10月7日よりTBS系で放送がスタートする奥山葵主演のドラマストリーム『スクープのたまご』の追加キャストとして、前原滉、大倉空人（原因は自分にある。）、佐藤友祐、永岡佑、夙川アトム、赤ペン瀧川の出演が発表された。

参考：『しあわせは食べて寝て待て』が最終回まで届けてくれた、“自分を労わる”生き方のすすめ

本作は、大崎梢による同名小説を実写ドラマ化した、週刊誌の知られざる裏側を描いたお仕事奮闘ドラマ。大手出版社・千石社の週刊誌「週刊千石」を舞台に、ある日、主人公で入社2年目の信田日向子（奥山葵）は、最も関わりたくない週刊誌へ異動を命じられる。芸能ネタや横領、そして不審死事件など、さまざまなスクープと向き合っていく日向子。週刊誌の存在意義とは何なのか。仕事を通して日向子は自分なりの答えを見出すことができるのか……。

前原が演じるのは、日向子にとって頼れる先輩で、後輩たちを導いていくバランサー的な役割を担う山吹司。

原因は自分にある。の大倉が演じるのは、入社1年目の日向子の後輩で、いつも何かを口にしている食いしん坊な阿久津健吾。

佐藤が演じるのは、クールでミステリアスでありながら、いざという時に頼りになる契約社員の椿大介。

永岡が演じるのは、スクープを狙うフリーランスの専属カメラマンで、その鋭い目つきで特殊な技術が必要な隠し撮りに従事している州崎省吾。プライドを持ってカメラマンの仕事に取り組んでおり、新人記者・日向子の成長を楽しみにしている人物の1人だ。

夙川が演じるのは、穏やかな性格の契約社員、村井勝政。新人の日向子を気にかけながらもひとりの社会人として対等に向き合うベテラン記者だ。

瀧川が演じるのは、デスクと呼ばれる「週刊千石」の班長、北浜功一。“愛人ネタ”なら北浜の右に出るものはいないと言われるほどの実績があり、デスクでありながらも、現役の記者としても事件班のメンバーと一緒に活躍していく。

【コメント】⚫︎前原滉（山吹司役）暑さや膨大なセリフと闘いながら絶賛撮影しております(主に日向子を演じる奥山さんが)。周りを固める他のキャストも一癖も二癖もある素敵な方々ばかりです。原作もドラマもどちらも楽しめる作りになっていると思いますので、ぜひよろしくお願いします!!

⚫︎大倉空人（原因は自分にある。）（阿久津健吾役）阿久津健吾役を演じさせていただきます大倉空人です。奥山葵さん演じる信田日向子の事件班の同期で入社1年目！ バディ的な立ち位置で数々の事件を追っていきます！ 彼自身、日向子の成長を見守ってるところもあったり・・・！そして阿久津はご飯を沢山食べます！ もぐもぐ食べる阿久津をぜひ見守ってください！“週刊誌”という皆さんも僕たちも未知数な職業を題材にしたドラマです。日向子自身が“週刊誌”という仕事にどう向き合っていくのか・・・熱い職業ドラマになっていると思いますのでお楽しみください！

⚫︎佐藤友祐（椿大介役）椿大介役を演じさせていただきます佐藤友祐です。編集部の中ではミステリアスなキャラクターということで、「椿」という役はどんな役なのか、スタッフの皆さんと、撮影中も常に話し合いながら演じさせてもらっています。主人公の日向子が一流の記者に成長していく過程で、椿がローテンションながらもどんな風にサポートしていくのかを注目してほしいです。決してやる気がないわけではないのに、コミュニケーションが苦手で暗いやつだと思われてしまう、そんな椿を応援してくれると嬉しいです！

⚫︎永岡佑（州崎省吾役）自分が演じる州崎は、フリーながら専属のカメラマンという設定です。個人と組織との関わり方など、自分自身が実際置かれている状況とも共通する部分が多分にあり、そういった意味でも社員の方々とどういう関わり方ができるかすごく楽しみです。物語としても、勿論平穏な日常が流れるわけもなく・・・。楽しみにしていただけたら幸いです。

⚫︎夙川アトム（村井勝政役）下世話なスキャンダルや容赦なきバッシングだけではない、記事を世に送り出す側の血の通った生身の思いなども描かれている作品です。実直で、かつキュートな主人公と、主演の奥山葵さんご自身の魅力が重なるところも大きく、一緒にどんな作品を作り上げていけるのか楽しみでなりません。

⚫︎赤ペン瀧川（北浜功一役）主人公の日向子が配属された事件班の偉い人・北浜役を演じる赤ペン瀧川です。キャラが濃い記者たちをまとめあげ、大スクープをゲットするために様々な作戦を画策し、さらに日向子が成長するようなアドバイスを飛ばすという大忙しの役ですが、楽しんで撮影しております。原作小説が持つ圧倒的な面白さを倍増出来るよう頑張ります！ ご期待くださいませ！（文＝リアルサウンド編集部）