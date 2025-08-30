オトナこそやるべき♡若見え＆垢抜けどっちも叶う！ナチュラルバブみメイクって？

こんにちは！ラピス認定16タイプパーソナルカラーアナリスト®のtobibiです。今回は若見えと垢抜けどちらも叶う、ナチュラルなバブみメイクの方法を紹介していきたいと思います♡

【詳細】他の記事はこちら

1．アイメイク

バブみメイクで1番重要なポイントはアイメイク。

アイシャドウは明るいブラウン系やピンク系のものを使うとバブみ感が出やすいです！

今回使ったのはこちらです。

LUMMIR ライトオンアイズシャドウパレット 11PM 02 Summer Night

アイシャドウの塗り方

Aをブラシにとり、二重幅と下まぶた全体にふんわり塗る。

◆Bを指にとり、まぶたの中心に塗ったら左右にぼかす。

Cをブラシにとり、目尻1／3に塗る。

ぁDをブラシに少量とって目尻に塗り、平筆で涙袋の影を入れる。

ァEを上まぶたの中心と涙袋全体に塗る。

ΑFを指にとり、上まぶたの中心と涙袋の中心に塗る。

上まぶたの中心に高さが出るように塗ることで、丸く可愛らしい印象の目元に仕上がります！

アイラインは細めに引き、まつ毛は細かく束感を作ると◎

2．チーク

バブみメイクでアイメイクの次に重要なのが頬のチーク。

チークをふんわり頬の広範囲に入れると可愛い印象に仕上がりますが、大人女子だと抵抗がある方も多いはず…。

そんな方に取り入れていただきたいのがリキッドチーク！

頬の広範囲にチークを入れなくても、じゅわっと発色してくれるので簡単にバブみほっぺになれちゃいます♡

今回使ったのはこちらです。

Peripera シロッピー トック チーク03 愛情満タンモーブ

指でトントン伸ばすとツヤ感のある可愛いほっぺに仕上がります！

指に残ったチークを鼻先や顎先に塗ると華やかで垢抜けた印象に♪

3．ポイントメイク

ポイントメイクで気をつけたいのが眉マスカラとリップの選び方。

眉マスカラは髪の毛よりワントーン明るいカラーを選ぶと眉の印象が弱くなり、バブみ感が出ます！

また、リップはプランパーやグロスを使うとちゅるんと可愛い印象の唇に仕上がります。

今回使ったのはこちらです。

kissキス うす眉メーカー01 ピンクベージュ

fweeフィー 3DボリューミンググロスB07 ピーチ70%

いかがだったでしょうか？今回はナチュラルなバブみメイクの方法を紹介いたしました！

今回紹介した方法でメイクをするとやりすぎ感なく、若見えと垢抜けが両方叶うのでぜひお試しください♡