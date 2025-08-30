白Tシャツがぱんぱん…シン・セギョン、清純な美貌からは想像できない意外な“ボリューム感”【PHOTO】

女優のシン・セギョンが意外なボリューム感で話題になっている。

【写真】シン・セギョン、意外なボリューム感

シン・セギョンは8月29日、自身のインスタグラムに数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、シン・セギョンのさまざまな日常の姿が収められていた。シン・セギョンは自撮りを通じて、清純さと女神のような美貌を披露した。

（写真＝シン・セギョンInstagram）

何よりも目を引いたのは、夕暮れの海辺で撮影された一枚だ。

シン・セギョンは、キャップに白いTシャツ、黒のブーツカットパンツというシンプルなスタイル。贅肉ひとつないスレンダーでありながら、意外なボリューム感まで見せつけ、見る者の視線を奪った。

（写真＝シン・セギョンInstagram）

なお、シン・セギョンは次回作となる映画『ヒューミント』（原題）の撮影を終え、公開を控えている。今回の作品で、これまでとは異なる強度の高い感情演技と新たなキャラクター変身を披露し、女優としてのスペクトラムをさらに広げる予定だ。

◇シン・セギョン プロフィール

1990年7月29日生まれ。8歳のときに歌手ソ・テジのプロモーションポスターのモデルに抜擢され、芸能界デビュー。子役として活動後、高校時代は芸能活動を一時休止。大学に進学した2009年に出演したドラマ『明日に向かってハイキック』で人気を博し、一躍、主演級女優に。清楚な顔立ちとメリハリあるSラインボディで男性ファンが多く、女性たちの間でも人気。2019年に主演を務めた時代劇ドラマ『新米史官ク・ヘリョン』も高い評価を得た。