お笑いコンビ、メイプル超合金のカズレーザー（41）がぺこぱの松陰寺太勇（41）とのYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」を30日までに更新。新幹線内の疑問について言及した。

今回の動画で2人は、新幹線に関するエピソードトークなどを展開。その流れで、カズレーザーは「むしろ、足乗っけるやつ、何？」と座席の下部にあるフットレストについて、それが存在する“意味”を問う話題を切り出した。松陰寺が「あれ、俺も思うんだよな」と応じると、カズレーザーは「あれ、何が休む？」と続けた。

松陰寺が「しかもこうひっくり返るやんか」と、フットレストが回転することに言及。カズレーザーも「あれで何が休まってんの？」と話し「休まってんの？あれ？」とした。

松陰寺はさらに「その、地面に置くものをちょっと前に置いてるだけやんか？」と述べ、カズレーザーも「だからどうした、っていう話じゃないですか？」と応じた。

そして「オットマン的なしっかり（足を）乗せられるなら分かるけど、あれ（フットレスト）、乗っけたらグニュってなるじゃないですか？あれ何？ 俺は本当思ってます。不思議。残ってるってことは、あれに“理”があるんでしょうね」と話していた。