥È¥ê¥½¥ßー¡×¡£
1ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸Â¸Î¨¤¬¤ï¤º¤«5¡ó¤«¤é10¡ó¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿18¥È¥ê¥½¥ßー¤òÊú¤¨¤ë½÷¤Î»Ò¤ò·üÌ¿¤Ë°é¤Æ¤ëÂçÊ¬¸©ÃæÄÅ»Ô¤Î²ÈÂ²¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÄÅ»Ô¤Ë½»¤àµÈ²¬¤ì¤ì¤Á¤ã¤ó1ºÐ¤Ç¤¹¡£
18ÈÖÌÜ¤ÎÀ÷¿§ÂÎ¤¬ÄÌ¾ï¤è¤ê1ËÜÂ¿¤¤¡¢¡Ö18¥È¥ê¥½¥ßー¡×¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Êì¡¦µÈ²¬Í³¹áÍû¤µ¤ó
¡Öµ¿¤¤¤Ï¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ç18¥È¥ê¥½¥ßー¤È¤¤¤¦¥ïー¥É¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤¿¡×
¢¡Éã¡¦µÈ²¬¶³¼¡¤µ¤ó
¡ÖÀµÄ¾¡¢ºÇ½é¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¡¢º£¤ß¤¿¤¤¤Ë²ÈÂ²¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ì¤Íè¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÀµÄ¾¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö18¥È¥ê¥½¥ßー¡×¤Ï3500¿Í¤«¤é8500¿Í¤Ë1¿Í¤Î³ä¹ç¤Çµ¯¤³¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¿´Â¡¤Ê¤É¤Ë¼À´µ¤òÊú¤¨¤¿¤ê¡¢À®Ä¹¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ëÀèÅ·À¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
Ç¥¿±Ãæ¤ÎÃÊ³¬¤Ç18¥È¥ê¥½¥ßー¤Îµ¿¤¤¤¬È½ÌÀ¤·¡¢µÈ²¬¤µ¤óÉ×ÉØ¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤³¤¦¤È·è¤á¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯7·î8Æü¡¢2066¥°¥é¥à¤Î¾®¤µ¤Ê½÷¤Î»Ò¤¬ÃÂÀ¸¡£¥Ï¥ï¥¤¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÎ®¤ìÀ±¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥Û¥¯¥ì¥ì¡×¤«¤é¡¢¤ì¤ì¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À¸¸åÈ¾Ç¯¤Þ¤ÇÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤ì¤ì¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï²ÈÂ²¤È°ì½ï¤ËÃæÄÅ»Ô¤Î¼«Âð¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥ë¥¯¤ò¸ý¤«¤é°û¤à¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢1Æü5²ó¡¢´É¤«¤é°ß¤ËÄ¾ÀÜ¥ß¥ë¥¯¤òÃíÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤âÉ¡¿å¤ä¤¿¤ó¤ÎµÛ°ú¤Ê¤É¤Î°åÎÅÅª¤Ê¥±¥¢¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¤ò»È¤¦¤³¤È¤â¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÈÂ²¤Î¸¥¿ÈÅª¤Ê»Ù¤¨¤ÎÃæ¡¢ÂÎ½Å¤Ï5¥¥í°Ê¾å¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Êì¡¦µÈ²¬Í³¹áÍû¤µ¤ó
¡ÖºÇ½é¤Ë¸«¤¿»þ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬²È¤ËÏ¢¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×
¼Â¤Ï¤ì¤ì¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï8¿Í¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¬¡£
¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤â¤ì¤ì¤Á¤ã¤ó¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¡¢Î¾¿Æ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¤Î°¦¾ð¤ÎÃæ¡¢À®Ä¹¤¹¤ë¤ì¤ì¤Á¤ã¤ó¡£
1ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸Â¸Î¨¤¬¤ï¤º¤«5¡ó¤«¤é10¡ó¤È¸À¤ï¤ì¤ë18¥È¥ê¥½¥ßー¤Ç¤¹¤¬¡¢7·î¡¢1ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Êì¡¦µÈ²¬Í³¹áÍû¤µ¤ó
¡Ö±Ç²è¾å±Ç¤ÎÁ°¤Ë9ÈÖÌÜ¤Î¡Ê»Ò¡Ë¤ì¤ì¤Î´ñÀ×¤Î1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¥·¥çー¥È¥àー¥Óー¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×
8·î24Æü¡¢Êì¿Æ¤ÎÍ³¹áÍû¤µ¤ó¤ÏÍ§¿Í¤È°ì½ï¤Ë18¥È¥ê¥½¥ßー¤òÂêºà¤È¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¤Î¾å±Ç²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤è¤½150¿Í¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢±Ç²è¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¤ì¤ì¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤Î1Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë±ÇÁü¤ò¾å±Ç¡£
18¥È¥ê¥½¥ßー¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢Ì¿¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢Í³¹áÍû¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¯¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Êì¡¦µÈ²¬Í³¹áÍû¤µ¤ó
¡Ö20Ç¯¶á¤¯»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ì¿¤ËÉáÄÌ¤Ï¤Ê¤¤Àµ²ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¡¢¤ì¤ì¤òÄÌ¤¸¤Æ²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡×
Ì¿¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë18¥È¥ê¥½¥ßー¡£¤½¤ó¤Ê¸½¼Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÀº°ìÇÕÀ¸¤¤ë¤ì¤ì¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¢¡Éã¡¦µÈ²¬¶³¼¡¤µ¤ó
¡Ö1Æü1Æü°ìÀ¸·üÌ¿À¸¤¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ò¤³¤ó¤Ê¤ËÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¤¬¤ì¤ì¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¡Ê²ÈÂ²¤ò¡Ë¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÌÀ¤ë¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¢¡Êì¡¦µÈ²¬Í³¹áÍû¤µ¤ó
¡Ö¤ì¤ì¤Á¤ã¤ó¤ÏµÈ²¬²È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ÇÀ¸³è¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ1Æü1Æü¾®¤µ¤Ê´ñÀ×¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë1Æü¤Ç¤âÄ¹¤¯1Ê¬1ÉÃ¤Ç¤âÄ¹¤¯²á¤´¤»¤Æ¹Ô¤±¤¿¤é¡×
