¡ÖºÊ¤È¤·¤Æ»ñ»º´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤¤Ã¤«¤±¤Ë1,256Ëü±ßÁêÅö¡È¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¡ÉÈï³²¤Ë
SNS¤ËÆÏ¤¤¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Áê¼ê¤«¤é¡ÖºÊ¤È¤·¤Æ»ñ»º´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤ï¤ì¡¢Í³ÍøËÜÁñ»Ô¤Ë½»¤à50Âå¤Î½÷À¤¬1256Ëü±ßÁêÅö¤Î°Å¹æ»ñ»º¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Í³ÍøËÜÁñ·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È5·î¾å½Ü¡¢Í³ÍøËÜÁñ»Ô¤Ë½»¤à50Âå¤Î½÷À¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÂæÏÑºß½»¤ÎÃË¤òÌ¾¾è¤ëÁê¼ê¤«¤é¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥ó¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤Ë¹¥°Õ¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤Ï¡¢·ëº§¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ1256Ëü±ßÁêÅö¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°Å¹æ»ñ»º¤ò°ú¤½Ð¤¹ºÝ¤Ë¼ê¿ôÎÁ¤òÍ×µá¤µ¤ìÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤¿½÷À¤¬·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·Èï³²¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
½÷À¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤éº¾µ½¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬Á÷¶â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£