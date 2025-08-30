¥¢¥á¥ê¥«µÄ²ñ¤Î·³»ö°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷Ä¹¤¬ÂæÏÑ¤òË¬Ìä¡¡ÍêÁíÅý¡Ö¶¨ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¶ÛÌ©¤Ë¡×Ãæ¹ñ¤¬È¿È¯
ÂæÏÑ¤ÎÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤Ï29Æü¡¢ÂæËÌ¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«µÄ²ñ·³»ö°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷Ä¹¤é¤È²ñÃÌ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÈËÉ±ÒÌÌ¤Ç¤µ¤é¤Ë¶ÛÌ©¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁíÅýÉÜ¤Ç¥¦¥£¥Ã¥«¡¼·³»ö°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷Ä¹¤é¤È²ñÃÌ¤·¤¿Íê»á¤Ï¡¢Åý°ì¤ò·Ç¤²¤ëÃæ¹ñ¤òÇ°Æ¬¤Ë¡Ö¸¢°Ò¼çµÁ¤Î¶¼°Ò¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂæÏÑ¤ò¼é¤ë·è°Õ¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡Ö°ú¤Â³¤ËÉ±ÒÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤ÇÍê»á¤Ï¡¢ËÉ±ÒÍ½»»¤ò2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËGDP¡Ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ËÈæ¤Ç5¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¡¢¡ÖËÉ±ÒÌÌ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤Ë¶ÛÌ©¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Íê»á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬µá¤á¤ë·³»öÈñ¤ÎÁý³Û¤Ë±þ¤¸¤ë¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¥¦¥£¥Ã¥«¡¼»á¤é¤ÎÂæÏÑË¬Ìä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï29Æü¡¢¡ÖÊÆÂæ¤¬¤¤¤«¤Ê¤ë·Á¼°¤Ç¤¢¤ì¸ø¼°±ýÍè¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ËÃÇ¸ÇÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¶¯¤¤ÉÔËþ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢È¿È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£