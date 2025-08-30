ÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥É¥Ã¥°¥¹¡×¤¬Âç½¸¹ç¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¡ª¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¥¬¡¼¥¼¡õ¥Ñ¥¤¥ë¤ÎÇö¼ê¥¿¥ª¥ë¡×
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤éÊØÍø¥°¥Ã¥º¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥°¥Ã¥º¤òÉý¹¤¯¼è¤ê°·¤¦¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×
º£²ó¤Ï¡¢¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ç¸ª¤Ë¤«¤±¤Æ¥µ¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡Ö¹¤²¤ë¤¿¤Ó¡¢¥¢¡¼¥È¤Ë¤È¤¤á¤¯¡£¤ä¤ï¤é¤«¥¬¡¼¥¼¡õ¥Ñ¥¤¥ë¤ÎÇö¼ê¥¿¥ª¥ë¡×¤Î¾Ò²ð¤ò¤·¤Þ¤¹¡ù
¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¹¤²¤ë¤¿¤Ó¡¢¥¢¡¼¥È¤Ë¤È¤¤á¤¯¡£¤ä¤ï¤é¤«¥¬¡¼¥¼¡õ¥Ñ¥¤¥ë¤ÎÇö¼ê¥¿¥ª¥ë¡×
© Disney
© Disney / Pixar
²Á³Ê¡§³Æ1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Ìó37¡ß100cm
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×
Çö¼ê¤Ç·Ú¤¯¡¢¤«¤µ¤Ð¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¥¬¡¼¥¼¡õ¥Ñ¥¤¥ë¤ÎÇö¼ê¥¿¥ª¥ë¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¥×¡¼¥ëÍÑ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª
°ìÈÌÅª¤Ê¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¤è¤ê20cmÄ¹¤á¤Ê¤Î¤Ç¸ª¤Ë³Ý¤±¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¥ì¥¸¥ã¡¼¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÎÆü¾Æ¤±ÂÐºö¤Ë¤â³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
Á´Éô¤Ç5¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ù
¥ß¥Ã¥¡¼¡õ¥ß¥Ë¡¼
© Disney
¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤È¡Ö¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¿¥ª¥ë¡£
ÀÖ¡ß²«¿§¤ÎÇÛ¿§»È¤¤¤Ë¡¢¥ì¥È¥í¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤Î¥¢¡¼¥È¤¬¤«¤ï¤¤¤µËþÅÀ¡ù
Ãæ±û¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤È¡Ö¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤Î¥í¥´¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÇÌÜ¤ò¤Ò¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
© Disney / Pixar
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡õ¥Ô¥¯¥µ¡¼¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¿¥ª¥ë¡£
°ìÌÌ¤Ë¤Ï¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¦¥Ã¥Ç¥£¡×¤ä¡Ö¥Ð¥º¡¦¥é¥¤¥È¥¤¥ä¡¼¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¥í¥Ã¥Ä¥©¡×¤ä¡Ö¥Ç¥å¡¼¥¯¡¦¥«¥Ö¡¼¥ó¡×¤ä¡Ö¥¦¥£¡¼¥¸¡¼¡×¤Î»Ñ¤â¡ª
¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á
© Disney
¡Ö¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¿¥ª¥ë¡£
¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Î¡Ö¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡×¤Î¥¢¡¼¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢ÉÍÊÕ¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¤É¤Î¡Ö¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡×¤Î»Ñ¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¡ù
¥°¥ê¡¼¥ó¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹
© Disney
¡Ö¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¥¿¥ª¥ë¡£
¡Ö¥Ò¥í¡×¤¬ºî¤Ã¤¿¡¢ÀÖ¤¤¥Ñ¥ï¡¼¥É¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î¡Ö¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î»Ñ¤¬Âç¤¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶õ¤òÈô¤Ö¡Ö¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¥¢¡¼¥È¤¬½Ä¸þ¤¤ÇÇ÷ÎÏ¤âËþÅÀ¤Ç¤¹¡ª
¥É¥Ã¥°¥¹
© Disney
¡Ö¥É¥Ã¥°¥¹¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¿¥ª¥ë¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¸¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Âç½¸¹ç¡ù
¡Ø101É¤¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¡Ö¥Ý¥ó¥´¡×¤ä¡Ö¥Ñ¥Ç¥£¡¼¥¿¡×¤Ë¡¢¡Ø¤ï¤ó¤ï¤óÊª¸ì¡Ù¤Î¡Ö¥ì¥Ç¥£¡×¤ä¡Ö¥È¥é¥ó¥×¡×¡¢¡Ø¥ê¥È¥ë¡¦¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡Ù¤Î¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡Ö¥É¥Ã¥°¥¹¡×¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤À¤Û¤Ã¤³¤ê¤È¤¹¤ë¥¢¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
© Disney
É½ÌÌ¤Ï¥¬¡¼¥¼ÁÇºà¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÈ©¤¶¤ï¤ê¤Ç¡¢±ï¤É¤ê¤Ï2¿§¥á¥í¥¦»ÏËö¤ÎÃúÇ«¤ÊË¥À½¤Ç¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤â¡£
© Disney
Î¢ÌÌ¤Ï¡¢¥Ñ¥¤¥ëÁÇºà¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê¿´ÃÏÎÉ¤¤»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤³¤Ç¤âÃíÌÜÅÙÈ´·²¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥¢¡¼¥È¤ò»È¤Ã¤¿¥¿¥ª¥ë¡£
¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ç¸ª¤Ë¤«¤±¤Æ¥µ¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¹¤²¤ë¤¿¤Ó¡¢¥¢¡¼¥È¤Ë¤È¤¤á¤¯¡£¤ä¤ï¤é¤«¥¬¡¼¥¼¡õ¥Ñ¥¤¥ë¤ÎÇö¼ê¥¿¥ª¥ë¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
