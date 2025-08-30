

コッペパン専門店「吉田パン」の吉田知史さんに半生を聞いた（筆者撮影）

【写真を見る】どん底から這い上がった吉田さんが作る「絶品コッペパン」はこんな感じ！

パンとは無縁の世界にいた男が開いたコッペパン専門店

1日に3000個のコッペパンが売れる店がある。コッペパン専門店「吉田パン」だ。東京の亀有にある本店は洋菓子店やジェラート店のような雰囲気で、カウンター越しに30種類以上ある具材のなかから好みのものをオーダーすると、スタッフがその場でサンドするスタイル。



東京・亀有にある「吉田パン」本店（筆者撮影）

一番安いものは定番のあんマーガリンなど220円、最も高いのはオリジナル野菜サンドにハムカツやコロッケなどを挟む500円。ホイップなどのトッピングも用意されており、バリエーション豊富だ。



バリエーション豊富なコッペパンが食べる人の心をつかむ（筆者撮影）



定番のあんマーガリンは220円（筆者撮影）

コッペパンといえば、学校の給食を思い出す人も多いだろう。しかし、赤ちゃんの腕を思わせるプックリとしたパンは、学校で食べたものよりも圧倒的にフワフワしていて、口当たりが柔らかい。そのなかに惜しみなく具材がサンドされ、ボリュームもたっぷり。



赤ちゃんの腕を思わせるプックリとしたパン（筆者撮影）



賞味期限はその日のうち（筆者撮影）

賞味期限はその日のうち。このコッペパンを求めて、本店とルミネ北千住店を合わせ、毎日500人以上のお客さんが訪れるほか、都内13カ所の商業施設に「吉田パンコーナー」があり、1日の販売数は合計3000個を超える。

2013年4月にこの超人気店を開いたのは、吉田知史さん。コッペパンだけで年間2.5億円を売り上げる彼は、25歳でアパレル会社、続いて38歳で広告プロモーションの会社を起業し、パンとはまったく無縁の世界にいた。

実家の火事で服屋を焼失

吉田さんは1971年、東京・江戸川区の小岩で生まれた。幼い頃、父親が大手鉄鋼メーカーを辞めて印刷会社を立ち上げ、母親はその仕事を手伝っていた。両親は特におしゃれに気を遣うタイプではなかったが、吉田少年は物心ついたときから洋服が大好きだった。

「小学1年生の頃には、親が買ってきた服を着ないで、自分で自分の服を選んでいました。正月にお年玉をもらったら、それを握りしめて、全額、洋服に使っていましたね」



2013年4月に「吉田パン」を開いた吉田知史さん（筆者撮影）

自然の成り行きで、少年が抱いた夢はファッションデザイナー。当時の小岩は「畑と田んぼとヤンキー」の世界で、吉田さんの周囲も荒れていた。その影響を少なからず受けながらも、中学、高校と夢は変わらず、恵比寿にあるバンタンデザイン研究所に進学する。

ファッション好きのとがった仲間たちとともに語り合い、学び、遊ぶ。その刺激的な日々のなかで、ファッション業界のカリスマ、ジャン＝ポール・ゴルチエから「日本であなたに会えてよかった」と声をかけられたという逸話を持つ、「伝説的な先輩」と親しくなる。

自主団体でイベントや合同展示会などを企画していたその先輩から、「一緒にやろう」と誘われて、最終学年の3年生になる前に退学。その団体に携わりながら、23歳のとき、実家の一角に小さな服屋をオープンした。ロンドンで買い付けた洋服を自分の店で売る商売は、純粋に「楽しかった」と振り返る。

ところが1997年12月18日、25歳のときに実家が火事で全焼。父親が仕事で使っていた工場も、吉田さんのお店もすべて灰になった。これを機に父親は印刷会社を辞め、母親と一緒にハウスクリーニングの仕事を始める。一方の吉田さんは、お店の常連で、「一緒に仕事がしたい」と言っていた若者と2人、東京とロンドンでのコネクションを生かして会社を立ち上げた。

「海外のブランドを日本で、日本のブランドを海外で紹介したりするアタッシェ・ド・プレスの仕事です。最初の頃はお金もなかったので、自分のアパートと渋谷の東急ハンズの前にあるルノアールの会議室を使って、英会話教室もしていました（笑）」

泥沼を這いまわるような日々の始まり

新事業は徐々に軌道に乗り、ロンドンに子会社を作って、日本人のスタッフを雇うまでになった。どんどん多忙になったうえ、時差の都合上、ロンドンの時間に合わせて仕事をすることも増え、生活が不規則になった。

気づけば、体調がおかしくなっていた。まず、眠れなくなった。次に、中目黒の自宅から渋谷のオフィスに通う際に使っていた自転車に乗れなくなった。自分は普通にしているつもりなのに、「片目を瞑っている」と指摘された。初めまして、と握手をした瞬間に、失禁してしまったこともある。

起業から4年経った29歳のとき、ついに誰から見ても様子がおかしくなり、家族から説得されて受診したのは、精神科。医師から「これは危ない！ あなたは重度のうつ病です」と診断され、即日入院することになった。

入院は、2カ月に及んだ。退院したということは、もう大丈夫だろうと思っていた。しかし、それは泥沼でもがき、這いまわるような毎日の始まりにすぎなかった。

ソーシャルワーカーと相談し、必死に社会復帰の道を探るも、脳みそと身体が言うことを聞かない。丸の内を歩いていて、突然、ひっくり返ったり、立っていられなくなり、目黒川沿いをほふく前進で帰宅したこともある。

退院してからしばらくして、会社に出資してくれていた恩人から呼び出されてオフィスに向かうと、そこには両親もいた。てっきり「これからまたがんばれ」と激励されると思っていた吉田さんは、恩人の言葉に呆然となる。

「スタッフに会社を任せて、お前はしっかりリハビリしろ」

「なんで自分が作った会社を辞めなきゃいけないんですか！」と泣きながら抵抗する吉田さんを、恩人と両親は4時間かけて説得。体調を考えたら恩人の提案を受け入れざるをえず、吉田さんは無職になった。

命を救ってくれた“小さな巨人”

「この頃のことは、あまり思い出すこともできないぐらいです」と吉田さん。思い通りにならない自分がもどかしく、悔しく、情けなく、「今、山手通りに飛び出せば楽になる」と、何度考えたかわからない。思いとどまったのは、支えてくれた女性（のちに結婚し、妻になるしのぶさん）がいたからだ。

「彼女は、文化服装学院を卒業して、新卒でうちの会社に入ったんです。それからしばらくして付き合うようになって、僕が入院するときも付き添ってくれたし、退院してからも、まともに生活できない僕を支えてくれました。一番の味方であり、命の恩人です」



吉田知史さんとしのぶさん（筆者撮影）

しのぶさんのサポートを受けながら、無理をしないよう少しずつ、少しずつ治療に努め、うつ病から脱したのは入院から4年後、33歳のとき。ようやく前向きな気持ちになり、簡単なアルバイトを始められるようになった。

最初は、運送会社のトラックが配達中に駐車禁止の切符を切られないよう、助手席に座っているだけの仕事。身体を動かせるようになると、派遣会社に登録し、オフィスのウォーターサーバーの水を入れ替える仕事もした。

こうしてリハビリを進め、回復を実感するようになった2007年、36歳でしのぶさんと結婚。元気を取り戻した吉田さんはその2年後、広告プロモーションの仕事を始める。

「もう一度、自分で事業をやると決めたとき、妻に反対されるかなと思ったんです。でも、『やるんだったら、命がけでやってね』と背中を押してくれました。妻と結婚していなければ、今の僕はいません。彼女は小柄なので、私は『小さな巨人』と呼んでます（笑）」

義理の弟がもたらした衝撃

2度目の起業の際、手を差し伸べてくれたのは、ファッション業界の仲間たち。洋服や帽子のブランドの営業やブランディングのディレクションの依頼を受けた。そこからクライアント、友人、知人の紹介もあり、南海電鉄や米菓メーカーの岩塚製菓など大手のクライアントを抱えるようになる。

再び慌ただしい日々を過ごすなか、どうしても忘れられない「味」があった。起業して間もない頃、妻の妹が岩手県・盛岡市の男性と結婚。義理の弟となった男性が上京する際、「吉田さんに盛岡のソウルフードを食べてもらいたい」とお土産に持ってきたのが、福田パンという店のコッペパンだった。

福田パンは1948年創業の老舗で、直営店を4店舗持つほか、地元の小中学校の給食として採用され、地元高校の購買部でも販売しており、盛岡では知らぬ人のいない存在だ。

「元祖コッペパン専門店」と称される福田パンの店舗には50以上の具材が並び、注文を請けてからコッペパンにサンドする。

義理の弟が持参した福田パンの「あんバター」を頬張った吉田さんは、最初の一口で脳内に電撃が走った。

「すごい！ こんなパン、食べたことない」

2口目、3口目と食べ進むうちに、「僕がこのパンを東京で出せたらなあ」と思い浮かぶ。それはビジネス目線というより、「このパンだったら、たくさんの人に喜んでもらえるに違いない」という直感だった。

しかし、当時は広告プロモーションの仕事を始めたばかり。起業した会社を病気で退任するという痛い思いをしているだけに、資金的にも、精神的にもいきなり門外漢のパン屋を始める余裕はなかった。とはいえ、福田パンの衝撃は簡単に忘れられるものでもなく、吉田さんは「いつか」と胸に刻む。

福田パン3代目の意外な言葉

本業であちこちを飛び回るようになってからも、福田パンへの気持ちは冷めなかった。福田パンの社長に直談判する機会が訪れたとき、そのチャンスを逃さないよう、税理士に相談して資金を貯め始めた。何度か盛岡を訪ね、福田パンの店舗でそれまで体験したことのないオーダー方法や作りたての味を体験し、お客さんが絶えない繁盛ぶりを見て、「東京で！」という思いはより強まった。

「いつか」が実現したのは、2012年の初夏。その少し前、仕事で知り合った政策投資銀行の元参事官と丸の内で会食したとき、「福田パンを東京でやりたいんです」と相談した。その2週間後に再会した際、元参事官が「盛岡に精通している人と知り合ったから、行っておいで」という。その人は、岩手自動車販売という会社の社長で、後日、盛岡を訪ねると、福田パンの3代目社長、福田潔さん（当時は専務）を紹介してくれた。

吉田さんはそこで、3年間温めた思いのたけをぶつける。それを聞いた福田さんの返答は、意外なものだった。

「僕は、いわゆるビジネスはしません。うちのパンは日持ちしないから、流通もできない。でも、吉田さんが自分でパンを作るんだったら、教えてあげるよ」

盛岡で作った福田パンを東京に送ってもらい、それを売りたいと考えていた吉田さんは、予想外の展開に慌てふためいた。なにせ、パンを焼いた経験がないどころか、パンを焼こうと思ったことすらないのだ。福田さんから、創業以来のコッペパンに懸ける思いを聞いて、自分には畏れ多いとも感じた。それに、パン作りを教わるということは、パン屋を始めるということになる。本業を投げ出すつもりもなかったから、「両立するのは無理じゃないか」という懸念もよぎった。

しかし、恩人のツテをたどり、ようやく福田さんに会うことができたこの機会を逃すことはできない。「唯一許されるのが、そのやり方なら……」と腹をくくった吉田さんは、「よろしくお願いします」と頭を下げた。

福田パンから受け継いだパン作りの精神と哲学

それからは、急ピッチで進んだ。1歳になったばかりの子どもを盛岡に住む義理の妹に預け、何度か妻と一緒に福田パンの工場を訪問。スタッフが出勤する前の時間に、福田さんから直々にコッペパンの製法を教わった。

さらに、福田さんが「彼に任せておけばいい」というほど絶大な信頼を置く製パンメーカーの担当者につないでもらい、東京にある同社のラボでパンを試作。それを盛岡まで持参し、福田さんにチェックしてもらうことを繰り返した。自宅でもパン作りの練習を重ね、風呂場で発酵させて、その様子を観察した。そのパンは、福田さん直伝ではあるものの、福田パンとは製法も素材も異なる。

「うちは一度にすべての材料を混ぜ合わせて生地を作るストレート製法です。その製法に合った小麦粉も教えてもらいました。コッペパンの大きさも、福田パンのほうが大きいんです。福田さんからは、粉も作り方も違うから、吉田さんが作るのは吉田パンだよと言われました。僕は、ひとつのパンに懸ける情熱と哲学という福田パンの精神を受け継いだと思っています」

福田さんが上京したのは、2013年1月。そこでパンの最終チェックが行われ、「よくできていますね」と合格の言葉をもらった。



福田さん直伝ではあるものの、福田パンとは製法も素材も異なる（筆者撮影）

その数カ月前、夫婦でパン作りを学ぶと決めたときから、店舗探しもスタートしていた。

子どもが1歳だった当時、夫婦でお店を始めるには職住近接と親のサポートが必要だった。そこで、吉田さんの両親を呼び寄せて、2度目の起業をする以前から住んでいた亀有に店を開くことに決めた。認知症を患う父親を介護していた母親にとっては負担が増える話だったが、息子の船出に覚悟を決めて、同居を受け入れてくれた。

広告を仕掛けられなかった広告屋

2013年4月26日、福田さんに会ってからわずか半年後に吉田パンのオープンを迎えた。その日、吉田さんは目を疑った。開店前から70人ほどが行列を作っていたのだ。



「吉田パン」（筆者撮影）

広告プロモーションの仕事をしていたこともあり、後々、「どうやって仕掛けたの？」と聞かれるようになった。しかし、吉田さんに思い当たる節はなかった。お金をかけたのは、開店の数日前、新聞の折込チラシを入れたときだけ。しかもそれは、「亀有の人間じゃない人間が亀有で店をやらせてもらうんだから、地域の皆さんに挨拶しなきゃ」という気持ちのチラシで、「よろしくお願いします」という当たり障りない内容だった。

唯一考えられるのは、オープン前に取材を受けた新聞社の岩手日報が、「東京でも福田の味」と報じたこと。この記事が、福田パンの知名度が抜群の岩手を震源地にネット上で広く拡散された。しかし、それだけで開店初日にこれだけの行列ができるとは思えず、今も吉田さんにとっては大きな謎のひとつだ。

「半年前までパンを作ったこともない人間がパン屋になると、購買を促すような広告を打つとかお客さんの導線作りとか、そんなことできないんですよ。服や広告の仕事と違って、パンという体のなかに入れてもらうものを商売にするって、身震いするぐらい怖いことですから。無我夢中でパンと向き合って、広告屋が広告を仕掛けなかったら、お客さんいっぱい来たってことだと思います」



「売り切れました」という表記が見える（筆者撮影）

初日に用意した600個のコッペパンは、開店から数時間で完売。まったく想像していなかったお客さんの反応を見て、「広告の仕事と半々でやろう」という考えを改めた。

「俺みたいな不器用な人間に、あれもやります、これもやりますはできない。中途半端な仕事をしたら、大変なことになる。俺は今日からコッペパン屋のオヤジになる」

今も忘れられない少年

初日以降も吉田パンの行列は絶えず、連日完売。開店当初、1日に用意できるコッペパンは600個だったが、一度に作ることができるのが200個で、7時30分にオープンして売り切れると一時閉店、その後、パンを用意して12時に再オープンすると200個がすぐに売り切れてまた閉店、15時に再オープンしてすぐに完売……ということが続いた。

半年後、「商売人として、営業時間中はちゃんと店を開けていられるようにしなければ」と考えた吉田さんは、それまでスタッフの手作業だったパンの生地の分割を自動化するため、新しい機械を導入する。

作りすぎれば、余るかもしれない。日持ちしないパンだから、売れ残りは廃棄するしかない。どれだけ売れるのか、売れ続けるのかわからないなかでの決断だったが、その心配は杞憂だった。生産量を1000個まで増やしても、作っただけ売れた。妻ともうひとりだけだった社員も、2年目には6人になった。

この頃はまだ吉田さんも店頭に立ち、パンを売っていた。ある日の朝、まだ小学校にも上がっていなそうな幼い少年がひとり、店を訪ねてきた。握りしめていた200円でたまごサンドを買うと（当時は200円だった）、店の外に置いてあるベンチに腰掛け、食べ始めた。気になった吉田さんは「どうしてひとりでいるの？」と尋ねた。

「お母さん寝てるから、これで食べてきて、今日の朝ごはんって言われた」

少年の言葉を聞いて、胸がギュッと締めつけられた。その少年を見かけるのは初めてだったし、たまたまその日、お母さんの具合が悪かったとか、残業明けで起きられなかったとか、なにか事情があるのかもしれない。自分の勝手な想像で少年を憐れんではいけないと思いながらも、吉田さんは改めて気を引き締めた。行列ができて、毎日たくさんのパンが売れても、お客さんにとっては大切な一食なのだ。

吉田さんは、今もひとりでコッペパンを食べる少年の姿を忘れられない。

心を動かしたルミネ社長の言葉

吉田パンは1年目からテレビ、雑誌、ウェブ、ラジオなどでも取り上げられ、その人気ぶりを聞き付けたデパートや商業施設からの出店依頼が殺到した。しかし、吉田さんは「パンを作れない」という理由で断り続けた。

唯一の例外が、ルミネだ。3年目の2015年、北千住店の3階に期間限定で出店し、17時から18時半まで出張販売。わずか90分で850個のコッペパンが売れる大盛況となり、翌年から常設で店舗を開いた。なぜ、ルミネにだけ出店することを決めたのだろうか？

「当時、北千住店の支店長をしていた方がうちの店に来てくれて、ふたりでコッペパンを食べながら、ざっくばらんにいろいろと話をさせてもらいました。その後、北千住にある天空劇場というホールでルミネの社長だった新井良亮さんにお会いする機会を作ってもらったんです。そのときに、新井さんが『吉田さん、一緒に老舗を作ろう』と言ってくださって、すごく嬉しかったんですよね」

吉田さんは、日本橋倶楽部という経営者、実業家が集う一般社団法人に加入している。1890（明治23）年設立の社交クラブで、創業から300年、400年、500年という老舗企業の社長も名を連ねる。吉田パンを開業して1年ほど経った頃、日本橋倶楽部の会合に出た吉田さんは、「100年、200年続くコッペパン屋を目指しています」と話した。すると、隣席にいた先輩経営者がまじめな顔で言った。

「社長、ちょっとおかしいんじゃない？ 普段から300年、400年、500年の会社を経営している先輩たちと一緒にいて、100年、200年って目標が小さくない？ 400年はやろう」

100年、200年というのは言葉の綾で、なんの現実感もなく口にした数字だった。それに対して400年！？ 吉田さんは体内の血がぐわーっと熱を持って駆け巡るのを感じ、その瞬間、「400年企業を目指す」と決めた。

誰かからその話を聞いたルミネの新井社長の「一緒に老舗を作ろう」という言葉に心をつかまれ、ルミネ出店を決めたのだ。

セカンドシーズンの幕開け

吉田さんのもとには、今も年間100件ほどの出店やフランチャイズ化などの依頼が届く。しかし、店舗は本店とルミネ北千住店にとどめる。

「ビジネスチャンスを失ってるって、いろいろな人から言われました。それだけ出店依頼があるのに断ってばかりで情けねえって言われたこともあります。でも、パンを作ってくれてるのは地元の人たちで、今、32人いるんですけど、ほとんどがもともとうちのお客さんなんですよ。吉田パンが好きだと言ってくれるスタッフと一緒に作るみんなのパンだから、ビジネスライクに多店舗展開することに興味を持てませんでした。スタッフのみんなと一緒に成長するのは時間がかかりますから」

吉田さんはコッペパンの製造体制を少しずつ増強し、現在3200個。店舗を増やすのではなく、亀有にある商業施設アリオなど都内13店舗で「吉田パンコーナー」を設ける。この戦略で、初年度6000万円だった売り上げは、創業から12年で2億5000万円まで伸びた。

さらに、2026年11月より吉田パンのセカンドシーズンが幕を開ける。現在、事務所が入るビルの1階で作るパンの製造場所を移転し、機械化を進めて、これまでの3倍、1日に約1万個のパンを焼けるようになるのだ。

単純に量産化を進めるのではなく、現在、毎日およそ20時間に及ぶパンの製造に携わるスタッフの負担を軽減しながら、よりおいしいコッペパンを作ることを目指す。これにより、数年後には5億円の売り上げを見込む。



コッペパンの製造体制を少しずつ増強してきた（筆者撮影）

振り返れば、25歳のときに実家の火事で洋服屋が焼け落ち、29歳のときには重度のうつ病になって、復帰まで4年の歳月を要した。当時の吉田さんは20年後、1日1万個のコッペパンを焼く「コッペパン屋のオヤジ」になっているとは1ミリも想像できなかっただろう。



「生きててよかったなと。本当に生きててよかった」と語る吉田さん（筆者撮影）

「火事、うつ病という紆余曲折を経ての今、どう感じていますか？」と問うと、吉田さんは「ありがたいでしかないんですよ。ありがたいでしかないんですよ」と繰り返した後、少し遠い目をしてこう言った。

「生きててよかったなと。本当に生きててよかった」

（川内 イオ ： フリーライター）