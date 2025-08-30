ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¡¢ºòµ¨¤Î23¼ººö¤«¤éº£µ¨2¼ººö¡¡ÅÄÈø»á¡ÖµîÇ¯¤ÈÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¼éÈ÷¤¬°ÂÄê¡×
¡¡29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ ºå¿À¡Ýµð¿Í¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÅÄÈø°Â»Ö»á¤¬¡¢ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¤Î¥µ¡¼¥É¤Î¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤Ïºòµ¨¥µ¡¼¥É¤Ç117»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ23¼ººö¤È¼éÈ÷ÌÌ¤Ç²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥µ¡¼¥É¤Ç88»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ2¼ººö¤È¼éÈ÷ÎÏ¤¬°ÂÄê¡£
¡¡ÅÄÈø»á¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËµîÇ¯¤ÈÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¼éÈ÷¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¡ÖÂ¤Î±¿¤Ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£°¤¤»þ¤Ï¾å¤«¤é²¼¤Ë¤ª¤ê¤ë¤È¤¤¤¦¥°¥é¥Ö¤Î»È¤¤Êý¡£º£Ç¯¤ÏÂ¤ò»È¤Ã¤Æ²¼¤«¤é¾å¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÄÈø»á¤Ï¡ÖÂÇµå¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼«Ê¬¤Ç¤¦¤Þ¤¯¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÊá¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë