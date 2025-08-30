掃除機が来ても逃げない妹猫


【漫画を読む】掃除機が来ても逃げない妹猫だが…!?

長谷川ろく(@hasegawa_roku)さんがSNSやブログで配信している『こねこのドレイ』というショート漫画。ジョナくんとサンちゃんという2匹の兄妹猫の日常をコミカルに描き、その愛らしい姿にファンになる読者が続出！今回は「猫の性質と性格」というテーマの作品をお届けするとともに、著者にリアルな猫たちへの接し方などについてもインタビューした。

「こねこのドレイ2」1/16


性質や性格などは猫によって違うけれど、さすが兄妹と言いたくなるような行動もある。兄妹喧嘩をするとジョナくんの方が勝つが、一方でサンちゃんは掃除機を見ても、動じる様子がない。兄・ジョナくんは力があるが、気持ちの強さでは妹・サンちゃんに敵わないようだ。

「こねこのドレイ2」5/16


力ではジョナくん、気持ちではサンちゃんが強さを見せてくれたが、普段もそのような力関係なのか長谷川さんに尋ねると、「2匹の性質は、本当に漫画の通りです。体格差があるので、どうしてもジョナのほうが力は強くて、最近のケンカ遊びではサンが負け越しています。逆にジョナが怖がる掃除機に、サンはドンと構えるタイプ。ちびの時はサンのほうが力も強かったと記憶しています」と話してくれた。

「こねこのドレイ2」2/16


2匹は性別や性格が違うので、長谷川さんにそれぞれ接し方を変えているのか聞くと、「私は2匹共に好かれていたいので、極力2匹には同じ接し方をするようにしています。手なずけ術はないですね〜！あったら教えてほしいです！」と語る。長谷川さんの2匹への愛情が伝わって来る。

「こねこのドレイ2」9/16


サンちゃんが掃除機にチキンレースを挑む場面では、最後まで動じなかったのか伺うと、「サンは掃除機が目の前に来るまでスリルを楽しんでいたようでした。ギリギリで逃げていましたね。猫たちは、私を毎日笑わせてくれます！今後もおもしろエピソードをどんどん描いていきたいです」と明るく話してくれた。

長谷川さんは愛猫との日常をコミカルに描いた作品が多く、どれも癒やされる。ネコ好きの方ならこの機会にぜひ一度読んでみて！

取材協力：長谷川ろく(@hasegawa_roku)

