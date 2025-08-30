プロ野球・巨人の中山礼都選手が、自身の攻守の躍動について振り返りました。

まずは19日の敵地・ヤクルト戦で生まれた2打席連続HRについて。この日「6番・セカンド」でスタメン出場した中山選手は、第1打席から逆方向となるレフトスタンドへHRを放ちます。逆方向へ放つのは力が伝えにくいため難しいこととされており、中山選手にとってもこれが一軍初のレフトへの一発。しかし、それが2打席連続で飛び出しました。

中山選手は「まさか逆方向に2本も連続して打てると思ってなかったので、多分自分が一番ビックリした」とコメント。続けて「あっちにも打てるっていうことで、自分の中でも打席の幅が広がったし、自分の中でも大きな2本だった」と振り返りました。この日、中山選手はこの2HRにとどまらず「5打数4安打4打点」と躍動を見せました。

そんな中山選手には守備でも注目ポイントが。22日のDeNA戦では、8回から初のライト守備にもつきました。その守備力の高さでも阿部慎之助監督から高評価があがる中、ファンからは名前の「礼都」と、守備位置の「ライト」の関連性でも話題を集めました。

そもそも今季から、出場機会を求め野球人生初となる外野守備に挑戦している中山選手。当初はレフトで出場を重ねていましたが、ライトの守備については「景色もレフトとライトで全然違うので、最初はすごく違和感もあって。定位置も全然わかんない状態だったんですけど、ベンチから松本哲也コーチが指示を出してくれて。その指示で動いてました」と語ります。今では周囲の声も耳に入るほど落ち着きを得られているようで「多少話題にはなるかなと思ってたんですけど、案の定守ってたときに『ライトのライト！』って結構聞こえてきたので、みんなに楽しんでもらえてるかな」と、笑顔を見せました。

(8月25日放送のCS日テレジータス『超ジャイアンツ』を再構成)