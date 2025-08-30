¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸þ¤±»Ä¤µ¤ì¤ë¡È6¤Ä¤Î²ÄÇ½À¡É¡£¡Ö¸«±î¡¢¸À¤ï±î¡¢Ê¹¤«±î¡×¤Ï°ÅÓÈ¤Ê¤Î¤«¡©
¡ã¥É¥é¥Þ¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡ÙÂè7ÏÃ¥ì¥Ó¥å¡¼¡¡Ê¸¡§ÌÚËóÅß¡ä
¡Ú±ÇÁü¡Û¿¿Áê¤ËÇ÷¤ë¡ÈÍ¥¤·¤¯¤â»Ä¹ó¤Ê¸ÀÍÕ¡É¡£ÅÙ´Î¤Ì¤«¤ì¤ë¥é¥¹¥È139ÉÃ
¹¬ÂÀÏº¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ï¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤òºî¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹Í¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
15Ç¯Á°¤ÎÉÛÀª¡Ê¶ÌÃÖÎè±û¡Ë¤ò»¦¤·¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤À¤È¹Í¤¬¼«¼ó¤·¤¿¡£
¤¢¤ÎÆü¡¢¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤òº¹¤·Æþ¤ì¤Ë¥¢¥È¥ê¥¨¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢ÉÛÀª¤¬ÅÝ¤ì¤¿¥Í¥ë¥é¡Ê¾¾¤¿¤«»Ò¡Ë¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ¼ó¤ò¹Ê¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤ï¤º¿¤Âæ¤ÇÈà¤ÎÆ¬¤òÇØ¸å¤«¤é²¥¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¹Í¤Ï¡¢ÎëÌÚ²È¤Î³§¤Ë°¸¤Æ¤¿¼ê»æ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥ë¥é¤¿¤Á¤âÅö»þ¤Î¹Í¤Î¿´¶¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¥Í¥ë¥é¤ò»¦¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÛÀª¤ò²¥¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Í¥ë¥é¤Î¤»¤¤¤Ç»¦¿Í¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤«¡¢ÈÈ¿Í¤¬¿ÆÂå¤ï¤ê¤Î¹Í¤Ç¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤éÍÄ¤¤¥ì¥ª¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ï¤¤¤«¤Ð¤«¤ê¤«¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¡¢»ö¸Î¤ÇºÑ¤Þ¤½¤¦¤È¤·¤¿¡£
15Ç¯¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤ÇÈëÌ©¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¿¹Í¤Ë¡¢ÁÛ¤¤¤ò¤¤¤¿¤¹¥Í¥ë¥é¤¿¤Á¡£Èà¤¬ÆÈ¿È¤ò´Ó¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤â¹çÅÀ¤¬¤¤¤¯¡£
¹Í¤ÎÂáÊá¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎëÌÚ²È¤Î¾õ¶·¤Ï¤¬¤é¤ê¤ÈÊÑ¤ï¤ë¡£¿ÈÆâ¤Ë»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹¬ÂÀÏº¤â¥Í¥ë¥é¤â»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÍÆµ¿¼Ô¤Î²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ë¤È¾ðÊóÈÖÁÈ¤Î¸øÊ¿¤µ¤ò¼é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤·¤Ð¤é¤¯µÙ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¹¬ÂÀÏº¤ËÍ×ÀÁ¤¹¤ëÊÔÀ®¶ÉÄ¹¡¦ÌÓÍø¡Ê¿·Ç¼¿µÌé¡Ë¤Ë¡¢ÁÒß·¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡ÊËÙÆâ·É»Ò¡Ë¤¬µ£Á³¤È¹¬ÂÀÏº¤ò¤«¤Ð¤¦¾ìÌÌ¤Ë¤Ï¤¸¤ó¤Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁÒß·¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ê¤½¤Î¸å¤ÎÉ¿ÊÑ¤Ö¤ê¤â´Þ¤á¡Ë¡£
¥Ò¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¹¬ÂÀÏº¤È¥Í¥ë¥é¤Ï¿·º§Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡£
¹ÔÀè¤Ï¥Í¥ë¥é¤¬¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿Æü¸÷¡£¥Í¥ë¥é¤ÏÅì¾ÈµÜ¤Î¡Ö»°±î¡×¤ò¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¤½¤ì¤¬¡¢Âè6ÏÃ¤ÇÉÔÆ°»º²°¡¦Æî±À¡Ê»³Æâ·½ºÈ¡Ë¤¬¡Ö¸«±î¡¢¸À¤ï±î¡¢Ê¹¤«±î¡Ê¸«¤¶¤ë¡¢¸À¤ï¤¶¤ë¡¢Ê¹¤«¤¶¤ë¡Ë¡×¤¬ÉÔÆ°»º²°¤ÎÅ´Â§¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤µ¤«¡¢¤¢¤ÎÌµÂÌ¤Ë¡Ê¼ºÎé¡ËÄ¹¤¤¼Ü¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿·µïÃµ¤·¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Âè7ÏÃ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¡£Æî±À¤Ï¡¢²óÁÛ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¤¦¤¨¤Ë¡¢º£ÅÙ¤Ï¥ì¥ª¤¬²È¤ò½Ð¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢¹¬ÂÀÏº¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¸À¤¦¡Ê¥ì¥ª¤ÏÃÇ¤ë¤¬¡Ë¡£1²ó¤¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤µ¤¹¤¬Ì¾Í¥¡¦»³Æâ·½ºÈ¡£
Âè7ÏÃ¤Ï¡¢¥Í¥ë¥é¤Î³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤Ë¾®¼ê¿Ìé¡¢¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥Û¡¼¥×¡Ù¤Î¹¬ÂÀÏº¤ÎÂå¤ï¤ê¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ËÊÒ¶Í¿Î¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÊÔÀ®¶ÉÄ¹¤Ë¿·Ç¼¿µÌé¡¢¹ñÁªÊÛ¸î¿Í¤Ë¶ðÌÚº¬Î´²ð¡¢²è¾¦¤Ë¿¹ËÜ¤Î¤Ö¤È¥¥ã¥é¤ÎÇ»¤¤ÇÐÍ¥¤¬¤º¤é¤ê¤È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹õÀî¡Ê¿ùÌîÍÚÎ¼¡Ë¤Î¾å»Ê¤Ç·º»öÉôÄ¹¡¦ºûÈø¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëµµÅÄ²ÂÌÀ¤Ï¡¢Ê¸³ØºÂ¤Ë½êÂ°¤·³°ÉôºîÉÊ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Î¼ÂÎÏÇÉ¡£¤½¤Î¾å»Ê¤È½ÐÀ¤Áè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤·ÙÈ÷ÉôÄ¹¡¦º´µ×´Ö¤ò±é¤¸¤ëÌî´Ö¸ýÅ°¤Ï¸À¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¤ÎÌ¾¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬Â¸Ê¬¤Ë²ø¤·¤µ¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¯¤¬¡¢Ä¾ÀÜ»ö·ï¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¹ë²Ú¡¦²øÍ¥¤¿¤Á¤Î¶¥±é¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬»ö·ï¤Î¿¿¼Â¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÌÜâÁ¤Þ¤·¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
ÏÃ¤òÌá¤½¤¦¡£ÃÙ¤¤¿·º§Î¹¹Ô¡÷Æü¸÷¡£
²Ú¸·¤ÎÂì¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«¡¼¥ë¥È¥óÆü¸÷¤Î¸Ð¤Î¸«¤¨¤ëÉô²°¤Ç¹ë²Ú¤ÊÄ«¿©¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡Ê¿©¤Ù¤¿¤¤¡Ë¡¢¤ªÅÚ»º¤Ë»°±î¿Í·Á¾ÆÇã¤Ã¤¿¤ê¡Ê¿©¤Ù¤¿¤¤¡Ë¡¢Î¹¤òËþµÊ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿ÉñÄá¤ÎÎ¹¤ä¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ¸«¤Ê¤É¤â¤½¤¦¤Ç¡¢¤¢¤¿¤«¤â¥É¥é¥Þ¤Ë¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¹½À®¤Ç¤¢¤ë¡£
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤Ê¤Î¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¤Û¤Ã¤³¤ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡£¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢2»þ´Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÏÎ¹¾ð¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë²Ò¡¹¤·¤¯¤Æ¤â¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï¤¹¤Æ¤¤ÊÉ÷·Ê¤ä¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¿©¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤À¡£
¹Í¤¬ÉÔºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢ÎëÌÚ²È¤Î¿©»ö¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê´ÊÁÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÉÙÍµÁØ¤À¤«¤é¹ë²Ú¤Ê¿©»ö¤¬ÅöÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹Í¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â·ç¤±¤ë¤È¡¢²È¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â´ó¤ëÊÕ¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
°ìÊý¡¢¹õÀî¤Ï½Í¡¹¤ÈÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Î½¸ÃæÎÏ¡¢À¸¿¿ÌÌÌÜ¤µ¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢ÉÛÀª¤Î°äºî¤Î³¨¤«¤é¡¢¤¢¤ëÈ¯¸«¤ò¤¹¤ë¡£
À¸Á°¡¢¤³¤Î³¨¤¬´°À®¤·¤¿¤é¥Í¥ë¥é¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤Æ¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¯¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿³¨¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥¢¥È¥ê¥¨¤Ë¼ÂºÝ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÉÛÀª¡¢°Õ³°¤È¥ê¥¢¥ê¥º¥à½Å»ë¡£³¨¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¿¤Âæ¤¬¸½Â¸¤·¤Ê¤¤¡£
¹Í¤Ï¿¤Âæ¤ò¶§´ï¤Ë¤·¤Æ¡¢Àî¤Ë¼Î¤Æ¤¿¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹õÀî¤¬¹Í¤Ë¿¤Âæ¤Î³¨¤ò½ñ¤«¤»¤ë¤È¡¢ÉÛÀª¤ÎÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¤È·Á¾õ¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹Í¤Ï±³¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©
¤³¤³¤Ï¤Þ¤À¡¢¤Ò¤ÈÇ±¤ê¡¢¤Õ¤¿Ç±¤ê¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
1¡§Îã¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Í¥ë¥é¤¬ÈÈ¿Í¤Ç¡¢¹Í¤¬¤«¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó
2¡§¤¢¤È¤Ò¤È¤ê»Ä¤Ã¤¿¥ì¥ª¤¬ÈÈ¿Í¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó
3¡§¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤Ê¤¤ÊÌ¤Î¿Í¤ÎÈÈ¹Ô¥Ñ¥¿¡¼¥ó
4¡§¤È¤¢¤ëÍÌ¾¿äÍý¾®Àâ¤Î¤è¤¦¤ËÊ£¿ô¤Î¼Ô¤ÎÈÈ¹Ô¥Ñ¥¿¡¼¥ó
5¡§Ã±¤Ê¤ë»ö¸Î¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó
6¡§¤½¤ÎÂ¾
¤µ¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¡©
2¤Îº¬µò¤Ï¡¢¹Í¤¬¹¬ÂÀÏº¤ÎÊÛ¸î¤òµñÀä¤·¡¢¹ñÁªÊÛ¸î¿Í¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¡¢¥ì¥ª¤¬¤ä¤±¤Ë¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¡£
4¤Ï¡¢»°±î¡£¡Ö¸«±î¡¢¸À¤ï±î¡¢Ê¹¤«±î¡×¤Ç´²¡ÊÃÊÅÄ°ÂÂ§¡Ë¤È¹Í¤È¥ì¥ª¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï´²¤È¹Í¤È¥Í¥ë¥é¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÅÓÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
1¤Îº¬µò¤Ï¡¢¥Í¥ë¥é¤ÎÂÖÅÙ¤Ç¤¢¤ë¡£Èà½÷¤Ï¾ï¤Ë¤É¤³¤«ÃÏ¤ËÂ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½øÈ×¤Î¡¢½êºß¤Ê¤µ¤äÉÔ°Â¤½¤¦¤ÊÆ·¤Ï¡¢15Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢»¦¿Í»ö·ï¤ÎÈëÌ©¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤¬¡¢À²¤ì¤ÆÌµºá¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¿·µïÃµ¤·¤Î¤È¤¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¶õ¸µµ¤¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ë¤¦¤Ê¤À¤ì¤¿¤ê¡¢¼Çµï¤¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÔ¼«Á³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¾¾¤¿¤«»Ò¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤ÑÛ¤È¤·¤Æ¼«Î©¤·¡¢ÁïÌÀ¤ÊÌò¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢º£²ó¤Ï·Ý½ÑÅª¤ÊÁÇÍÜ¤Ï¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÄÏ¤ß¤É¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¡£¤É¤³¤«È´¤±¤¿¤È¤³¤í¤¬ÃËÀ¤«¤é¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë´¶¤¸¤â¤Ê¤ó¤À¤«°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¡£ÆÀ°Õ¤Î¹õ¤°¤í¤È¤·¤¿Æ·¤ÎËâÀ´¶¤âÍÞ¤¨¤á¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬µÕ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¾¾¤¿¤«»Ò¤Î±éµ»¤ÎÉý¤¬¹¤¤¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢½ªÈ×¡¢ÂçµÕÅ¾¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ó¤Ê´üÂÔ¤â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Âè7ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¹Í¤¬½ÐÆ¬¤·¤¿¤È¤¡¢ÃÖ¤¼ê»æ¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»×¤¤µÍ¤á¤ÆÄ«Áá¤¯¤Ë·Ù»¡¤Ë¸þ¤«¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÄ«¤´ÈÓ¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¹Í¤Ë¡¢³§¡¢¤·¤ó¤ß¤ê¤·¡¢¹Í¤Î°¦¾ð¤òÌ£¤ï¤¦¡£
¤½¤Î¤È¤¡¢Âç¤¤ÊÆ·¤ËÎÞ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤¿¤¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¥ì¥ª¤ò¡¢¤·¤«¤Ã¤ÈÊú¤¤·¤á¤¿¥Í¥ë¥é¤ÎÇ³¤¨¤ëÌÜ¤Ï¡¢¾¾¤¿¤«»Ò¤Î¿¿¹üÄº¡£ÑÛ¤È¤·¤Æ¶¯¤¤¿ÍÊª¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¡£
Âè7ÏÃ¤Î½ªÈ×¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ç²ÐºÒ·ÙÊó´ï¤¬¹ì¤¡¢È¯À¸¸»¤Ï¥ì¥ª¤ÎÉô²°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¥ì¥ª¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤Ç°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿¥Í¥ë¥é¤Ï¡¢¥ì¥ª¤ÎÉ½¾ð¤ÈÉÛÀª¤ÎÉ½¾ð¤ò½Å¤Í¡¢¤Þ¤¿¤Ò¤È¤Äµ²±¤¬ÁÉ¤ë¡£¥ì¥ª¤È¡Ê¶ÌÃÖ¡ËÎè±û¡¢¥À¥¸¥ã¥ì¤«¡£
¡Ö¤ªÁ°¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤¤«¡¢¤³¤Î¿Í¤ò»¦¤·¤¿¤Î¤Ï²¶¤À¡£¤ï¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¹Í¤¬Ã¯¤«¤Ë¸À¤¤´Þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¥Í¥ë¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸ì¤ê¤«¤±¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
»ö·ï¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤Î¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£²ÈÂ²¤À¤«¤é¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤ÇÉô²°¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤âÁ´Á³¹½¤ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£ÉÙÍµÁØ¤À¤«¤é¡¢¾å¼Á¤Ê¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤À¤é¤·¤Ê¤¤´¶¤¸¤â°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬¤ß¤ó¤Ê¾åÉÊ¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤¬¤Ê¤ó¤À¤«¤¤¤¤¡£
¹¬ÂÀÏº¤È¥Í¥ë¥é¤Î¿²¼¼¤Î¥·¡¼¥ó¤âËè²ó·ç¤«¤µ¤º¤¢¤ë¡£Á´Á³¥¨¥í¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡Ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤Èº¤¤ë¡Ë¡¢°¤Éô¤È¾¾¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¼«Á³¤Êµ÷Î¥´¶¤Ç¡¢¤³¤ì¤¾²ÈÂ²¡¢¤³¤ì¤¾É×ÉØ¤Î¥É¥é¥Þ¤À¡£
Èè¤ì¤¿¥Í¥ë¥é¤Î¹ø¤ò¥Ù¥Ã¥É¤Ç¹¬ÂÀÏº¤¬¤«¤¤¤¬¤¤¤·¤¯¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤É¤ó¤À¤±¤¤¤¤É×¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö²¶¤Ï¥Û¥ó¥È¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Þ¤ÇÆÈ¿È¼çµÁ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤«¡×¡Öº£¤äºÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²ÈÂ²¤â´ÝÊú¤¨¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï»¦¿ÍÈÈ¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤Î¡Ö´ÝÊú¤¨¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤¬Âè7ÏÃ¤ÎÉ®¼Ô¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¡£
¡Ö²¶¤òÊÑ¤¨¤¿·¯¤Ï¥¹¥´¥¤¤è¡×¤È¡¢¹¬ÂÀÏº¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Í¥ë¥é¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤â¤·¤«¤·¤¿¤éËâÀ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¤â¤¦¤·¤Ð¤é¤¯µ¿¤¤Â³¤±¤Æ¤ß¤ë¡£ºÊ¤â²ÈÂ²¤â´ÝÊú¤¨¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤ì¹¬ÂÀÏº¡£