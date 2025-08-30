¡Ö¹Í¤¨¤ì¤Ð¹Í¤¨¤ë¤Û¤É¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×À¤³¦Áª¼ê¸¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ø 8Ç¯¤Ö¤ê9ÉÃÂæ¤Î¶ÍÀ¸¾Í½¨¤¬Îý½¬¸ø³«
º£Ç¯8·î¤Ë¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë9ÉÃÂæ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¶ÍÀ¸¾Í½¨Áª¼ê¤¬Îý½¬¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÍÀ¸Áª¼ê¤Ï¡¢º£Ç¯7·î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢100m¤ÇÍ¥¾¡¡£¤µ¤é¤Ë8·î¤Ë¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¤òÆÍÇË¤¹¤ë9ÉÃ99¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢9·î¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤ò³Î¼Â¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2019Ç¯¤Î¥É¡¼¥ÏÂç²ñ°Ê¹ß¡¢À¤³¦Âç²ñ¤Î¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜÂåÉ½Áª½Ð¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£²ó¡¢½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂåÉ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÀÜÃÏ¤äÆ°¤¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³ÎÇ§¡£40m¥À¥Ã¥·¥å¤òÃæ¿´¤Ë¡¢110mÁö¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÍÀ¸Áª¼ê¤Ï¡Ö¥±¥¬¤Ê¤¯½çÄ´¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥¹¥Ô¡¼¥ÉÎý½¬¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢1Æü1ÆüÂÎ¤ò·Ú¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¼«¿È¤Î»Ñ¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¢¤½¤³¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¡¢¥á¥À¥ë¤È¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¡¢¹Í¤¨¤ì¤Ð¹Í¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥ª¸ÞÎØ4¡ß100m¥ê¥ì¡¼¶ä¥á¥À¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢200m¤Ç¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈÓÄÍæÆÂÀÁª¼ê¤È°ì½ï¤ËÎý½¬¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö°ì½ï¤ËÂåÉ½¹Ô¤±¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÀèÇÚ¤¬¤¢¤ì¤À¤±´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤·¡×¤È¡¢»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î12·î¤Ë¤Ï¡¢ÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¶ÍÀ¸Áª¼ê¡£¡Öº£Ç¯30ºÐ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤È²¿Ç¯¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤È¡¢¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£