芸能人の“夏野菜料理”がプロ級！ 大物タレント妻は健康気遣った減塩メニュー公開
8月も下旬に入ったが、まだまだ厳しい暑さが続く日本。暑さで食欲が落ちぎみなこうした時期こそ、夏バテや熱中症の予防に栄養満点な夏野菜が食べたいもの。今回は、芸能人がインスタグラムやブログで披露した、夏野菜をたっぷり使ったおいしそうな料理の数々を振り返りたい。
【写真】参考にしたい！ 芸能人の“夏野菜レシピ”（14枚）
■加藤綾菜
加藤茶の妻でタレントの加藤綾菜は、「最近の加藤家の夕飯です」と、手料理の数々が並ぶ食卓の写真を複数枚アップした。「夏野菜を使ったトマト煮込みなど毎日夏野菜食べるよ！ やっぱり旬の野菜はパワーつくよね」と、毎日夏野菜を使った料理で腕を振るっていることを説明している。
以前より、82歳の夫の健康を気遣って減塩を心がけていることを公言している綾菜は、「お肉はハーブで焼いたり銀鮭は塩分高いからサーモンをクリーム煮にしたり。（個人的には銀鮭が大好物でよく食べる！）」「酢の物も変わらずよくストックしてるよ。箸休めにいいし 食欲ない日は良いね」と、さまざまな工夫も明かしている。
■鮫島彩
なでしこジャパンのサイドバックとして活躍し、2011年のサッカー女子ワールドカップ（W杯）優勝メンバーである鮫島彩は、とうもろこし、ゴーヤ、なす、オクラ、トマトなど旬の夏野菜を使った彩り鮮やかな料理をきれいに並べた写真を公開。「皆さんは、どの夏野菜が好きですか？」と問いかけた鮫島は「季節のお野菜は今の時期に必要な栄養をしっかり摂れるし、手に入りやすくて経済的 何より旬で美味しい」と満足気につづっている。
コメント欄には「どれも皆美味しそう」「旬の素材を使って、バランスの良い献立ですね」「プロ級のお料理の腕前で、美味しそうですね」「野菜をふんだんに使った料理 いいですね」などのコメントが寄せられている。
■誠子
元お笑いコンビ・尼神インターの誠子は、「みょうがの色が綺麗で好きです」とつづり、食卓の写真を公開。「豚しゃぶサラダ。茗荷とオクラたっぷり、焼き茄子も添えて。茄子ピーマン厚揚げの味噌炒め」と、メニューを紹介した。さらに「枝豆は竹ざるにのせると美味しさあっぷ」と、盛り付けにまでこだわっていることを明かしている。
人気タレントは自宅で収穫したゴーヤでチャンプルー！／定番の夏野菜カレーも
■松本明子
沖縄料理の代名詞と言えるゴーヤも夏野菜だ。俳優・本宮泰風の妻でタレントの松本明子は、家庭菜園でゴーヤを育てているようで、以前には、他の夏野菜と和えて甘酸っぱいピクルスを作った写真を公開していた。この日は、「我が家のゴーヤ収穫 今年の夏は格別に暑いですね！ 我が家のゴーヤは収穫真っ盛りです！ ゴーヤを食べて暑さを乗り越えましょう！」と呼びかけ、ゴーヤチャンプルーの写真をアップした。
コメント欄には、「見事なゴーヤですね〜」「たくさん出来てる」「美味しそうです」「でかーいですね〜」「丸々としてていー形ですね」「さすがあっこ姐さん」との声が寄せられている。
■渡辺美奈代
夏野菜と言えばカレー！ タレントの渡辺美奈代は、「お掃除と同時進行で夕食の準備」と切り出し、オクラやズッキーニ、カボチャなど彩り鮮やかな夏野菜カレーの写真を投稿。さらにミニトマトとぶどうを合わせたカラフルなサラダや、きのこのソテーも披露し、「ご馳走様でした」とつづっている。
引用：
「加藤綾菜」インスタグラム（＠katoayana0412）
「鮫島彩」インスタグラム（＠aya_sameshima）
「誠子」インスタグラム（＠seiko_1204）
「松本明子」インスタグラム（＠akkotongattelne）
「渡辺美奈代」ブログ
