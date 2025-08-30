プロレスリング・ノアの最強戦士決定戦「Ｎ―１ ＶＩＣＴＯＲＹ ２０２５」が９月８日、後楽園ホールで開幕する。

今年で７回目を迎える「Ｎ―１」は、全１６選手が参戦。８選手ずつがＡ、Ｂ両ブロックに分かれ、９・８後楽園の開幕戦から９・２１栃木・ライトキューブ宇都宮大会まで公式戦を行い、９・２３後楽園ホール大会で両ブロック１位選手による優勝決定戦を行う。

今大会の注目は、初参戦するＧＨＣヘビー級王者のＫＥＮＴＡだ。２０００年８月の旗揚げメンバーでジュニアで一時代を築き１３年１月にＧＨＣヘビー級王座を奪取し最高峰を極め１年間、防衛を重ね団体を支えた。２０１４年４月にノアを退団。ＷＷＥ、新日本プロレスを経て今年２月にノアへ復帰し７・２０後楽園で拳王を破り、ＧＨＣ王座を奪還した。８・１６後楽園では「３２分２１秒」の激闘で丸藤正道を破り防衛に成功。王者としてＮ―１に参戦するＫＥＮＴＡにスポーツ報知は独占取材。１１年ぶりに復帰した方舟で王者として最強決定リーグ戦に挑む心境を明かした。

２９日に配信したインタビューで王者として観客動員への責任感を明かしたＫＥＮＴＡ。当然、Ｎ―１も動員を意識する。

「東京は後楽園が満員が続いていい雰囲気になっています。ただ、地方ですよね。大阪はまだしもこの後楽園の熱が届いていない部分も多少あると思うんで、それを伝えていかないといけないなと思っています」

開幕戦と優勝決定戦は後楽園。残りは大阪を含む地方で７大会の日程になるだけに各地の会場で後楽園の「熱」を伝え、観客動員をアップすることを意識する。

「リング上の戦いは当然ですけど、ＳＮＳもうまく使ってやっていかないといけない時代になっているんだろうなと思います」

ＳＮＳを積極的に発信し各地のプロレスファンはもちろん、プロレスを観戦したことのない層へアプローチすることに前向きな姿勢を見せた。そして公式戦をこう見据えた。

「タイトルマッチとはまた違う目でファンは見ると思うんです。そういう意味で開幕戦はリーグ戦の今後を見据える上で大事になります」

９・８後楽園の開幕戦。前年覇者の清宮海斗と初のシングル対決になる。

「ＯＺＷＡが出てきたとは言え、清宮がいることがノアにとってデカイんですよ。ＯＺＡＷＡに注目されがちですけど、それまで清宮がいたからこそＯＺＡＷＡが出てこられた。ただ、このリーグ戦は敵。認めてはいますけど対戦するとなると自分の方が目立ってやろうという思いは当然あります」

初の一騎打ちが目白押しとなる公式戦。中でも９・２０静岡・アクトシティ浜松で戦う藤田和之は、両者のプロレスラーとしての生い立ちを振り返ると異次元対決になる。ジャイアント馬場さんの全日本プロレスに入門し、「王道プロレス」を受け継いだ三沢光晴さん、小橋建太さんらから薫陶を受けてきたＫＥＮＴＡ。一方の藤田は新日本プロレスに入門し、アントニオ猪木さんに若手時代から「強さ」を評価され、総合格闘技「ＰＲＩＤＥ」で世界の強豪を撃破しスターになった。そんな対照的な男への印象をこう明かす。

「僕の中での藤田さんは、ＰＲＩＤＥでバリバリやってたころのイメージですよね。猪木イズム最後の継承者とか言われますけど、僕には猪木イズムって何か分かりませんし、藤田さんは藤田和之っていう存在感がデカイんですよ。ゼロワンが旗揚げしたころ、藤田さんがリングにいて『すげぇ、デケェな』って思って。背がデカイじゃなくて分厚いんですよね。それは、今もゴッツイから何とか丸くなってててほしいですよ（笑）」

３・２横浜武道館でタッグで初対決した。

「一発一発がきつかったですよ。エルボー一発でキツかった。今回は浜松ですよね…その時の勝ち星の状況にもよるけど、昔、藤田さんが潮崎（豪）と無観客でやりましたよね。あの時、３０分ぐらいにらみ合ったまま動かなかったじゃないですか？リーグ戦も終盤戦で体がきつかったら、あれぐらいの感じで３０分間、動かないで（引き分けの）勝ち点１をもらいたいですね」

優勝決定戦をこう見据える。

「決勝でもう一回丸藤さんとやりたい。この前のタイトル戦が２人の一騎打ちが最後とか…老いたとか…衰えがどうたらこうたら…とか言っている人もいてシャクだったんでお互い決勝へ上がってこの短期間でもう一回やりたい」

８・１６後楽園では必殺技「ｇｏ ２ ｓｌｅｅｐ」で勝利したが、その前に不発になり自ら「失敗した」と明かした。あの発言の真意を告白した。

「あれをうやむやにして、後からなんやかんや言われるのが嫌だったんですよ。だったら自分で言った方がいいと思ったんです。あれは、完全に俺のミスでした。だから、言われると思った。その辺は認めた上で変に言わないで隠すと自分も気持ち悪くなるんで言ったって感じです。ただ、Ｎ―１でそれがあったらいけない。ごちゃごちゃ言われているのは嫌なんで開幕戦からあの技で勝つのは決めてますよね」

ＧＨＣ王者としてＮ―１覇者が次期挑戦になるだろう。自身が優勝した場合は誰を指名するのか。

「前回の（５・３）両国で負けているんでＯＺＡＷＡとやりたい気持ちもあります。でもＯＺＡＷＡがこのリーグ戦でしょぼい結果で終わったら実現できないですよね。そこは、リーグ戦次第ですね」

ＧＨＣ王者としてＮ―１を制す。その後のユニットへの青写真も明かした。

「（佐々木）憂流迦とずっとやってて離れたわけでもないんでね、憂流迦、ＨＡＹＡＴＡ、遠藤（哲哉）が組んでて、ビジュアル的にいいなって思っているんですよ。そこにおじさん入るとどうなのかな？と思う。色気のあるメンバーにおじさん入ってもいいかなって（笑）」

（福留 崇広）

◆Ｎ―１出場選手

【Ａブロック】

ＫＥＮＴＡ

清宮海斗

征矢学

佐々木憂流迦

藤田和之

遠藤哲哉

マサ北宮

ダガ

【Ｂブロック】

ガレノ

丸藤正道

拳王

稲葉大樹

ジャック・モリス

晴斗希

リッキー・ナイトＪｒ．

ＯＺＡＷＡ

◆ＫＥＮＴＡの公式戦日程

▼９・８ 東京・後楽園ホール

ＫＥＮＴＡ ＶＳ 清宮海斗

▼９・１１ 岡山・岡山コンベンションセンター

ＫＥＮＴＡ ＶＳ 征矢学

▼９・１３ 広島・広島産業会館 東展示館

ＫＥＮＴＡ ＶＳ ダガ

▼９・１４ 福岡・アクロス福岡イベントホール

ＫＥＮＴＡ ＶＳ マサ北宮

▼９・１７ エディオンアリーナ大阪第２競技場

ＫＥＮＴＡ ＶＳ 佐々木憂流迦

▼９・２０ 静岡・アクトシティ浜松

ＫＥＮＴＡ ＶＳ 藤田和之

▼９・２１ 栃木・ライトキューブ宇都宮

ＫＥＮＴＡ ＶＳ 遠藤哲哉