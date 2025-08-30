¡Ö£Î£Ï¡¡£Ã£Á£Ô¡¡£Î£Ï¡¡£Ì£É£Æ£Å¡×¤Ê¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó¡¢¡ÖÇ¤ò¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï
¾®Àôº£Æü»Ò¡ß¥Ë¥ã¥ó¥³¥í¥¸¡¼¡¡Ç³Ø¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡¡£Ó£ð£å£ã£é£á£ì
¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Î¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¡Ö¾®Àôº£Æü»Ò¡ß¥Ë¥ã¥ó¥³¥í¥¸¡¼¡¡Ç³Ø¥Õ¥©¡¼¥é¥à£Ó£ð£å£ã£é£á£ì¡×¡ÊÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡¢¶¨»¿¡¦¤¤¤Ê¤Ð¥Ú¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¡Ë¤¬£··î£²£´ÆüÌë¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤Î¤è¤ß¤¦¤êÂç¼êÄ®¥Û¡¼¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£
¡¡ÆÉÇä¿·Ê¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÎÏ¢ºÜ¥³¥é¥à¡ÖÇ³Ø(¥Ë¥ã¥ó¥³¥í¥¸¡¼)¡×¤Î£²¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
Âè£±Éô¡¡¾®Àô¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡ÖÇ¤Î¤¤¤ëÊë¤é¤·¡×
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢Âè£±Éô¤Î¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡ØÇ¤Î¤¤¤ëÊë¤é¤·¡Ù¡×¤«¤é¡½¡½¡£
²ÈÂ²¤Ï£´É¤¤ÎÇ
¡¡¡Ö£Î£Ï¡¡£Ã£Á£Ô¡¡£Î£Ï¡¡£Ì£É£Æ£Å¡×¡£¤³¤ÎÆü¤Î¾®Àô¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇ¤¬¤¤¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò±Ñ¸ì¤Ç½ñ¤¤¤¿£Ô¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£Âç·¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢£´É¤¤ÎÇ¤Î°¦¤¯¤ë¤·¤¤»Ñ¤¬¼¡¡¹¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¼Â²È¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤âÇ¤¬¿È¶á¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤·¤«¤·£±£¶ºÐ¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Ç¤Ë¼ä¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¡¢»ô¤¦¤Î¤ÏÄü¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ìó£²£°Ç¯¤ÎÇ¯·î¤¬²á¤®¡¢»äÀ¸³è¤ÎÊÑ²½¤â¤¢¤Ã¤¿º¢¡£¡Ö°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ë¤ÏÁêËÀ¤¬É¬Í×¤À¤È´¶¤¸¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤ËÇ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢°ÊÍè¤ÎÇ¤È¤ÎÊë¤é¤·¤¬¿·¤¿¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
Ç¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï±¿Ì¿
¡¡¡ÖÇ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢±¿Ì¿¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¾®Àô¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò´ð¤Ë¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡½Ð²ñ¤Ã¤¿Æü¤ËÍ¥¤·¤¤±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¾®±«¡Ê¤³¤µ¤á¡Ë¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¥í¥·¥¢¥ó¥Ö¥ë¡¼¤ÎÇ¡£Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò¡Ö¾®±«Æüµ¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÃø¤¹¤Û¤É°¦¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢ÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£°Ê¸å¤ÏÇ¤ò»ô¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤º¡¢ÍÎÉþ¤ËË´¤°¦Ç¤ÎÌÓ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥í¥±Àè¤ÇÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÌ´¤ò¸«¤ë¡£
¡¡¡Ö¾®±«¤¬¸½¤ì¡¢³¤´ß¤Ç£²¿Í¤Çµ´¤´¤Ã¤³¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ¤º¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ´¤ò¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡²¿¤«¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤è¤¦¤ÊÌ´¡£ÍâÆü¡¢Í§¿Í¤«¤é¡¢ÊÝ¸îÇ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹õÇ¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤¬Æþ¤ë¡£¡Ö¤¢¤ÎÌ´¤Ï¡¢¡Ø¼¡¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤ò¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤Í¡¢¤â¤¦Âç¾æÉ×¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¾®±«¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¹õÇ¤Ï»ÐËå¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¾®Àô¤µ¤ó¤ÏÎ¾Êý¤È¤â°ú¤¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¹õÇ»ÐËå¤Ï¡¢¹õÇ¹¥¤¤Î¾åÅÄ¥±¥ó¥¸¤µ¤ó¤È¤Î²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¹õÇÆ±ÌÁ¡×¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇ¤Ï»ä¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¡×
¡¡¸½ºß¤Ï¡¢Â¾³¦¤·¤¿Êì¿Æ¤¬»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿»°ÌÓÇ¤ÈÊë¤é¤¹¡£Ç¤Î¤¤¤Ê¤¤À¸³è¤Ï¤¤¤Þ¤äÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¾®Àô¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇ¤È¤Ï²¿¤«¡½¡½¡£
¡¡¡ÖÇ¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ë¡¢ºÇÄã¸Â¤ÎÃá½ø¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡£Ç¤Î»ëÀþ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¦¤Î¤À¡£¡ÖÇ¤ò¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤À¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤è¤¯¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏÇ¤ò¼«Ê¬¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ÎÇ¤¬¤â¤Á¤í¤ó°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¤ò¤«¤ï¤¤¤¤¤È´¶¤¸¤ëµ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¤È¡¢¥Ï¥È¤Ç¤â¥¹¥º¥á¤Ç¤â¡¢Â¾¤ÎÀ¸¤Êª¤¿¤Á¤â¤«¤ï¤¤¤¯´¶¤¸¤Æ¡¢Ç¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¤Î¡×¡£¤½¤ÎÏÃ¤·¤Ö¤ê¤Ë¡¢²ñ¾ì¤âÏÂ¤ä¤«¤Ê¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢Ç¤ÈÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¿Í¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤À¤È¤âÀâ¤¯¡£¡Ö»ä¤ÏÍèÇ¯£¶£°ºÐ¡¢´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¤ò»ô¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤â¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¤È¡£»ä¼«¿È¡¢Ä¹À¸¤¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼«Ê¬¤Î¿È¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¡¢¿®Íê¤Î¤ª¤±¤ëÍ§¿Í¤é¤ËÆüº¢¤«¤éÇ¤ò²ñ¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤¿¤Ê»ô¤¤¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦ºÝ¡¢¸ß¤¤¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð°Â¿´¤À¤«¤é¤À¡£
¡¡¡Ö´ÔÎñ¤òÁ°¤Ë¤·¤¿°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î½÷¤¬¡¢Ç¤È¤Ð¤«¤êÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ø¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â»ä¤ÏÇ¤È´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤â¡¢³Ú¤·¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¼«ÓÞµ¤Ì£¤Î¸ýÄ´¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ï¤É¤Ã¤ÈÊ¨¤¤¤¿¡£
Âè£²Éô¡¡¿ÍÀ¸£±£°£°Ç¯»þÂå¤ÎÇ¤È¤ÎÊë¤é¤·Êý¡Ä¹âÎð¼Ô¤³¤½Ç¤ò»ô¤¦¤Ù¤·
¡¡Âè£²Éô¤Ï¡¢¤Í¤³°å³Ø²ñ¤ÎÀÐÅÄÂîÉ×²ñÄ¹¤ò¸ò¤¨¡¢¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸£±£°£°Ç¯»þÂå¤ÎÇ¤È¤ÎÊë¤é¤·Êý¡×¡£¥³¥é¥à¤Î¼¹É®¼Ô¤ÇÆÉÇä¿·Ê¹²Ê³ØÉô¤ÎµÜÂôµ±É×¼¡Ä¹¤¬¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö´ÔÎñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÇ¤ò»ô¤¨¤ë¤Î¤«¤·¤é¡×¡£¾®Àô¤µ¤ó¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢ÀÐÅÄ²ñÄ¹¤Ï¡Ö´ÔÎñ¤ÎÊý¤Ï¤à¤í¤ó¡¢¹âÎð¼Ô¤Ç¤âÇ¤ò»ô¤¦¤Ù¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£
¡¡¸ÉÆÈ¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¹âÎð¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ç¤Ï¡ÖÏÃ¤·Áê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿´¿È¤Ø¤Î¹¥±Æ¶Á¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡×¡£¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤È¸«¤Ä¤á¹ç¤¦¤È¡¢¹¬¤»¥Û¥ë¥â¥ó¡Ø¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¡Ù¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÀÐÅÄ²ñÄ¹¡£
¡¡¡Ö£¶£°ºÐ¤Ï¤Þ¤À¼ã¤¤¡££·£°ºÐ¤«¤é¤Ç¤âÇ¤Ï»ô¤¨¤ë¡£ÆüËÜ¤Î½÷À¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤¬£¸£·ºÐ¤Ç¡¢Ç¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤¬£±£¶¡Á£±£·ºÐ¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÆ±¤¸º¢¤Ë¼÷Ì¿¤ò·Þ¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¡£¤½¤¦ÏÃ¤¹ÀÐÅÄ²ñÄ¹¤Ï¡¢¿´¹½¤¨¤ä½àÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£
¡¡¡ÖÇ¤Î¼ç¼£°å¤òºî¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×¡£¿®Íê¤Ç¤¤ë½Ã°å»Õ¤ò¸«¤Ä¤±¡¢»ô¤¤¼ç¤¬Æþ±¡¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£¡ÖÏÃ¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÀâÌÀ¤â¤è¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÀèÀ¸¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡ÖÇ¤Ï£±Ç¯¤Ç¿Í´Ö¤Î£´¡Á£µºÐÊ¬¡¢Ç¯¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í´ÖÊÂ¤ß¤Î¹âÅÙ¤Ê¸¡ºº¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈñÍÑ¤â¤«¤«¤ë¡£¤Ç¤¢¤ì¤ÐÇ¯¤Ë£²²ó¤ÎÁí¹ç¸¡¿Ç¤ò¤·¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï»þ¡¹¤ÎÌä¿Ç¤À¤±¤Ç¤â¡¢ÉÂµ¤¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤ËÌòÎ©¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡£ÀÐÅÄ²ñÄ¹¤Î½õ¸À¤Ë¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤Ï²¿ÅÙ¤â¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
ÊÝ¸îÇ³èÆ°¤Ë´óÉÕ¤â
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¼ý±×¤Î°ìÉô¤Ï¡¢ÊÝ¸îÇ³èÆ°¤ò¤¹¤ëÃÄÂÎ¤ËÂ£¤é¤ì¤¿¡£¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤ÎËÁÆ¬¤ÇµÜÂô¼¡Ä¹¤¬¡Ö¤³¤³ÀéÂåÅÄ¶è¤Ç³èÆ°¤¹¤ë£Î£Ð£ÏË¡¿Í¡Ø¤Á¤è¤À¥Ë¥ã¥ó¤È¤Ê¤ë²ñ¡Ù¤µ¤ó¤Ë´óÉÕ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£²ñ¾ì¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡½ªËëÁ°¤Ë¤Ï¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹ÆüÍËÈÇ¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡ÖÇ¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤Î¥ß¡¼ÂÀÏº¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤ÏÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤Æ½Ð·Þ¤¨¤¿¡£Íè¾ì¼Ô¤¬ÀÊ¤«¤é¡¢½Ð±é¼Ô°ìÆ±¤ò»£±Æ¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤âÀß¤±¤é¤ì¡¢Ç°¦¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤¿¥Û¡¼¥ë¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¤Î²ñ¼Ò°÷½÷À¡Ê£´£³¡Ë¤Ï¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¤ÎÇ°¦¤¬¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¸ì¤ê¤ËÊ¹¤¤Û¤ì¤¿¡£ÀÐÅÄ²ñÄ¹¤Î½õ¸À¤Ï¼ÂÁ©Åª¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢»²²Ã¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤¤¤º¤ß¡¦¤¤ç¤¦¤³¡¡£±£¹£¶£¶Ç¯À¸¤Þ¤ì¡££¸£²Ç¯¡¢²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡¢ÉñÂæ¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¡££²£°£±£µÇ¯¤Ë¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒÌÀ¸åÆü¤òÀßÎ©¤·¡¢ÉñÂæ¤ä±ÇÁü¡¢²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò»Ï¤á¤¿¡££°£µÇ¯¤«¤é£±£´Ç¯¤Þ¤ÇÆÉÇä¿·Ê¹¤ÎÆÉ½ñ°Ñ°÷¤òÌ³¤á¡¢Â¿¤¯¤Î½ñÉ¾¤ò¼¹É®¤·¤¿¡£
