『スクープのたまご』新キャストを一挙発表
俳優の奥山葵が主演を務める、TBSのドラマストリーム『スクープのたまご』（10月7日スタート 毎週火曜 深0：58）。主人公・日向子の異動先である週刊誌「週刊千石」で働く、事件班の記者とカメラマン役で、前原滉、大倉空人（原因は自分にある。）、佐藤友祐、永岡佑、夙川アトム、赤ペン瀧川の出演が決定した。
【写真】主演を務める奥山葵
あの有名週刊誌に綿密な取材をして出来上がった同名小説を実写ドラマ化。大手出版社・千石社の週刊誌「週刊千石」を舞台にした物語。ある日、主人公で入社2年目の信田日向子（しのだ・ひなこ）は、最も関わりたくない週刊誌へ異動を命じられる。芸能ネタや横領、そして不審死事件など、さまざまなスクープと向き合っていく日向子。週刊誌の存在意義とは何なのか。仕事を通して日向子は自分なりの答えを見出すことができるのか…。
山吹司（やまぶき・つかさ）を演じるのは、前原滉。ＮＨＫ大河ドラマ『鎌倉殿の13人』やＮＨＫ連続テレビ小説『まんぷく』『らんまん』、映画「沈黙の艦隊」シリーズなど数々のドラマ・映画に出演する注目の俳優だ。前原が演じる山吹は日向子にとって頼れる先輩で、後輩たちを導いていくバランサー的な役割を担っている。
阿久津健吾（あくつ・けんご）を演じるのは、大倉空人。ＭＢＳ『君となら恋をしてみても』でのＷ主演や『マイ・セカンド・アオハル』、映画「女神降臨」など話題のドラマや映画に出演し、ダンス・ボーカルグループ・原因は自分にある。のメンバーとしても活動中。大倉が演じる阿久津は入社１年目の日向子の後輩で、いつも何かを口にしている食いしん坊なキャラクター。日向子とのほのぼのとした掛け合いも注目だ。
椿大介（つばき・だいすけ）を演じるのは、佐藤友祐。ダンス&ヴォーカルグループ・lol（エルオーエル）のメンバーとして活躍後、ＭＢＳのＢＬラブコメドラマ『不幸くんはキスするしかない！』でのＷ主演など、俳優としても活躍している。佐藤が演じる椿は、クールでミステリアスでありながら、いざという時に頼りになる契約社員。
州崎省吾（すざき・しょうご）を演じるのは永岡佑。ＮＨＫ大河ドラマ『花燃ゆ』や『半沢直樹』『重版出来！』『MIU404』に出演するなど、ＴＢＳドラマに常連の、成熟した演技が魅力の俳優。永岡が演じる州崎は、スクープを狙うフリーランスの専属カメラマンで、その鋭い目つきで特殊な技術が必要な隠し撮りに従事。プライドを持ってカメラマンの仕事に取り組んでいる。新人記者・日向子の成長を楽しみにしている人物の１人だ。
村井勝政（むらい・かつまさ）を演じるのは、夙川アトム。『あらびき団』に出演していた元芸人という経歴を持ちながら、ＮＨＫ連続テレビ小説『べっぴんさん』や『ブギウギ』に出演するなど、演技に定評のある俳優として数々の作品に出演。夙川が演じる村井は、契約社員で穏やかな性格。新人の日向子を気にかけながらもひとりの社会人として対等に向き合うベテラン記者。
北浜功一（きたはま・こういち）を演じるのは赤ペン瀧川。Netflix『極悪女王』や『イグナイト -法の無法者-』など俳優活動の傍ら、映画プレゼンターとしての顔もお馴染みな瀧川が演じる北浜は、デスクと呼ばれる「週刊千石」の班長。“愛人ネタ”なら北浜の右に出るものはいない！ と言われるほどの実績があり、デスクでありながらも、現役の記者としても事件班のメンバーと一緒に活躍していく。
■コメント
＜前原滉＞
暑さや膨大なセリフと闘いながら絶賛撮影しております（主に日向子を演じる奥山さんが）。周りを固める他のキャストも一癖も二癖もある素敵な方々ばかりです。原作もドラマもどちらも楽しめる作りになっていると思いますので、ぜひよろしくお願いします！！
＜大倉空人（原因は自分にある。）＞
阿久津健吾役を演じさせていただきます大倉空人です。
奥山葵さん演じる信田日向子の事件班の同期で入社１年目！ バディ的な立ち位置で数々の事件を追っていきます！ 彼自身、日向子の成長を見守ってるところもあったり･･･！
そして阿久津はご飯を沢山食べます！ もぐもぐ食べる阿久津をぜひ見守ってください！
“週刊誌”という皆さんも僕たちも未知数な職業を題材にしたドラマです。
日向子自身が“週刊誌”という仕事にどう向き合っていくのか･･･熱い職業ドラマになっていると思いますのでお楽しみください！
＜佐藤友祐＞
椿大介役を演じさせていただきます佐藤友祐です。編集部の中ではミステリアスなキャラクターということで、「椿」という役はどんな役なのか、スタッフの皆さんと、撮影中も常に話し合いながら演じさせてもらっています。主人公の日向子が一流の記者に成長していく過程で、椿がローテンションながらもどんな風にサポートしていくのかを注目してほしいです。決してやる気がないわけではないのに、コミュニケーションが苦手で暗いやつだと思われてしまう、そんな椿を応援してくれると嬉しいです！
＜永岡佑＞
自分が演じる州崎は、フリーながら専属のカメラマンという設定です。個人と組織との関わり方など、自分自身が実際置かれている状況とも共通する部分が多分にあり、そういった意味でも社員の方々とどういう関わり方ができるかすごく楽しみです。物語としても、勿論平穏な日常が流れるわけもなく･･･。
楽しみにしていただけたら幸いです。
＜夙川アトム＞
下世話なスキャンダルや容赦なきバッシングだけではない、記事を世に送り出す側の血の通った生身の思いなども描かれている作品です。実直で、かつキュートな主人公と、主演の奥山葵さんご自身の魅力が重なるところも大きく、一緒にどんな作品を作り上げていけるのか楽しみでなりません。
＜赤ペン瀧川＞
主人公の日向子が配属された事件班の偉い人・北浜役を演じる赤ペン瀧川です。キャラが濃い記者たちをまとめあげ、大スクープをゲットするために様々な作戦を画策し、さらに日向子が成長するようなアドバイスを飛ばすという大忙しの役ですが、楽しんで撮影しております。原作小説が持つ圧倒的な面白さを倍増出来るよう頑張ります！ ご期待くださいませ！
