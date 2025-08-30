¡Ö½Ð¤Æ¤³¤¤¡ª¥«¥´¥á¡ª¡ª¡×¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¸ø¼°¡¢¥«¥´¥á¤Ë²¥¤ê¹þ¤ß¡© ¡Ö¤ª¡¼¤¤¡ªÍè¤¿¤¾¡ª¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Á¡ª¡×
¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ï8·î28Æü¡¢¥«¥´¥á¸ø¼°X¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¤ÊÍí¤ß¤òÈäÏª¡£¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡È¥³¥é¥Ü¥ì¥·¥Ô¡É¤òºî¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅê¹Æ¡Û¥«¥´¥á¤Ø¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¸Æ¤Ó³Ý¤±
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆÍÁ³¡¢Æ¬¾å¤«¤éÂçÎÌ¤ËÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹¤¬¹ß¤êÃí¤¤¤À¤ê¤·¤Æ ¡×¡Ö¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¤µ¤ó¡¢¥«¥´¥á¤µ¤ó¤Ë¥«¥Á¥³¥ß¡Ê°ã¤¦¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¥·¥Ô´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡Á¡ª¡×¤È¡¢¡È¤³¤ì¥¤¥Á¥µ¥é¥ß¥³¡¼¥ó¥é¥¤¥¹¡É¤È¤¤¤¦¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¥·¥Ô¤òÈ¯É½¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
¡ÖÊ¿ÁÇ¤è¤êÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Þ¤º¥«¥´¥á¤Î¡Öº£Æü¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÃæ¤Î¿Í¡Ù¤¬ÊÀ¼Ò¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ½Äê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡ª¡¡¥Ò¥ó¥È¡§Æü¾ïÀ¸³è¤«¤éËÉºÒ¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¾¦ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö(¿ÍŽß¢ÏŽß*)¤ª¡¼¤¤¡ªÍè¤¿¤¾¡ª¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö½Ð¤Æ¤³¤¤¡ª¥«¥´¥á¡ª¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä©È¯Åª¤Ê¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö(Ìõ¡§Ê¿ÁÇ¤è¤êÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´äÃ«¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£ÌîºÚ¤¬ÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ê»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¸æ¼Ò¤ÎÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹¤Ë½õ¡Äry)¡×¤È¡¢ÃúÇ«¤Ê²òÀâ¤âºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥³¥é¥Ü¥ì¥·¥Ô´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡Á¡ª¡×¥«¥´¥á¤ÏÆ±Æü¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Á¡ª¡×¤È¡¢¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö(Ìõ¡§¤³¤Á¤é¤³¤½¡¢ÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤Ï¥³¥é¥Ü¤Îµ¡²ñ¤ò»ò¤ê¡¢À¿¤Ë´ò¡Äry)¡×¤È¡¢ÃúÇ«¤ÊÌõ¤â¤Ä¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢9/1¤Î #ËÉºÒ¤ÎÆü ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡ØËÉºÒ¤ËÌòÎ©¤ÄÎÁÍý¡Ù¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¡¢¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÆâÍÆ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
