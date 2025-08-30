今週の【上場来高値銘柄】ＮＪＳ、トーカロ、ＳＯＭＰＯなど123銘柄
今週の日経平均株価は、米株の堅調やAI関連物色の流れで、前週末比85円高の4万2718円と反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は123社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、自社株280万株を9月10日付で消却するヤマト <1967> [東証Ｓ]、国内コンサル受注順調で25年12月期業績予想を上方修正したＮＪＳ <2325> [東証Ｐ]、業績予想及び配当予想の上方修正と1株から2株への株式分割が好感されたオリエンタルコンサルタンツホールディングス <2498> [東証Ｓ]、米アリゾナ州に新会社を設立すると発表したトーカロ <3433> [東証Ｐ]、25年9月末時点の株主から株主優待制度を導入する日本空調サービス <4658> [東証Ｐ]、ＳＢＩ証券が目標株価を9690円に増額修正したハピネット <7552> [東証Ｐ]、米アスペンを約5195億円で買収すると発表したＳＯＭＰＯホールディングス <8630> [東証Ｐ]など。また、住友電気工業 <5802> [東証Ｐ]、伊藤忠商事 <8001> [東証Ｐ]など83社は先週に続き上場来高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧
● 水産・農林業―――――――― 1銘柄
<1384> ホクリヨウ [東証Ｓ]
● 建設業――――――――――― 7銘柄
<1736> オーテック [東証Ｓ]
<1930> 北陸電工 [東証Ｐ]
<1942> 関電工 [東証Ｐ]
<1949> 住友電設 [東証Ｐ]
<1951> エクシオＧ [東証Ｐ]
<1967> ヤマト [東証Ｓ]
<1969> 高砂熱 [東証Ｐ]
● 食料品――――――――――― 2銘柄
<2296> 伊藤米久ＨＤ [東証Ｐ]
<2924> イフジ産業 [東証Ｓ]
● 繊維製品―――――――――― 2銘柄
<3593> ホギメデ [東証Ｐ]
<3612> ワールド [東証Ｐ]
● パルプ・紙――――――――― 1銘柄
<3954> 昭和パックス [東証Ｓ]
● 化学―――――――――――― 6銘柄
<4088> エアウォータ [東証Ｐ]
<4203> 住友ベ [東証Ｐ]
<4617> 中国塗 [東証Ｐ]
<4626> 太陽ＨＤ [東証Ｐ]
<4633> サカタＩＮＸ [東証Ｐ]
<4914> 高砂香 [東証Ｐ]
● ゴム製品―――――――――― 2銘柄
<5121> 藤コンポ [東証Ｐ]
<5161> 西川ゴム [東証Ｓ]
● ガラス土石製品――――――― 1銘柄
<5290> ベルテクス [東証Ｓ]
● 鉄鋼―――――――――――― 1銘柄
<5444> 大和工 [東証Ｐ]
● 非鉄金属―――――――――― 3銘柄
<5729> 日精鉱 [東証Ｓ]
<5802> 住友電 [東証Ｐ]
<5803> フジクラ [東証Ｐ]
● 金属製品―――――――――― 2銘柄
<2961> 日本調理機 [東証Ｓ]
<3433> トーカロ [東証Ｐ]
● 機械―――――――――――― 7銘柄
<1909> 日本ドライ [東証Ｓ]
<6269> 三井海洋 [東証Ｐ]
<6309> 巴工業 [東証Ｐ]
<6332> 月島ＨＤ [東証Ｐ]
<6357> 三精テクノロ [東証Ｓ]
<6383> ダイフク [東証Ｐ]
<6420> ガリレイ [東証Ｐ]
● 電気機器―――――――――― 7銘柄
<6648> かわでん [東証Ｓ]
<6676> ＢＵＦ [東証Ｓ]
<6785> 鈴木 [東証Ｐ]
<6814> 古野電 [東証Ｐ]
<6841> 横河電 [東証Ｐ]
<6859> エスペック [東証Ｐ]
<6957> 芝浦電子 [東証Ｓ]
● 輸送用機器――――――――― 7銘柄
<6016> ジャパンエン [東証Ｓ]
<6023> ダイハツイン [東証Ｓ]
<7014> 名村造 [東証Ｓ]
<7250> 太平洋工 [東証Ｐ]
<7259> アイシン [東証Ｐ]
<7269> スズキ [東証Ｐ]
<7278> エクセディ [東証Ｐ]
● その他製品――――――――― 1銘柄
<7814> 日本創発Ｇ [東証Ｓ]
● 電気・ガス業―――――――― 1銘柄
<9551> メタウォータ [東証Ｐ]
● 陸運業――――――――――― 1銘柄
<9051> センコン物流 [東証Ｓ]
● 情報・通信業―――――――― 10銘柄
<3661> エムアップ [東証Ｐ]
<3712> 情報企画 [東証Ｓ]
<3798> ＵＬＳグルプ [東証Ｓ]
<3853> アステリア [東証Ｐ]
<3924> ランドコンピ [東証Ｐ]
<4072> 電算システム [東証Ｐ]
<4377> ワンキャリア [東証Ｇ]
<4491> Ｃマネージ [東証Ｓ]
<4828> ビーエンジ [東証Ｐ]
<8157> 都築電 [東証Ｐ]
● 卸売業――――――――――― 13銘柄
<3107> ダイワボウ [東証Ｐ]
<3143> オーウイル [東証Ｓ]
<3153> 八洲電機 [東証Ｐ]
<3543> コメダ [東証Ｐ]
<7115> Ａパーチェス [東証Ｓ]
<7472> 鳥羽洋行 [東証Ｓ]
<7505> 扶桑電通 [東証Ｓ]
<7539> アイナボＨＤ [東証Ｓ]
<7552> ハピネット [東証Ｐ]
<8001> 伊藤忠 [東証Ｐ]
<8002> 丸紅 [東証Ｐ]
<8037> カメイ [東証Ｐ]
<8052> 椿本興 [東証Ｐ]
● 小売業――――――――――― 4銘柄
<3399> 山岡家 [東証Ｓ]
<7138> ＴＯＲＩＣＯ [東証Ｇ]
<9275> ナルミヤ [東証Ｓ]
<9887> 松屋フーズ [東証Ｐ]
● 銀行業――――――――――― 8銘柄
<5830> いよぎんＨＤ [東証Ｐ]
<5831> しずおかＦＧ [東証Ｐ]
<5832> ちゅうぎんＦ [東証Ｐ]
<7167> めぶきＦＧ [東証Ｐ]
<7173> 東京きらぼし [東証Ｐ]
<7322> 三十三ＦＧ [東証Ｐ]
<7327> 第四北越ＦＧ [東証Ｐ]
<8334> 群馬銀 [東証Ｐ]
● 保険業――――――――――― 1銘柄
<8630> ＳＯＭＰＯ [東証Ｐ]
● その他金融業―――――――― 6銘柄
<7164> 全国保証 [東証Ｐ]
<7187> ジェイリース [東証Ｐ]
<8425> みずほリース [東証Ｐ]
<8566> リコーリース [東証Ｐ]
<8591> オリックス [東証Ｐ]
<8593> 三菱ＨＣキャ [東証Ｐ]
● 不動産業―――――――――― 13銘柄
<2981> ランディクス [東証Ｇ]
<2986> ＬＡホールデ [東証Ｇ]
<2991> ランドネット [東証Ｓ]
<3252> 地主 [東証Ｐ]
<3271> グローバル社 [東証Ｓ]
<3452> ビーロット [東証Ｓ]
<3467> アグレ都市 [東証Ｓ]
<3475> グッドコムＡ [東証Ｐ]
<3489> フェイスＮＷ [東証Ｓ]
<8830> 住友不 [東証Ｐ]
<8850> スターツ [東証Ｐ]
<8929> 青山財産 [東証Ｓ]
<8935> ＦＪネクＨＤ [東証Ｐ]
● サービス業――――――――― 16銘柄
<1717> 明豊ファシリ [東証Ｓ]
<2157> コシダカＨＤ [東証Ｐ]
<2173> 博展 [東証Ｇ]
<2325> ＮＪＳ [東証Ｐ]
<2334> イオレ [東証Ｇ]
<2498> オリコンＨＤ [東証Ｓ]
<4658> 日本空調 [東証Ｐ]
<6039> 動物高度医療 [東証Ｇ]
<6040> 日本スキー [東証Ｇ]
<6045> レントラクス [東証Ｇ]
<7088> フォーラムＥ [東証Ｐ]
<7378> アシロ [東証Ｇ]
<9241> ＦＬネット [東証Ｇ]
<9249> エコシステム [東証Ｓ]
<9336> 大栄環境 [東証Ｐ]
<9782> ＤＭＳ [東証Ｓ]
