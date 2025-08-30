終売間近！【マクドナルド】へ急げーーーッッ！ パケも可愛い「デザートドリンク」

【マクドナルド】には、もうすぐ終売になってしまう「デザートドリンク」があるそう。パッケージが可愛いと話題の品や、味に納得のこだわりの1杯など飲んでみる価値ありの商品をセレクトしました。

ビジュいいじゃん！「マックフロート ブルーハワイ」

@mame48goさんが「すん！ と冷える」「生き返る～」と絶賛するのは、こちらの「マックフロート ブルーハワイ」。公式サイトによると「りんご果汁を使用したブルーハワイ」にしゅわしゅわの炭酸と「コクのあるソフトクリーム」を合わせているのだとか。ハイビスカスデザインのカップも可愛らしくて、ドリンクを飲んでいる姿も写真映えしそうです。お値段は\380 （税込）。9月上旬までの期間限定発売なので、気になる方は早めにチェックしてみてください。

満足度高すぎっ！「ブルーベリーチーズケーキフラッペ」

マックでちょっぴりぜいたくなdessertドリンクを楽しみたいならこちらの「ブルーベリーチーズケーキフラッペ」がイチオシ。@yuumogu22さんによると、チーズケーキのような味わいのフラッペにカリカリ食感のクランチやクリーム、ブルーベリーがトッピングされていて、しっかり混ぜて飲むと「ブルーベリーパフェみたい」とのこと。「美味しい」「ちゃんとチーズの味感じる」と絶賛されています。お値段は\490（税込）。こちらも9月上旬までの販売予定です。

