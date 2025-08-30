¥À¥¤¥¢¥ó¥Ü¥Ìー¥ë¤Î¿·ºî♡¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¥Ö¥ëー¹á¤ëÌôÍÑ¥Ü¥Ç¥£¥ß¥ë¥¯
¥À¥¤¥¢¥ó¥Ü¥Ìー¥ë¤«¤é¿·ÅÐ¾ì¤Î¡ÖÌôÍÑÈþÇò¥Ü¥Ç¥£¥ß¥ë¥¯¡Ò¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¥Ö¥ëー¤Î¹á¤ê¡Ó¡×¤¬¡¢2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÁ´¹ñÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹♡¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÀ¸À®¤òÍÞ¤¨¤ë¥×¥é¥»¥ó¥¿¥¨¥¥¹¤äÈ©¤¢¤ì¤òËÉ¤°¥°¥ê¥Á¥ë¥ê¥Á¥ó»À¥¸¥«¥ê¥¦¥à¤òÇÛ¹ç¡£ÊÝ¼¾À®Ê¬¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¤·¤Ã¤È¤êÈ©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£Ä«ÈÕÌä¤ï¤º»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¹á¤ê¤È¤È¤â¤Ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¥¿¥¤¥à¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÈþÇò¡õÈ©¤¢¤ìÍ½ËÉ¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á
¿·¾¦ÉÊ¤ÏÍ¸úÀ®Ê¬¥×¥é¥»¥ó¥¿¥¨¥¥¹¤Ç¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÀ¸À®¤òÍÞ¤¨¡¢¤·¤ß¡¦¤½¤Ð¤«¤¹¤òËÉ¤®¡¢¥°¥ê¥Á¥ë¥ê¥Á¥ó»À¥¸¥«¥ê¥¦¥à¤ÇÈ©¤¢¤ì¤òÍ½ËÉ¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ä¥æ¥º¥»¥é¥ß¥É¡¢¥Û¥Û¥Ð¥ª¥¤¥ë¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤È½À¤é¤«¤µ¤òÎ¾Î©¡£ÈþÇò¡ö¡¦È©¤¢¤ìÍ½ËÉ¡¦ÊÝ¼¾¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î»ç³°Àþ¤ä´¥Áç¤Ê¤É¤ÎÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤é¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÀ¸À®¤òÍÞ¤¨¡¢¤·¤ß¡¦¤½¤Ð¤«¤¹¤òËÉ¤°
CHOOSY¤Î¿·ºî¥Ñ¥Ã¥¯ÅÐ¾ì♡¡Ö¥Ï¥¤¥É¥í¥²¥ë¥ê¥Ã¥×¥Ñ¥Ã¥¯ ¤¦¤ë¤ª¤¤¥Ð¥ê¥¢¥¿¥¤¥×¡×¸ÂÄêÈ¯Çä
¤µ¤é¤Ã¤È¿¤Ó¤ë¿´ÃÏ¤è¤¤¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー
È©¤Ê¤¸¤ß¤ÎÎÉ¤¤¥Ü¥Ç¥£¥ß¥ë¥¯¤Ï¡¢¥Ù¥¿¤Ä¤«¤º¤µ¤é¤ê¤È¤·¤¿»ÈÍÑ´¶♡90%°Ê¾å¡ö1Å·Á³Í³ÍèÀ®Ê¬¤ÇÉÒ´¶È©¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¡ö2¡£
Ä«ÈÕÌä¤ï¤º²÷Å¬¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢È©¤ò¤·¤Ã¤È¤êÀ°¤¨¤Ê¤¬¤é¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¥Ö¥ëー¤Î¹á¤ê¤Çµ¤Ê¬¤Þ¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤Î¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¤ò³Ú¤·¤¯¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤ËºÌ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡ö£±¿å¤ò´Þ¤à
¡ö£²¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤ËÈéÉæ»É·ã¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¹á¤ê¤Èµ¡Ç½À¤Ç³ð¤¨¤ëÆ©ÌÀ´¶
¥À¥¤¥¢¥ó¥Ü¥Ìー¥ë¤Î¡ÖÌôÍÑÈþÇò¥Ü¥Ç¥£¥ß¥ë¥¯¡Ò¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¥Ö¥ëー¤Î¹á¤ê¡Ó¡×¤Ï¡¢¤·¤ß¡¦¤½¤Ð¤«¤¹¤òËÉ¤®È©¤¢¤ì¤â¥±¥¢¤Ç¤¤ëÂ¿µ¡Ç½½èÊý¡£
390mL¡¿2,420±ß¡¢185mL¡¿1,430±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤ä¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥¥ó¥»¥ó¥¹¤È¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥°¥ìー¥×¥Õ¥ëー¥Ä¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¹á¤ê¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¤¬¤è¤êË¤«¤Ê»þ´Ö¤Ë♡