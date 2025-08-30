¥×¡¼¤µ¤ó¤ä¥À¥ó¥Ü¡¦¥Ð¥ó¥Ó¡õ¤È¤ó¤¹¤±ÊÁ¤â¡ª¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡ÖÂÎ¢¥Ñ¥¤¥ë¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¾æ¥½¥Ã¥¯¥¹¡×
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤éÊØÍø¥°¥Ã¥º¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥°¥Ã¥º¤òÉý¹¤¯¼è¤ê°·¤¦¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×
º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ê¿§ÊÁ¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¢¡¼¥È¤ò¤³¤Ã¤½¤ê¤È³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÂÎ¢¥Ñ¥¤¥ë¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¾æ¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¾Ò²ð¤ò¤·¤Þ¤¹¡ù
¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡ÖÂÎ¢¥Ñ¥¤¥ë¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¾æ¥½¥Ã¥¯¥¹¡×
© Disney
© Disney. Based on the ¡ÈWinnie the Pooh¡É works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
²Á³Ê¡§³Æ990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Å¬±þ¥µ¥¤¥º¡§23¡Á25cm
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×
Âç¹¥¤¤Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÊÁ¤òÂ¸µ¤Ç¤³¤Ã¤½¤ê³Ú¤·¤á¤ë¥½¥Ã¥¯¥¹¡£
Â¾¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤Âç¿Í¤Ê¿§ÊÁ¤È¡¢ÆâÂ¦¥Ñ¥¤¥ë¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤ÞÀè¤ÈÍú¤¸ý¤ÎÇÛ¿§¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡ù
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÁ´Éô¤Ç6¼ïÎà¤Ç¡¢¤É¤ì¤âÂç¿Í¤¬Íú¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÍ¥¤·¤¤¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î¿§»È¤¤¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¯¤Þ¤Î¥×¡¼¤µ¤ó
© Disney. Based on the ¡ÈWinnie the Pooh¡É works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
¡Ö¤¯¤Þ¤Î¥×¡¼¤µ¤ó¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥½¥Ã¥¯¥¹¡£
¿å¿§¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¡¢¤ª²Ö¤«¤é¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤È´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¯¤Þ¤Î¥×¡¼¤µ¤ó¡×¤Î»Ñ¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Î¢ÌÌ¤Ë¤âÂç¤¤Ê¤ª²Ö¤Î¥¢¡¼¥È¤¬¡ù
¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹
© Disney
¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥½¥Ã¥¯¥¹¡£
¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¤È¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤Î¤ª´é¤ÎÁíÊÁ¤¬³Ú¤·¤¤¡ª
Á´ÂÎÅª¤Ë¿¼¤á¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¹ç¤¤¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹
© Disney
¡Ö¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥½¥Ã¥¯¥¹¡£
ÀÖ¡ßÎÐ¤ÎÇÛ¿§¤ä¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê²ÖÊÁ¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¡ª
¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð´é¤Î¡Ö¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¥À¥ó¥Ü
© Disney
¡Ö¥À¥ó¥Ü¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥½¥Ã¥¯¥¹¡£
É½ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¼ª¤ò¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿¤È¤µ¤»¤ÆÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ö¥À¥ó¥Ü¡×¤Î¥¢¡¼¥È¤¬Âç¤¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù
¥Ñ¥¹¥Æ¥ëÄ´¤ÎÍ¥¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤Ë¤â¤Û¤Ã¤³¤ê¡£
¥Ð¥ó¥Ó¡õ¤È¤ó¤¹¤±
© Disney
¡Ö¥Ð¥ó¥Ó¡×¤È¡Ö¤È¤ó¤¹¤±¡×¤Î¥½¥Ã¥¯¥¹¡£
±¦Â¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤ó¤¹¤±¡×¤Î»Ñ¤¬¡¢º¸Â¤Ë¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥Ó¡×¤Î»Ñ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¹¤ÎÃæ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¿§¹ç¤¤¤â¾åÉÊ¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª
¥Á¥Ã¥×¡õ¥Ç¡¼¥ë
© Disney
É½¾ðË¤«¤Ê¡Ö¥Á¥Ã¥×¡õ¥Ç¡¼¥ë¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥½¥Ã¥¯¥¹¡£
¡Ö¥Á¥Ã¥×¡×¤È¡Ö¥Ç¡¼¥ë¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£
É½ÌÌ¤Ë¤âÎ¢ÌÌ¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¤«¤¿¤Á¤ÎÍÕ¤Ã¤Ñ¤Î¥¢¡¼¥È¤¬¡ù
¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¾æ¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÆâÂ¦¤Ï¥Ñ¥¤¥ëÀ¸ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´À¤òµÛ¼ý¤·¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Çµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¤«¤«¤ÈÆâÂ¦¤Ë¤Ï¤¹¤Ù¤ê»ß¤áÉÕ¤¤Ç¡¢Êâ¹ÔÃæ¥º¥ì¤ë¤Î¤òËÉ»ß¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¾æ¤Ê¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
Âç¿Í¤Ê¿§ÊÁ¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¢¡¼¥È¤ò¤³¤Ã¤½¤ê¤È³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÖÂÎ¢¥Ñ¥¤¥ë¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¾æ¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
