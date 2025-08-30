Archから「セサミストリート」限定コラボ全23アイテムが登場！バスケもストリートも楽しめる充実のラインナップ
世界中で愛される「セサミストリート」のキャラクターたちが、バスケットボール＆ライフスタイルウェアブランド「Arch(アーチ)」とコラボレーション！オンコートでの機能性とストリートでのファッション性を両立させたラインナップを紹介しよう。
■バスケを楽しむエルモたち--オンライン限定コレクション
■機能性抜群のドライTシャツ
まず注目したいのが、吸汗速乾素材を採用したドライTシャツのラインナップだ。
「energetic BB tee DRY」(6490円)は、バートとアーニーの大親友コンビによるスーパーダンクシュートが躍動感たっぷり。ホワイト、ブラック、ティールの3色展開。特に鮮やかなティールカラーは、コートで目立つこと間違いなし。
「peaceful world tee DRY」(6490円)は、地球をバスケットボールに見立てた、まさに平和の象徴となるデザインが魅力的。背面にも、キャラクターたちが手をつないで歩く様子が描かれている。
そして「friendship tee DRY」(6490円)は、エルモとクッキーモンスターが手を振り合いながらドリブルする、友情をテーマにした愛らしいデザイン。
ポリエステル100パーセントの吸汗速乾素材は、激しい動きでもサラッとした着心地をキープ。練習後にそのまま友達とカフェに行っても、汗ジミを気にすることなく過ごせそうだ。
■デイリーユースに最適なコットンTシャツ
「let's hang out tee」(7260円)は、コットン100パーセントで快適な着心地を実現し、ドロップショルダーのワイドシルエットが今っぽい。みんなでコートへ向かうワクワク感あふれるグラフィックが、バスケ愛をさりげなくアピールしてくれる。
オーバーサイズで着こなし、スキニーデニムと合わせれば旬のストリートスタイルが完成。タウンユースでもコートでも、どこでも映える一枚になるはず。
■万能プレイヤーのバスパン
「assembly shorts」(8470円)は、「バスケをするから集まって」というメッセージを込めたデザインが特徴的。マットな質感で高見えするのもポイントで、ブラック、サンド、ブルー、コーラルの4色展開。軽量ポリエステル素材で動きやすく、タウンユースにもバッチリな仕上がりになっている。
■コーデのアクセントになる小物たち
小物類も充実のラインナップ。「let's hang out tote bag」(4290円)は、しっかりした厚みのキャンバス生地で長く愛用できそう。H34×W29×D9センチの実用的なサイズに内ポケット付きで、ジムバッグとしても普段使いとしても◎。
足元のアクセントには「friendship crew mid. socks」(2530円)がおすすめ。左右で異なるエルモとクッキーモンスターの刺しゅうが特別感を演出してくれる。ハイカットのバッシュから少し見せるのがおしゃれ。
そして手軽に取り入れられる「peaceful world key holder」(1650円)は、アクリル製でH9×W6センチのちょうどいいサイズ感。バッグチャームとしても使えて、ちょっとしたプレゼントにも購入しやすい価格帯となっている。
全アイテムがArch公式オンラインストア限定販売。気になる人は早めにチェックしてみて！
