¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¤ÎÍáÁå¤Î¿å¤«¤é¡¢´ð½àÃÍ¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë¥ì¥¸¥ª¥Í¥é¶Ý¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶Ý¤¬´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡»³»Ô¾¾±ÊÄ®¤Î¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¡ÖÊ¡»³»Ô¾¾±Ê·ò¹¯¥¹¥Ýー¥Ä¥»¥ó¥¿ー¡×¤Ç¤¹¡£Ê¡»³»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç¯1²ó¤ÎÄê´ü¸¡ºº¤Î¤¿¤á8·î15Æü¤ËÃËÀÍá¼¼¤ÎÍáÁå¤Î¿å¤òºÎ¼è¤·Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢28Æü¤Ë´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ë¥ì¥¸¥ª¥Í¥é¶Ý¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ¤Î´ð½àÃÍ¤Ï¡¢100¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê10CFUÌ¤Ëþ¡ÊCFU¤Ï¶Ý¤Î½¸¤Þ¤ê¤òÉ½¤¹Ã±°Ì¡Ë¤Î¤È¤³¤í¡¢ºÎ¼è¤·¤¿¿å¤«¤é¤Ï¡¢100¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê2800CFU¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î¤È¤³¤í¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤ëÍøÍÑ¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£28Æü¤«¤éÍá¼¼¤ÎÍøÍÑ¤ÏµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£30Æü¤«¤é¤Ï¥×ー¥ë¤È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤âµÙ»ß¤·¡¢¾ÃÆÇ¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢²þ¤á¤ÆÍáÁå¤È¥×ー¥ë¤Î¿å¤ò¸¡ºº¤·¡¢°ÂÁ´¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ÍøÍÑ¤òºÆ³«¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡»³»Ô¤Ç¤Ï19Æü¡¢»Ô¤Î·ò¹¯Ê¡»ã»ÜÀß¡ÖÊ¡»³¤¹¤³¤ä¤«¥»¥ó¥¿ー¡×¤Î¥×ー¥ë¤Î¿å¤«¤é¤â´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ë¥ì¥¸¥ª¥Í¥é¶Ý¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú2025Ç¯8·î30Æü¡Û