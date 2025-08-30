え、これ110円！？【セリア】見つけたら即カゴしたい！「トートバッグ」

何かと使う機会の多いトートバッグは、プチプラで数をそろえるのも賢い選択のひとつかも。大人可愛いくてトレンド感のある雑貨が豊富にそろう【セリア】では、大人世代にイチオシなおしゃれなトートバッグが続々と登場中！ 今回はその中から、110円（税込）でコスパにも優れた注目商品をご紹介します。ぜひ店頭でチェックしてください。

淡いカラーが可愛いストライプ柄

【セリア】「舟形トートバッグ ストライプ柄」\110（税込）

太さの異なるマルチストライプがカジュアルな雰囲気のトートバッグ。@ftn_picsレポーターとも*さんによると、カラー展開は「ピンク系とオレンジ系の2種類」とのことで、異国情緒を感じさせる華やかな色合いが特徴です。形は底に向かって狭まる舟形となっており、開き口が広いぶん物の出し入れがスムーズにできそうです。ガーリーなコーデはもちろん、シンプルコーデのアクセントとしてもぴったりかも。

デイリーに使いやすいベーシックデザイン

【セリア】「トートバッグ」\110（税込）

落ち着いたネイビーカラーとシンプルなデザインが大人らしいトートバッグ。レポーターとも*さんによると「麻のような手触りと透け感」があるとのことで、ナチュラルな雰囲気で持てそうです。生地が薄手なので、コンパクトにたたんでメインバッグに忍ばせれば、いざというときのサブバッグとして重宝しそうです。

見るだけで癒されそうなシマエナガのプリント

【セリア】「ミニトートバッグ シマエナガ」\110（税込）

つぶらな瞳のシマエナガに思わず微笑んでしまいそうな、可愛らしいトートバッグ。くすんだ色味がやさしげで、フェミニンなコーデになじみそうです。レポーターとも*さんによると「大きさは約20cm × 30cm × マチ10cmで、500mlのペットボトルが余裕で縦に入ります」とのことで、荷物が多い大人女性にイチオシです。

片面メッシュが遊び心を感じさせるトートバッグ

【セリア】「トートバッグ 片面メッシュタイプ」\110（税込）

シンプルに見えて、片面がメッシュになった遊び心たっぷりなトートバッグ。メッシュ面は中身が透けるので、あえて目立たせたいものを入れて見せる収納にするのもおすすめ。レポーターとも*さんによると「大きさは約30cm × 33cm」とのことでA4書類がすっぽり入りそうなサイズ。マチがないフラットなタイプなので、雑誌や本など薄型のものをきれいに収納するのにちょうどよさそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Emi.S